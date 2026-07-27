Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:22 2026-07-27 HKT
发布时间：11:22 2026-07-27 HKT

台风「红霞」吹袭香港期间，狂风暴雨似乎还吹散了一段「忘年主仆恋」。有路人昨天（26日）在巴士站旁，目睹难舍难离的一幕：一名伯伯正死死拉著完约的外佣不放，却遭儿子以身挡驾怒斩情丝。

这对「苦鸳鸯」被硬生生拆散后，最终只能隔著巴士的玻璃车窗依依不舍地眉目传情。网民将这场街头「家庭伦理大战」看成电视台的师奶剧，齐齐饱食花生。详情见下图及下文：

巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝
苦鸳鸯隔玻璃眉目传情逐张睇↓↓↓↓

楼主：喺巴士站见到单八卦

楼主昨午2时10分三号强风信号仍然悬挂时，在社交平台 Threads以「香港」为题发帖，分享自己刚刚在巴士站目击的一宗大八卦。

楼主指：「有个伯伯捉住个外佣只手系咁唔畀佢走」，而涉事外佣当时已经「攞晒行李准备上巴士。」

楼主续称，正当双方拉扯之际，「阿伯个仔跳出来，以身挡住个伯伯，隔开佢哋。」期间，儿子不让伯伯再拉著外佣，并当街向外佣发出严厉警告：「我哋已经同你完咗约，请你唔好再搞我屋企人，破坏我屋企！！！」😠😠

苦鸳鸯隔玻璃眉目传情

虽然遭儿子强行拆散，但老翁依然未有放弃。楼主生动地描述这对「苦鸳鸯」当时的震撼画面：「伯伯强烈想从个仔身后挣扎，并用眼神同手势挽留」，至于外佣，则「依依不舍回头，巴士门关了，两个人隔著玻璃眉目传情。」

网民：初以为是偷窃

由于事情来得太突然，有网民坦言一开始完全表错情，笑指：「一开头𠮶段仲以为外佣姐姐偷走／偷咗嘢🤣」，没想到原来是一段「可歌可泣嘅爱情故事」。

有网民更对儿子的行为表示不解，慨叹：「伯伯人生最后阶段遇上真挚嘅爱情，做仔嘅点解可以咁狠心唔畀机会佢哋？！」有人甚至直斥：「个仔多Ｘ事！」

网民化身编剧：迟下抱个B返嚟争产

这幕充满拉扯与眼神交会的画面，激发网民食花生的兴致与创作小宇宙，直指这情节绝对可以做套电视台师奶剧。

有人还留下极具画面的神预言：「过几个月一个平凡嘅下午，儿子突然收到姐姐 Send WhatsApp（通讯软件）嚟，系张 BB 相，再加 Sir, your father baby has arrived（先生，你爸爸的婴儿已经降临）。」

另有网民则写出经典的师奶剧理论：「好快老窦会郁郁终老至死，几个月之后，个外佣会抱住个B返嚟争家产。」这番言论惹来网民爆笑和应：「哗，呢单真系情节丰富到可以拍戏！」

资料来源：hklove.story＠Threads

相关阅读：

「姐姐」下周入屋 新手雇主急问注意事项 过来人传授9大「收服」外佣秘笈 倡一招定下「红线规矩」

外佣姐姐系隐形富豪？ 床底塞满名牌包包 惊人真相曝光 自爆靠一经营手法赚够回乡买两块地

印佣版灰姑娘 廿岁女来港体验人生 辞职回乡嫁飞机师 网民：唔好睇小姐姐

最Hit
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
01:00
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
政情
4小时前
台风「白海豚」最快周二生成，气象迷指「又强又大」或扑日本。
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
15小时前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
23小时前
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
生活百科
20小时前
独家丨方俊突击探访张伟文 再揭护老院新疏忽 疑年半冇冲凉、瞒病情 社署介入料两月内调迁
12:31
独家丨方俊突击探访张伟文 再揭护老院新疏忽 疑年半冇冲凉、瞒病情 社署介入料两月内调迁
影视圈
13小时前
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
港大校长张翔宣布2028年卸任 称盼重返实验室专注科研 「港大需要新领袖带领变革」
社会
8小时前
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
时事热话
23小时前
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
影视圈
2小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
2026-07-25 18:30 HKT