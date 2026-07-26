台风红霞｜打风搭飞机硬食延期3日 廉航无惧风球平安降落被封「港版战斗机」 附保险达人拆解理赔5大细节｜Juicy叮

台风「红霞」袭港，本港在短短十数小时内经历9号、8号、3号及1号风球。虽然台风逐渐移入内陆并缓和，但一众准备离港或回港的旅客，心情却犹如乘坐过山车般跌宕起伏，纷纷在社交平台发文诉苦，有网民抱怨行程大乱，亦有人大赞机长技术神乎其技。此外有保险达人亦发长文教授理赔的各项细节。

有网民被航空公司疯狂改期 第三方平台成「无主孤魂」

台风袭港期间，购买了本地某传统大型航空公司机票的乘客首当其冲，有原本打算与家人同飞福冈的网民表示，航班被取消后，三人竟被重新编排到三个不同的时间段，甚至要在台北和上海转机，大叹本来4日3夜的行程惨变3日2夜，更无奈表示「一日系游飞机河」，令人极度崩溃。

有苦主更在网上贴出手机截图，显示原本今日(26号)的机票被系统强行大幅度延后至29号凌晨起飞，该网民愤怒地直斥：「我点29号先飞，好想X爆全世界」。其他网民见状纷纷表示同情，指出「差成3日随时无左半个假期」，亦有坐同一班机的网民批评该公司处理手法欠佳，指连续十多个小时网页崩溃兼电话无法接通。

除了传统大行，经第三方旅游平台购票的旅客亦经历了漫长的折磨。有网民展示平台截图，显示第三方应用程式的航班更改申请一直处于「审核中」的无了期等待状态，崩溃表示赶著到海外观看演出，但平台的「加急」按钮按了无数次依然无效。大量过来人留言苦劝：「所以从来买机票都唔应该through agent买」、「记住以后几平都系航空公司官网买」。

另外，有乘搭另一间航空公司的网民，经历了心情的大起大落，他先贴出手机短讯与平台截图，为一短讯通知，显示航班由下午3时大幅延迟到晚上接近10时，大叹前一班机安然无恙，「差一个钟就系天与地」。不久后，楼主再贴出一张最新状态图片，显示航班最终状况有变，楼主亦向网民宣布：「Ok 大家可以唔洗咁急了」。

「港版战斗机」风雨无阻震惊网民

正当不少在台风下搭机的网民一片哀号之际，有网民直击8号风球下，本港某廉航的航班状态显示板的截图显示，该航班依然显示为「准时」起飞，并发文大赞：「8号风企硬，唔delay唔cancell，果然系战斗机成员之一！」

有网民在航空雷达App发现惊人「壮举」，在航空雷达地图上，显示密集地出现多架代表该廉航的飞机直飞香港，不禁惊叹：「虽然冇航班起飞，但系已经有机飞紧番香港，包括一班廉航大军！」有顺利抵港的乘客更发文直呼「好好彩，班机只系delay两个钟左右而唔系取消！」网民纷纷留言大赞机长降落得极之定，防震技术一流，有网民直言：「香港都有自己既战斗机喇」、「向住个风眼冲返唻香港，平安到达」。有网民则发相显示，正和其他乘客们著上雨褛，在停机坪上排队冒雨登机。

保险达人教路 拆解5大理赔细节

打风影响行程固然扫兴，有专业保险代理在Threads发长文，拆解实务上最需要留意的5大理赔魔鬼细节：

(1) 「已知风险」时间点： 必须在天文台发出台风警告或气象机构宣布「红霞」形成之前成功投保。若在挂风球后先买？保险公司会当「已知风险」拒赔，该保险代理强烈建议一买好机票酒店就即刻买旅游保。

(2) 准备官方证明： 口说无凭，必须向航空公司索取官方证明（Flight Delay/Cancellation Cert），并清楚显示原本时间、实际时间同「台风/恶劣天气」原因，保留所有登机证同SMS。

(3) 分清「现金津贴」与「实报实销」： 「现金津贴」通常要连续Delay满指定时数（常见5至6小时），未够门槛无得Claim；「额外开支」如滞留海外嘅酒店交通费则需正本单据实报实销。注意部分保单规定两者只能二选一。

(4) 自动延长保障： 若因台风滞留海外过咗保单到期日，绝大部分优质保单会免费自动延长保障期（一般7–10日），记得保留Delay证明作凭证。

(5) 索偿时限（Claim Window）： 返港后一般只有21至31日黄金期递交文件。建议一返港就整理好单据一次过递交，避免拖慢审批。

来源：Threads＠siriushuiys、catenia_c、ksolac.xsiooo、blueskyflyfly、carmenhiltonyu、tim_chan2017、jasonwong0113、totoium、papatravellerhk、sumsumile、ivy_cheung0517

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