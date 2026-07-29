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天真一问？00后求教「以前肯挨实买到楼？」70/80后揭上车真实代价掀热议｜Juicy叮

时事热话
更新时间：12:18 2026-07-29 HKT
发布时间：12:18 2026-07-29 HKT

「肯挨就买到楼」是不是都市传说？一名00后年轻网民发文寻找70后及80后的职场前辈，带著一丝憧憬问道：「当年嘅你哋开始返工𠮶阵，系咪真系只要普普通通揾份工，肯挨就会自然储到钱上车买楼？」这条原本只想了解当年职场风气与收支比例的问题，瞬间成为网络热话。

80后形容「地狱开局」：有工都系得4-5K为主

面对楼主的天真发问，大量70/80后网民涌入留言。一众80后网民无奈苦笑，直指这完全是美丽的误会，不少留言慨叹80后非但不是幸运儿，反而经历了香港经济最动荡的时期。有网民大吐苦水表示：「80后系食正97金融风暴同2003 SARS㖞，无工作经验揾唔到工，有工都系得4-5K为主。」

有网民更直言80后根本是「地狱开局」，读书时期遇上亚洲金融风暴，刚踏入社会撞正沙士，好不容易挨过难关储到几年经验，却又迎来2008年金融海啸，形容他们是「最生不逢时𠮶代」。

月薪$4000的辛酸：为储首期连澳门都唔敢去

谈到当年的入息与生活，辛酸程度绝对超乎00后的想像，大批过来人分享当年的惨痛起薪点，有网民忆述：「80后，沙士一完第一份长工人工$4000」，为了生存，每日只能来回花六蚊搭巴士；有网民更指当年做西装店学徒跌到只有4500元一个月，要靠做兼职运送马匹尿液样本赚取二千多元生活费。

至于如何储钱上车？答案就是无止境地死悭死抵，有成功上车的网民剖白，当年完全没有娱乐可言：「当年为咗储钱同返工，连同屋企人去澳门都唔敢」、「钱，系一蚊一蚊咁悭返嚟」，完全是牺牲了追梦和生活质素，才勉强换来一个安乐窝。

网民：50/60后才是食正时代红利

对于楼主以为70及80后食正时代红利，大批网民纷纷化身历史学家作出纠正，直指楼主根本是「揾错对象」：「你讲紧既系baby boomers，唔系7、80后」、「想打工买楼，应该要50后、60后」。

网民解释，真正享受到经济起飞、遍地黄金年代的是50及60后，而70后如果运气好，在沙士期间以极低价入市，的确能改变命运，但对于80后而言，人工增幅永远追不上楼价的恐怖升幅，即使肯挨肯搏，也未必能追上高地价政策下的楼市列车。

楼主致谢：你哋每一位都好唔简单

这场跨世代的对话去到尾声，00后楼主在看过数以百计的血泪分享后，也特意再发文致谢，坦言获益良多：「你哋每一位都好唔简单、好厉害」。每个年代都有其专属的难关与挑战，或许正如网民所言，「环境再差，也总有人能找到出路；环境再好，也总有人在抱怨。」

来源：andrew.szeto.581＠Threads

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