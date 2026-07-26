台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮

台风「红霞」袭港，在今日（26日）早上八号风球高挂的横风横雨下，不少出行市民都预计的士会坐地起价，随时被「斩到一颈血」。

然而，一名打工仔却在网上分享了一段暖心经历，指自己今早在八号波期间搭的士回家，遇上了一位坚持按表收费的良心司机。楼主大受感动，不仅大赞风雨中人间有爱，更主动将车资加码至「呢个银码」以作答谢。详情见下图及下文：

八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」逐张睇↓↓↓↓

楼主：八号风球出嚟揸车都危险

楼主今天（26日）早上8时前在社交平台Threads以「taxi」为题发帖，分享「奇遇」。他表示：「啱啱同同事搭的士返屋企，先去石篱，跟住再返我屋企，一上车问个的士佬加几多，佢话睇表。」

这番话让楼主感到意外，毕竟在恶劣天气下，不少司机都会要求额外附加费。

结果到达目的地后，车资显示为「$11x」。楼主原本预期司机最后会加价，坦言：「我谂住佢会加价，点知佢照收返我表嘅钱😨。」

深受感动的楼主立即向司机表示：「我同佢讲唔好啦，你加我$200......八号风球出嚟揸车都危险🙏🏾🙏🏾🙏🏾人间有爱。」

网民分享美 好经历

针对这宗美事，有网民留言称：「只收返表价就唔系的士佬，应称为司机或师傅。」

有人亦乘机分享类似好经历：「我试过有一次，落咗波要返工，撞啱个的士司机都系话睇表 Only（只有）。佢仲话喺呢个时间要搭车，大家都系要揾食㗎啦，跟住我落车都自动加咗钱畀佢。」

另有似乎是的士司机行家的网民留言：「今朝八号波喺铜锣湾 SOGO（崇光百货）车个伯伯去东华东院29蚊，一分钱都无收多。」



网民大赞乘客同理心

除了赞扬良心司机，楼主主动加车资的举动也同获网民赞赏。有人留言指：「个个乘客好似你咁有同理心，啲司机就唔使自己加价了……好人好事👍👍👍」

对于楼主主动要求司机加价，有网民提出更直接潇洒的打赏方法：「咁你咪自己畀$200佢话冇散纸唔使找啰。」

不过，在一片温馨的气氛中，亦有人从另一角度分析司机坚持按表收费的原因，抵死留言道：「点知你系咪放蛇。」



资料来源：cashtk_675＠Threads

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