台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮

台风「红霞」在窗外刮起狂风，但比横风横雨更令人心寒的，竟然是业主的冰冷规矩。一名租客昨天（25日）在风暴逼近前于网上大吐苦水，控诉业主下达规定，打风期间必须紧闭门窗的同时，也严禁开冷气。

惨呻快被「焗死」的租客，随后亲自揭开这道禁令背后的残酷真相，原来上手租客曾做了一件事，连累房东惨赔5位数的费用。详情见下图及下文：

台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数逐张睇↓↓↓↓

楼主：好热，可以点做？

楼主昨日在社交平台 Threads以「Typhoon（台风）」为题发帖，指：「打风，业主又要求唔可以开门窗，又唔可以开冷气。」楼主无助地直言「好热」，向网民发问求救：「可以点做？」

楼主在回应栏进一步解释业主下达「禁令」的原因——「因为业主话上一手大风开冷气爆咗，业主自己畀咗2万...所以提醒咗我会爆但要自己赔，搞到我唔敢开😭。」

楼主更爆出业主的手段，表示对方其实没有明文禁止，却以高昂维修费作要挟：「佢都冇直接讲话唔畀我开，净系话坏咗要我自己畀 2万几维修费。」、「坏咗自付几万维修换新费。」

楼主并透露：「业主自称唔会开，所以想问下大家大风通常开唔开冷气？」

网民：点解唔可以开冷气？

网民大都为楼主抱不平，有人指这项要求简直匪夷所思，直言：「Impossible（绝对不可能）」，亦有人追问：「点解唔可以开冷气？」

更有网民反问：「未听过打风会唔畀开冷气？冷气费业主畀吗？我都开紧啦～两个人两间房开两部冷气添～」

亦有人抵死讽刺道：「下，佢包埋电费？😯😯佢想热死人喺佢间屋度呀」，楼主见状亦深表认同，附和：「真系，想焗死人！」

网民苦口婆心劝租满即走

面对业主的警告，网民化身军师教路对付，有人简洁有力地表示：「照开」。亦有网民扬言：「唔Ｘ使理佢，照开冷气，坏咗佢自己赔。」

为应对焗热环境，不少人更发挥创意，提出各种搞笑或无奈的替代消暑方案：「开移动冷气机」、「改开雪柜，睇下边样坏先」、「没开冷气都无开窗，开风扇 Only（只有）」。

不少人还提醒楼主必须检视合约条款细节，查问：「租约有无写」、「签约有冇注明？」，有人教楼主反驳：「问返佢，个冷气坏咗一定系因为打风？」，更有网民语重心长地劝告楼主：「租期满好走啦。」

网民：打正风冷气系有风险

在一片声讨业主的留言中，亦有网民点出房东这项「禁令」背后的科学原因，认为对方的担忧并非杞人忧天，指：「咁上网 Search（搜寻）都话如果打正系有斗力风险。」、「佢应该系话外机风扇畀风吹逆向转，扯坏摩打之类嘅嘢。」

另有人补充：「每个8号风吹嘅风向都唔同的，如果真系惊 Chur（过度消耗）爆摩打，可以睇下今次个风嘅风向同你个冷气机嘅方位，睇下今次系唔系当风位。如果今次都系中食风位就无计了🙈」

资料来源：relaxx.x123＠Threads

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