孙女月月飞自己无护照 87岁嫲嫲感叹「不枉此生」 港女秒做一事 网民泪崩：爱要及时｜Juicy叮

常言道「树欲静而风不息，子欲养而亲不在」，一名港女在网上分享了与87岁嫲嫲最近的一次深情对话，令不少网民深受感动，在网络引爆极大回响。

一句「不枉此生」触发承诺 87岁嫲嫲挑战人生首飞

楼主发文表示，约一个月前她和嫲嫲「倾偈」，嫲嫲看著她每个月周围飞见识世界，不禁感叹一句：「嫲嫲觉得你不枉此生啊！」这句看似平淡却充满羡慕的说话，瞬间击中孙女的心。

孙女随即反问嫲嫲够不够胆搭飞机，没想到嫲嫲霸气回应：「够胆呀，飞机咁安全」。为了满足嫲嫲看世界的心愿，楼主二话不说，立刻行动，更霸气宣告：「只要你想，我都会满足你，我都想你不枉此生」。

喜获人生首本Passport 嫲孙P图晒兴奋期待

为准备让嫲嫲迎接人生首次搭飞机旅行，楼主马上带嫲嫲申请了她人生第一本护照，并随帖文上载了握著嫲嫲的手去申请特区护照的温馨照片，相中可见嫲嫲一手拿著拐杖，另一只手和孙女「十字紧扣」，嫲孙两只手紧紧交叠，画面温馨得令人动容。楼主透露，在为嫲嫲申请了人生第一本护照后，已落实下个月带嫲嫲出发前往冲绳旅行。

为了表达兴奋之情，楼主其后更发挥创意，发新帖文并上载了一张P图相片。她将自己与嫲嫲的头像，完美拼接到冲绳背景的相片中，充满了对这趟旅程的无限期待。

网民化身「保镳」 提点长者外游四大重点

帖文瞬间引爆网络，收获大量赞好与留言，楼主惊叹网民的热情，直言：「香港人贴心紧张程度 好似变到大家嘅嫲嫲咁」。广大网民纷纷化身旅游专家兼「全民保镳」，为这趟87岁的不枉此生之旅出谋献策。

大家千叮万嘱各项细节，楼主亦认真地将重点记下，包括「紧急药物，长期服用药物，必须跟身」、「要租借/买轮椅，始终冇可能行到咁多个钟」、「尽量book车/自驾游」以及「行程安排一定要松动」。

过来人传授「神级」贴士 防滑垫、食物剪刀成救命法宝

除了基本的衣食住行，不少网民更提供了极具实战经验的「神级」建议，有网民提醒要为长者准备保温水樽、食物剪刀，甚至建议携带成人纸尿裤以防老人家不敢开口说要去洗手间。

针对酒店住宿，有细心的网民直接上载了一张蓝色防滑胶席铺在浴缸底部的实物图，强烈建议楼主如果酒店只有浴缸，务必买一张给嫲嫲垫著使用以防滑倒；有网民亦提醒洗手间千万不要锁门，以免发生意外。对于网民排山倒海的关心，楼主感动回复，表示会将行程放慢脚步，并承诺「一定会一切顺利」。

正能量引爆「晒相图战」 网民狂贴带长老出游珍贵回忆

这股带长辈看世界的正能量更引发了网民的「图战」，纷纷晒出自己与家中长老的旅行点滴，有网民上载了带85岁婆婆到澳门大三巴牌坊前的婆孙开心自拍合照，留言表示「同最亲既亲人去旅行𠮶个开心bonding是很难能可贵的」。

另一位网民则分享了2016年带当年90岁婆婆游冲绳时，婆婆在水族馆内看著巨大鲸鲨游过的震撼背影照；有网民更晒出90岁嫲嫲穿上孙女连帽卫衣外套的相片，嫲嫲瞬间化身潮童，可爱度爆灯，提议楼主也可以玩交换衣服；有网民亦分享了带82岁公公体验背包旅行的影片截图，相中公公揹著黑色大背囊走在街头的背影，充满了热血与生命力。

网民：好多事只在今生，爱要及时

帖文洋葱满满，除了祝福，更触动了不少网民的遗憾与反思：「以前唔识珍惜一味发脾气，而家无咗先学识......好好珍惜你同嫲嫲嘅每一刻」；有网民亦慨叹当自己有能力带父母搭飞机时，他们已经不在人世。

有网民提醒：「好多事只在今生，珍惜眼前人系唯一道理」，楼主这趟87岁的冲绳之旅，不仅是两嫲孙的珍贵回忆，更唤醒了无数网民对亲情的重视。网民们都留言热烈期待楼主的后续游记，见证这趟充满爱与勇气的不枉此生之旅。

来源：ppuipui_au＠Threads

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