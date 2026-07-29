港妈灵堂喝骂6岁女只合十送别爷爷 逼讲「一路好走」：「讲呀！」 网民怒轰：大人要面子怕丢架｜Juicy叮

一位从事殡仪行业的网民，目睹有港妈在灵堂上喝骂6岁女儿，不满她只是合十送别爷爷，更当众逼年幼女儿对棺木讲「一路好走」，事件引发网民热议。

逼讲「一路好走」 女孩惊惧更说不出口

楼主在Threads上分享这次工作中的见闻，他表示，在一场佛教仪式的瞻仰遗容环节中，一位年约六、七岁的小妹妹，跟随著家人围绕棺木。因身高所限，她无法看清躺在里面的爷爷。尽管如此，小女孩依然「好乖，双手合十围住棺木行」。

不过，当妈妈要求她「叫爷爷一路好走」时，或许是出于对死亡的未知与恐惧，小女孩「唔敢讲」。这份沉默却点燃了母亲的情绪，她在礼堂内大声呼喝：「讲呀：『我叫你同爷爷讲，一路好走呀』」。这突如其来的喝骂，让本已怯懦的女孩「更加惊，就更加唔敢讲」。

楼主在文中感叹，明白作为子女的伤痛，但「有阵时都要顾及一下小朋友嘅感受」。他指出，在孩子的世界里，「死亡可能只系瞓着觉，或者去咗另外一个地方旅行」，而「生死教育」是书本上无法学到的一课，需要更多的同理心与引导。

网民热议：强迫告别只会更尴尬

帖文引起广大网民的共鸣，纷纷留言表达对小女孩的同情：「登（戥）小妹妹难受！」、「小朋友唔识表达伤痛，所以唔讲野。但小朋友都好伤心架。」许多人批评母亲的做法，认为「阿妈呢个位真系做得好差」，有网民甚至直言：「呢啲老母真系唔好生」。

不少网民认为，在如此庄重的场合，强迫只会适得其反，楼主也回应指，这种处理方式「只会令到场面更加尴尬」。有网民提出更温和的做法，例如可以轻声引导：「我哋依家同一齐同爷爷讲声bye bye......」，或者让孩子「自己系心入面有咩想同先人讲就慢慢讲清楚，真系冇必要令佢难堪...」。楼主亦表示认同，强调「小朋友应该要用慢慢教导嘅方式」，若他们感到害怕，就不应再强迫。

网民质疑为面子：媳妇灵堂「做戏」？

有网民亦尝试理解母亲的处境，认为她可能因心情悲伤而情绪不稳，有网民则怀疑该港妈可能希望在夫家亲戚面前，急于表现自己有尽到教育责任，以免被指责「唔识教仔」：「佢就系特登喺亲戚面前喝佢，目的就系为咗第日啲亲戚唔可以话佢无教到女，系个女自己唔生性，唔系佢教个女或者纵容佢喺咁重要同严肃嘅场合对爷爷无大无细。」

不过有网民指出，无论背后原因为何，将这种压迫感直接转嫁给一个六、七岁、根本「未必知发生紧咩事」的孩子，无疑是最坏的家教示范。

来源：bonleung_＠Threads

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