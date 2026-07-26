台风红霞｜打工仔9号波「搏命返工」！保安逆风行「个半钟」 天水围站未开闸已排长龙 网民致敬：香港精神，竭尽所能｜Juicy叮

台风「红霞」强势袭港，天文台凌晨一度悬挂9号烈风或暴风风力增强信号，清晨更夹击黄雨警告。直到早上7时许，随着红霞移入广东内陆，改发八号波。当大多数市民还在温暖的被窝中听著窗外狂风呼啸时，有一班打工仔已经在凌晨的风雨中「搏命返工」，他们在社交平台Threads上直击在台风下的上班情况，用血肉之躯展现了最让人肃然起敬的「香港精神」。

保安员徒步个半钟逆风前行 网民激赞：「香港精神，竭尽所能」

一名保安员在今早6时47分在网上出帖表示：「记录一下，9号风球，朝早7点番工，咩车都冇得搭，所以4点半起身，5点出门口，行个半钟番到去，比个叻自己」

从该名保安员上载的沿途影片可见，当时天色昏暗，街上狂风暴雨，风势极其猛烈。只见他在空无一人的街道上举步维艰，双手死死捉住那把用来挡风的雨伞。可惜雨伞在9号风球下显得如纸般脆弱，被吹得左摇右摆，几乎完全拿不住，情况既狼狈又危险。

这份夸张的毅力引来大批网民致敬：「你真系一个有责任嘅保安，有人会借啲意迟一两个钟，而你可以准时返工，真系要畀个like你，祝你工作永远顺利一切平安」。不过，这份「责任感」背后却藏著打工仔的无奈，该名保安员回应道：「冇办法 如果唔返工我怕畀外劳取替」、「公司唔炒你，已经要跪喺度感谢上天」。有网民感叹香港打工仔实在太疯狂，直言「中间发生咩意外系咪工伤先」，但更多的是留下一句：「香港精神，竭尽所能」，向台风返工的人士致敬。

天水围站未开闸已守候

当有人徒步搏命时，另一边厢的天水围港铁站外，有打工仔拍下站外等候开闸的真实战况，相片中只见港铁站的铁闸仍紧紧拉上，但闸外早已聚集了一班冒台风返工的打工仔，他们在风雨中苦候著，帖文写道：「天水围未开闸，香港人真系点都要返工」。

这张照片一度引发网络激辩，有网民语带气愤地批评这种风雨无阻的行为：「做人做到咁低贱自贬身价做烂市......资方咪一直压榨劳方」。不过，有不少网民反驳道：「你估佢地好想返？」、「唔返工系咪你出粮畀佢地」。对于到底甚么行业需要在恶劣天气下工作，有网民认为「政府紧急部门都明，保安都明，但系饮食业就on9」，但随即有饮食业的网民驳斥道：「话就话on9，但系次次打风都爆到Ｘ街做到狗咁，D老细点会唔开，其实D客咪又系帮凶」。

荷包大出血 有人硬食「四百蚊的士」

交通在台风下瘫痪，的士成为唯一的救命稻草，但也演变成一场财力与运气的博弈。有网民幸运地截到的士，更喜出望外地表示：「啱啱几经辛苦截到架的士返工，之后佢话$300，我以为系+$300，原来直接$300就得，觉得算系几好」。有同路人亦分享自己Call车加了100元便成功上车，算是执到宝。

不过，并非所有人都觉得这笔钱花得心甘情愿，另一位打工仔则怒气冲冲地贴出在的士车厢内望出窗外的凄凉街景，以及一张显示收费高达四百多元的咪表单据相片，控诉道：「为咗呢份白痴工，要搭四百几蚊的士返工！ps:唔好同我讲公司有得瞓呢啲废话！你哋高层有屋企我哋啲低层无吗？！唔使睇住屋企呀！」面对这种荷包大出血的惨况，有同样身处服务业的网民深感共鸣，无奈叹息：「有时有啲钱真系要畀人赚！我明白咁样讲好废话，但我都俾咗四百几蚊的士湾仔去观塘返工！冇计，酒店业，世界末日之前都要返工！」

平行时空？幸运打工仔分享宁静车厢：太感恩

在风雨飘摇、怨声载道之中，也有幸运打工仔能够平静地度过这个台风早晨，有网民便分享了截然不同的上班风景：「8号风球下已安全回到上班地点，一路顺利，坐港铁可以从家里到工作地点已是幸运，现时露天地段仍未全线通车，维持有限度服务。......太感恩」。

从其上载的照片所见，平日挤迫的港铁车厢此刻异常空荡，座位任拣；走到街上，平时车水马龙的街道同样冷冷清清，几乎空无一人。与天水围站外苦候的人群及风雨中苦撑雨伞的背影相比，这个宁静的空车厢简直如同平行时空，引来不少网民留言祝福早安及提醒路上小心。

来源：Threads＠dogfish_tales、talking_hk、_tink.ky、hilbert_chan、naturebykriscilla

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