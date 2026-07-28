30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮

三十而立？不少人在30岁这个分水岭思考人生去向，有从事搬运形容自己是「咕喱」的30岁港男，在网上发文求助希望转行学厨：「30岁先转行学厨，会唔会太迟？」帖文意外引来大批资深饮食业同行分享行业情况，其中一名资深总厨极力劝退，更大爆「全行都预制菜」引爆网络热议。

搬运工的浪漫 渴望打造港版「深夜食堂」

这位港男在社交平台发帖文，详细解释了自己的背景与初衷，他自称目前正从事俗称「咕喱」的搬屋行业，但心底里一直埋藏著一个热血的梦想，就是开一间充满人情味的居酒屋。他形容自己理想中的居酒屋「唔系行高级个啲」，而是「可以同客人有倾有讲有人情味嘅个款」，犹如经典日剧《深夜食堂》一样：「有啲似深夜食堂个只」。

楼主其实并非一时冲动，他深明现时在香港经营饮食业绝非易事，甚至在帖文中连续三次强调：「我知系依家系香港做饮食好难」，但为了追寻梦想，他依然诚心向广大网民请教：「如果我系以我梦想为目标，系咪应该去学日厨？」面对网民的关心，楼主更感性地回应，指自己不全然是为了赚钱：「啱啊，有时唔系揾唔揾到钱。系𠮶种人生里面嘅经历！」

暖心网民力撑：天道酬勤，有心永不会迟

帖文引来两极化的留言，不少网民大表感动并留言鼓励，认为追梦永远不会迟，有同路人分享自己的成功经验，表示自己同样是30岁才转做饮食业开咖啡店，一个人打理，虽然不做晚市，但五年来「只系同客人倾偈，结识到好多客人仲做埋朋友」，直言这正正就是楼主心目中「深夜食堂」那种奇妙的感觉。

有网民更以自身经历作超级励志的「强心针」，指自己也是「3中先转行，零基础」，由甜品细档做到热炉再晋身米芝莲餐厅，如今已开了四间店。他勉励楼主：「时间唔会背叛你，天道酬勤，滴水穿石。」

有网民再搬出名人例子激励楼主：「肯德基上校40岁先嚟炸鸡，无嘢无可能，30岁先转行有几奇？」认为只要有热诚，年龄绝对不是问题。

总厨金句引激辩：「全部都预制菜」 网民反驳：仲有大把唔系

不过，帖文引出一名拥有30年经验的行政总厨大泼冷水，他写下长文奉劝楼主三思，更爆出一句极其残酷的金句：「而家入行基本上冇嘢学，全部都预制菜。」这番「预制菜」言论在留言区引发激辩。

有做了5年厨房的行内人身同感受，指出业界的悭钱现况：「依家为咗减成本中央厨房预制菜咩都有。基本上一个咩都唔识嘅人走入去都可以做到，仲要冇嘢袋到入袋。」言论印证了总厨「无嘢学」的说法。有网民更语带讽刺地建议楼主：「开预制菜工厂可能仲揾到食！」

不过，有网民则认为总厨的说法太过以偏概全，反驳指并非所有餐厅都沦陷：「啲大嘢系预制呢，就唔好讲到全Ｘ部都系，仲有大把唔系预制」，认为厨房仍然有需要真功夫的地方，叫楼主不用太灰心。

饮食业行家：受伤当食生菜 反建议楼主转做地盘

除了学艺的争议，厨房的环境与待遇更是另一考虑点，该位资深总厨分享自身经验指做厨房是「工作量大、收入少」，逢大时大节都要「匿喺个厨房度身水身汗」，等同「断六亲」。另一饮食业网民亦警告楼主，做日厨处理炸物绝对会「burn到Ｘ街」，因为厨房是个高压战场：「抢火抢油，二级烧伤起跳......一路止血，一路炒！三级烧伤都系攞块burn gel达住咋，都仲要继续炒，啲单唔会等你！」

有做了26年的西厨亦加入劝退楼主，直指现时外劳当道，「去学水电仲好，揾得仲多之余私人时间亦多」。资深总厨更分享指，他以前有位下属厨师，后来转行到地盘做扎铁和烧焊，月入高达十万。对方感慨虽然做地盘「好Ｘ辛苦，好Ｘ地狱」，但「都好过喺厨房蹉跎岁月」。

面对排山倒海的劝退留言，有网民向楼主提出关键一问：「到底你系对陌生人有兴趣，定系对烹饪有兴趣？」如果只是想找人聊天，是否真的需要踏入这个火坑？这场关于30岁转行追寻「深夜食堂」的梦想，楼主最后回复了一句「收到」，但到底他最后会如何选择，则暂未见再交代。

来源：daddy.saiyan＠Threads

延伸阅读：港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔



