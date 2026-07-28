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60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮

时事热话
更新时间：12:04 2026-07-28 HKT
发布时间：12:04 2026-07-28 HKT

有90后女地产经纪在网上分享奇葩的带客睇楼经历，涉事的为一对60岁夫妇，他们在参观有人居住的单位时，竟上演了一幕令人目瞪口呆的「霸王硬上屎塔」事件，夸张行径惹来大批网民热议。该名经纪其后更公开事件震撼结局，揭开这对夫妇最终有无买楼。

睇楼客零礼貌 当正自己屋企

这位女经纪在Threads发文表示，早前带领一对年约60岁的夫妇去睇楼。起初参观几个交吉的「锁匙盘」时，气氛都相当正常。直到他们前往一个有业主正居住中、而且全屋新装修的单位时，恶梦便正式开始。

女经纪忆述，这对夫妇一进门就毫无顾忌，「一入屋，个先生好自然咁，将自己件外套直接放咗喺人哋梳化上。」面对客人当正自己屋企的行为，作为专业经纪的她见状即刻「心里一沉」，为免得罪在场的业主，唯有「默默行过去，帮佢拎返起件外套，自己拎住算数。」本以为已经化解了一场公关危机，没想到好戏还在后头。

阿叔霸王硬上厕 阿婶神补刀焫𤓓全场

之后两公婆继续认真参观，但去到洗手间的时候，男客人竟然直接走入去，然后做出令全场窒息的举动：「关门，仲要锁门」，女经纪形容自己当下已经「心知不妙」，但最精彩、亦是最令人崩溃的是，站在门外的太太不但没有阻止丈夫，更气定神闲地对著厕所门补上一句：「记得开抽气扇呀。」

这个视旁人如无物、强行「爆石」的举动，瞬间令现场气氛降至冰点，经纪无奈表示：「我企喺客厅，望一望业主太太——已经黑面。」面对一屋屎味与极度尴尬的气氛，她直言「𠮶一刻真系好想原地消失。」没多久参观结束，一行人只能静静地离开，这场经历令她直呼「真系一世难忘」。

网民齐声讨：业主点解唔赶客？经纪还原事发经过

帖文引发热议，大批网民留言直斥这对夫妇极度无家教，纷纷表示「是基本的礼貌都不会！」、「去有人住紧既屋睇楼，咩都唔掂唔系常识嚟架咩」，楼主亦无奈认同，感叹「咩人都有，每日都有新意」，有网民笑指客人「真系当咗自己屋企」。

有网民则推测男客早有预谋，直言他听到要开抽气扇「即系处心积虑，plan好咗上嚟系开大嘅」，不过楼主就估计对方只是「系睇睇吓，突然想去厕所」。

面对如此离谱的行为，不少网民大惑不解为何业主不立即出声制止：「我系业主即刻开佢波啦！公厕呀？即刻同我出返嚟！」、「如果有人入我厕所lock，我会立即叫佢出嚟，然后请佢离开」。楼主对于自己出手阻止的批评大喊冤枉，解释一切发生得太快：「已经发生紧...阻止唔到...」、「事情发生得太快...」。

有网民亦认为「礼貌d问下人先唔得嘅？」、觉得「如果男人开口问...一般人应该都会答应」。不过楼主身为专业经纪，就直指就算问了都未必会借，并表明自己的做法：「我会即刻拉走个客话去楼下会所，尽量都唔会用业主个洗手间。真系唔系咁好。」她亦强调，就算有网民觉得放外套在梳化没问题，但她认为「其实自己拎住好啲，始终唔系自己屋企」。

网民嘲讽作故仔 楼主高EQ连环反击

事件发酵期间，引来部分网民质疑事件真伪，有网民留言单打楼主：「日日上嚟打字作文9up」、「揾到钱嘅地产 你睇吓会唔会好似你咁Ｘ样得闲喺度作文」、「你条Ｘ样睇已经知冇生意啦」。面对连番恶意攻击，楼主展现极高EQ反击：「同阁下一样，多旧鱼」、「而家个个手机不离手，打几只字要几耐？系咪你等紧𠮶位『好忙』仲未覆你message，所以咁燥底？」她更大方自嘲「我都想系9up」、「多谢你支持，睇我啲文㖞」。就连有网民建议她「不如试下唔好用ai写，睇落冇咁假」，她也幽默回应：「多谢提醒，咁我下次写得乱啲」。

业主网民分享睇楼同类经历：可能鬼故都冇咁恐怖

这单奇葩事件更引发不少网民分享自己的惨痛经历，有网民指「以为鬼故」，楼主笑言「可能鬼故都冇咁恐怖」，有网民追问可否分享更多类似恐怖故事，楼主心有余悸地说「我谂一单已经够」。

有业主大呻曾有睇楼客未经同意便打开厨柜检查，楼主回应指「有时啲客系会想睇下柜入边系点，但通常会问咗先开」；亦有客人看楼不问自按灯掣，更夸张的是，有同行经纪留言分享睇楼遇过「空中飞人」，楼主听闻也只能叹句「惨」。

不过，有网民亦分享超暖心经历，指曾有经纪带客睇楼倾到半夜饿到胃痛，业主太太竟即时渌杯面开啤酒招待，结果两个钟内极速成交，楼主见状也立刻送上祝福：「恭喜恭喜。」

震撼结局曝光：屙完真系有买楼！

最令人意想不到的是，大批网民纷纷好奇这对「无礼夫妇」最终到底有没有买下该单位，留言问：「咁佢是否买咗呢间屋？」、「试过好屙先买？」、「𠮶个单位屙屎唔系咁畅顺，所以买咗第二个」。虽然有网民直指这种客「揾人摄时间，根本无心买楼」、「只系屙屎，唔系睇楼」，但女经纪亲自揭晓了一个令人跌破眼镜的神转折结局：「最后呢个客人系有同我买的」、「但最后系买咗另一间」。

来源：martha.propertym＠Threads

延伸阅读：双塔厕所吓窒港女 睇楼遇上特色盘：几平都唔想租 网民解锁用法大赞设计优点多

 

 

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