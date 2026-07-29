熊本7.1级地震｜游日港女亲历地裂「飞砖撞嘴」 徬徨独游遇同乡「神救援」 网民泪推：香港人守望相助｜Juicy叮

日本熊本县昨日（28日）发生7.1级强烈地震，多名身在当地的港人透过社交平台Threads发帖，直击灾区恐怖情况，分享生死一线的震撼经历，引发网民关注。

「死亡系我面前闪过」 港女遇路陷石砖飞上嘴

一名正在熊本旅游的港女心有余悸地发帖：「熊本地震令我体会到死亡系我面前闪过嘅体验」。事发时她正在街上行走，初时「以为下面有地铁经过」，但瞬间天摇地动，警报大作，她才惊觉是强烈地震。

最恐怖的是，地面突然在她眼前裂开，她形容「脚底啲砖头飞晒出嚟」，其中一块石头更「正正喺我脚底旧石飞上我个嘴同脚度」，令她当场吓呆，「成个人stone咗完全反应唔到」。

从她上载的现场相片可见，原本平坦的行人路砖块碎裂，拱起并散落一地，路边的石墙亦有大片崩塌，乱石堆积，可见当时情况非常惊险。她庆幸自己「好彩冇乜事 未死得」，并成功「避开咗前面跌落嚟嘅石堆」，不禁感叹「所有运气用晒喺今日度」。她的手机截图亦显示，在地震发生前后均收到由日本气象厅发出的「紧急地震速报」（Emergency Alert），警告将有强烈摇晃。

帖文一出，大批网民涌入留言为她打气，纷纷表示「要平平安安」、「好彩人无事」，并提醒她「之后可以仲会有余震, stay safe!」。有网民亦热心建议她购买防灾用品傍身。多间本港传媒亦留言希望采访，但暂未见楼主回复。

商店街遇强震 港女获同乡家庭收留显温情

另一名独游熊本的港女，则在当地知名景点「上下通商店街」的Donki（惊安之殿堂）四楼遇上地震。她忆述当时「忽然超级摇，完全反应唔到，但系强到完全企唔稳」，最后只能蹲在地上。

徬徨之际，她幸运地遇到一个善良的香港家庭，对方订了两间酒店房，得知她只身一人，而且是即日来回博多和熊本，并无预订酒店，竟「即刻话可以让一间房畀我」。这份雪中送炭的温情让她极为感动：「个下我感受到爱，唔系自己一个咁孤单」。不少网民亦留言大赞港人守望相助：「好有爱嘅香港家庭啊！愿平安。」「好人有好报呀。」

由于交通中断，她之后焦急发文，询问是否有港人或台湾人能开车载她回博多，以便赶上翌日离开福冈的航班。从她拍摄现场照片可见，商店街的店舖纷纷挂出「地震により営业休止中」（因地震暂停营业）的告示，餐厅内的餐牌架倒在地上，街上亦拉起封锁线，市面一片萧条。有网民关心Donki货架情况，她回复指「震完发现跌晒落地下」。

全城停水停电 港人徬徨「唔知去边度好」

除了游客，有居住在熊本的港人亦分享灾情，他形容地震时「夸张到好似玩紧机动游戏企都企唔稳」，回家后惊见家中物品散落一地，余震更吓得他跑到街上。街上满是疏散的居民、消防车和救护车，路面亦出现多条裂痕。

更严峻的是，他所住的地区「停水停电」，让他徬徨无助，「唔知去边度好」。他尝试到便利店买水，却发现「便利店都闩咗」，到附近的Aeon Mall亦不准民众逗留。有网民关心并提醒他预备好食水、粮食和重要物品，他亦感谢大家关心。

网络互助显温情 11人港人家庭求助回福冈

天灾无情，人间有爱，一个11人的香港家庭同样被困熊本，在网上发文求助：「有冇人可以帮帮忙可以搭载到我哋上福冈」。帖文获大量网民转发「帮推」，不少人提供其他在日港人的租车或救援资讯，充分体现了「香港人守望相助」的精神。

回忆十年前强震 港人感恩熊本

是次地震亦勾起一名港人发文分享十年前经历熊本7.3级大地震的回忆，当年他身处22楼，「眼见电线杆一支支倾倒」，在语言不通下幸得当地居民协助，带他到幼稚园暂避，并提供食水和食物。他忆述最后幸得一位善良的司机以高价车费送他及另外三名港人到福冈。十年后熊本再遇强震，他发文祝愿「但愿熊本居民能化险为夷 #天佑日本」。

来源：Threads＠janxie._.0209、tyt_1219_、lamk.amint、riverc0809、jennylawlanchi

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