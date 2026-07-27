巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮

台风「红霞」吹袭香港期间，狂风暴雨似乎还吹散了一段「忘年主仆恋」。有路人昨天（26日）在巴士站旁，目睹难舍难离的一幕：一名伯伯正死死拉著完约的外佣不放，却遭儿子以身挡驾怒斩情丝。

这对「苦鸳鸯」被硬生生拆散后，最终只能隔著巴士的玻璃车窗依依不舍地眉目传情。网民将这场街头「家庭伦理大战」看成电视台的师奶剧，齐齐饱食花生。详情见下图及下文：

巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝

苦鸳鸯隔玻璃眉目传情逐张睇↓↓↓↓

楼主：喺巴士站见到单八卦

楼主昨午2时10分三号强风信号仍然悬挂时，在社交平台 Threads以「香港」为题发帖，分享自己刚刚在巴士站目击的一宗大八卦。

楼主指：「有个伯伯捉住个外佣只手系咁唔畀佢走」，而涉事外佣当时已经「攞晒行李准备上巴士。」

楼主续称，正当双方拉扯之际，「阿伯个仔跳出来，以身挡住个伯伯，隔开佢哋。」期间，儿子不让伯伯再拉著外佣，并当街向外佣发出严厉警告：「我哋已经同你完咗约，请你唔好再搞我屋企人，破坏我屋企！！！」😠😠

苦鸳鸯隔玻璃眉目传情

虽然遭儿子强行拆散，但老翁依然未有放弃。楼主生动地描述这对「苦鸳鸯」当时的震撼画面：「伯伯强烈想从个仔身后挣扎，并用眼神同手势挽留」，至于外佣，则「依依不舍回头，巴士门关了，两个人隔著玻璃眉目传情。」

网民：初以为是偷窃

由于事情来得太突然，有网民坦言一开始完全表错情，笑指：「一开头𠮶段仲以为外佣姐姐偷走／偷咗嘢🤣」，没想到原来是一段「可歌可泣嘅爱情故事」。

有网民更对儿子的行为表示不解，慨叹：「伯伯人生最后阶段遇上真挚嘅爱情，做仔嘅点解可以咁狠心唔畀机会佢哋？！」有人甚至直斥：「个仔多Ｘ事！」

网民化身编剧：迟下抱个B返嚟争产

这幕充满拉扯与眼神交会的画面，激发网民食花生的兴致与创作小宇宙，直指这情节绝对可以做套电视台师奶剧。

有人还留下极具画面的神预言：「过几个月一个平凡嘅下午，儿子突然收到姐姐 Send WhatsApp（通讯软件）嚟，系张 BB 相，再加 Sir, your father baby has arrived（先生，你爸爸的婴儿已经降临）。」

另有网民则写出经典的师奶剧理论：「好快老窦会郁郁终老至死，几个月之后，个外佣会抱住个B返嚟争家产。」这番言论惹来网民爆笑和应：「哗，呢单真系情节丰富到可以拍戏！」

资料来源：hklove.story＠Threads

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