帮快餐店大叔抹倒泻可乐 面试时竟再遇上 求职港女惊揭老细身份 自爆如今做了对方XX｜Juicy叮

「好心有好报」绝不是空话，有时一个微小善举，随时能改写人生。一名求职港女昨天（26日）在网上分享了一段犹如电影桥段般的奇遇，指自己去面试前，在快餐店好心帮一位大叔抹走倒泻的可乐，岂料入房面试时竟再遇对方，更惊揭大叔的真身竟然就是公司老细。

这名港女事后开心自爆，凭著这份善意，如今已经成了对方的ＸＸ。这段经历随即引发大批网民热议，不少人惊叹神奇邂逅的情节实在太过梦幻。详情见下图及下文：

帮快餐店大叔抹倒泻可乐 面试时竟再遇对方 求职港女惊揭老细身份

自爆如今做了对方XX逐张睇↓↓↓↓

神推鬼㧬食快餐 帮大叔抹可乐结缘

楼主昨午在社交平台 Threads发帖，分享这段比戏剧更具戏剧性的人生奇遇。她表示，有日准备去公司进行 2nd in（第二次面试）前，先去了快餐店食嘢。期间，「有个著到劲似维修工人嘅阿叔倒泻可乐，我好心帮手抹，佢系咁唔该我。」

面对网民的好奇，楼主进一步披露当日的缘份细节。她笑言当时大叔就坐在隔壁：「佢坐我隔篱，佢倒到连我张枱都有，佢又冇纸巾，所以我咪抹埋😂」她更感叹一切仿佛冥冥中有主宰：「谂返都几神奇，一年都食唔到一次，𠮶日神推鬼㧬走去食。」

面试惊揭老细身份顺利获聘

当楼主随后上到公司入房面试时，竟然再遇上刚才见到的那位大叔——「后尾上到公司入房面试，见到个阿叔坐喺度，佢竟然系老细，最后有请我😆。」

有网民好奇两人相认时的反应：「你入去见到佢，系咪大家觉得好神奇，互相喺度笑？同埋 Interview（面试）仲有冇问问题？净系已经唔使问直接请你🤣」楼主亲自解答：「佢净系讲咗句『系你啊』，之后就继续正常 Interview😂」

被问到目前的工作内容，楼主表示：「排老细 Schedule（行程），开会，有时屋企嘢都要帮手，总之叫我有咩做就要做。」对于有人怀疑事件真伪，表示「真假都好，好人有好报」，楼主强调：「真㗎，我依家系佢秘书」，更透露自己「都返咗一年几lu🤣突然谂起呢件事觉得好神奇所以分享下」。

楼主：有时现实仲离奇过电视

网民纷为这段梦幻情节送上祝贺，大赞：「好人好事就系咁简单🙂」、「哗真系有命运推到你做佢员工」、「合作都要有缘份，存好心做好事真系会有好报❤️」。有人直言：「世事好奇妙，以为电影情节才有，现实生活都那么真实」、「好似做戏咁，不过有时就系咁，缘份真奇妙。」

不少人更指老细绝对是看中了她的人品：「好多普通衣著后尾先知系其他公司老细嚟~我觉得因为你好信得过，佢先请你做秘书！」楼主亦深有同感，感叹：「有时现实仲离奇过电视」、「现实仲戏剧过电视，我都估唔到」。

不过，由于情节实在太过梦幻，网民留下各种抵死幽默的调侃。有人化身编剧，笑指这绝对是言情小说的开局：「呢啲通常系佢叫佢个185cm高大只靓仔嘅仔娶你🤣🤣🤣🤣」、「跟手去埋领证（结婚证书）😆」。楼主见状急急澄清，呼吁别想太多：「大家冷静少少，老细系中年大叔，个仔都中学😂」、「个仔中学都未 Grad（毕业）🤣」。

网民分享奇遇：隐世高人多以扫地僧形象出现

帖文同时引出大批网民分享自己遇过的同类真实奇遇，证明「人不可貌相」，做人切忌「先敬罗衣后敬人」。

有网民力撑楼主，分享自己误把老板当庶务员的经历：「我以前试过旧公司有个著得麻麻嘅阿姐，我第一日返工，以为佢系庶务员，佢喺 Lift（升降机）同我 Say hi（打招呼），倾咗好耐，仲要唔系一日系好多日都遇到。直到有一日上司叫我入𠮶位阿姐房帮佢整嘢，我见到个阿姐呆咗，原来佢系隔离 Team（团队）老板，原来无人敢同佢讲嘢，包括我上司震住叫我出去，怕我畀个阿姐闹，啲同事都好奇点解我可以同个阿姐相处到？」

另一位网民也遇过类似情况：「我都试过类似，升降机门准备闩时，见到好似有人想入，我心急用手去挡开道门，入嚟个男人系咁唔该我，仲望咗我好耐。后嚟开会先知系新嘅大老细之一。」

除了职场，校园也隐藏不少「扫地僧」。有人分享在大学的见闻：「当年大学 Orientation day（迎新日）见到有个阿伯入嚟，我仲以为系校工，原来系大教授。后来喺大学做就发现好多隐世高人系以扫地僧形象出现……越系声大大𠮶啲，通常都无乜料。」

另一网民笑言：「我大学时拣咗一科翻译，有个地盘工人打扮的男士行上讲台攞两个响铃出嚟『叮』一下，然后话『我哋开始上堂』😂」

楼主看罢亦深有共鸣，亲自回复分享朋友的经历：「我 Fd（朋友）都同我讲，佢之前去大学 In master（面试硕士），唔识路，见到有个好似校工嘅人，所以揾佢问路，𠮶个人带佢去，点知原来系 Interview（面试）个 Professor（教授）。」

资料来源：ririkiki_mi＠Threads

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