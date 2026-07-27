8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮

台风「红霞」昨日（26日）袭港，天文台一度悬挂九号风球，全日天气恶劣，风雨交加，一名打工仔在社交平台申诉指昨日在台风下开舖，遭老板批评营业额未达标，半日仅做200元生意，并质问他：「你有冇觉得唔好意思？」引发网民热议。

八号风球下要求$5000生意额？

楼主在昨日八号风球下午改发三号波后，约下午两点才返回店舖工作，晚上老板却透过WhatsApp质问当日营业额为何只有二百多元。楼主在Threads帖文中愤怒表示：「即系你觉得今日八号波加我下昼两点至返工加呢啲垃圾铺，你觉得我可以做到5000蚊畀你嘅？」字里行间充满无奈与不忿。

从楼主上载的WhatsApp对话截图可见，老板的质问咄咄逼人，对话一开始，老板便质问：「讲真㗎Ｘ其实你有冇觉得唔好意思。」楼主解释「但系今日真系冇咩人㖞」，老板随即火力全开，连珠炮发地说：「2百几蚊？虽然你辞咗职 都唔系咁离谱呀嘛」、「我真系唔明」、「二百几蚊㖞」。

老板接著更将租金压力转嫁到员工身上：「你差唔多每一日返工，唔好话人工，我连租都唔够交」，并命令楼主：「仲有呢几日，你都畀返少少心机做好啲」。面对指责，楼主只能无奈回应：「我都未试过2百几，我都唔想」。

提前月底走人作反击 形容公司是「奇趣蛋」

原来楼主早已决定离职，而这次台风日的争执只是冰山一角，他其后再发帖，透露提前至本月（7月）31日离职的真正导火线。原来他辞职后本打算工作至8月6日，但当向老板查询最后几天薪金如何计算时，对方竟表示「8月1号到8月6号计最低工资43一粒钟」。

楼主得悉后立即决定提早至7月31日离职，并形容这间公司是「奇趣蛋，每一件事都可以吓到我」。

网民力撑：做生意包赚？

帖文一出，大批网民纷纷留言力撑楼主，怒轰老板无理，不少网民认为，天气恶劣导致生意惨淡是常识：「做生意包赢架？蚀钱就赖我，咁佢赚钱𠮶日有冇同你分甘同味？」有网民讽刺道：「叫呢啲傻Ｘ老世（细）自己落去企下，睇下有冇数啰。」

有网民感同身受分享类似经历：「正如我脑细生意好果阵唔会赞你唔会有奖励，但一生意差就Ｘ9你。」楼主也回应指，自己公司的老板也是一样：「跑得好𠮶阵时冇声出㗎，你差嘅话要即刻Ｘ㗎」。

对于老板称生意额不够交租，网民普遍认为这不应是员工的责任，纷纷表示「唔够交租系你嘅事，关我咩事」、「如果要你帮佢谂埋有冇客帮衬，即系合伙啦，咁前提系佢要送股份畀你」。有网民更建议楼主既然已经辞职，就不用再给老板面子：「建议听日做20蚊俾佢」。

楼主纯呻拒开名 形容行业「几cheap」

面对老板的无理指责，大批网民都替楼主感到不值，纷纷留言强烈建议楼主辞职后「开名」公开涉事店舖，又不断追问究竟是甚么行业、是否卖茶饮等。不过，楼主回应时则坦言「我好均真嘅」，他解释自己发帖「都系纯粹呻吓」，虽然老板刻薄，但认为对方「仲未差到要我公开佢嘅程度」，因此坚拒开名。

至于被问到具体从事甚么行业，楼主亦大卖关子不愿多谈，仅苦笑指「唔系好想透露，觉得几cheap」，让这间被老板视为宝、却被员工嫌弃的店舖增添了几分惹笑色彩。

来源：Threads

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