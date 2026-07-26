台风红霞｜近20年最被低估台风？多区网民直击「妖风」狂吹整夜无眠：吹到连厕所水都摇｜Juicy叮

台风红霞袭港，天文台于凌晨1时10分突发改发9号烈风或暴风风力增强信号，清晨5时再发出黄色暴雨警告。随著红霞移入广东内陆并逐步减弱，天文台在早上7时10分改发8号烈风或暴风信号。多区网民在社交平台直击打风实况，不少网民经历了一整晚的狂风暴雨、彻夜难眠，直呼今次绝对是「近20年来最畀人低估嘅台风」，有网民更用「妖风」来形容红霞。

「妖风」拆天如电影情节 网民叹：完全被低估

红霞来袭前，不少市民以为这只是一个普通的台风，甚至预期「东登」威力有限。不过，凌晨过后风云色变，各区群众纷纷在网上「围炉」大呻被风声嘈醒。有楼主发帖直指：「咁多年来好似未试过啲风系咁啪啪声，吹口哨声，呼呼声恐怖过电影情节，完全被低估！」从楼主分享的窗外影片可见，当时雨势相当猛烈，街上的大树被狂风无情地吹到左摇右摆，风势极具破坏力。

有元朗区的网民亦拍片让大家「开声感受一下」，楼主在帖文中指由凌晨12点半到天光都吹著一种「妖风」，整夜风声完全没有停过。片段中清晰听到呼呼风声大作，雨斜风横，外面的树木被强风吹至猛烈摇晃。

这股强风令全港多区市民彻夜难眠，有大埔街坊留言指窗外不停响起尖锐的声音，吓得「完全唔够胆瞓，好怕爆玻璃」；有网民亦形容风声「we we声好恐怖」，更有网民无奈表示窗台漏水兼要不断拖地。最夸张的是，有网民发帖惊叹风力强劲得「连厕所水都摇埋」，从其上载的片段可见，外面的大树同样被吹到猛烈左摇右摆，足见阵风之巨。

东登风向引发「微气候」？区区体感大不同

有趣的是，由于今次红霞属「东登」台风，香港各区的感受出现了极大反差。有楼主发长文向红霞「道歉」，直言：「红霞真系劲有料，带畀我嘅感觉仲劲过上年十号风球...根本唔畀人瞓，近20年来最畀人低估嘅台风应该就系呢只红霞！」

不过，亦有网民对此感到疑惑，有屯门区网民表示自己那边「一滴风都冇，好奇怪」，怀疑是对面单位挡了风；但同属屯门田景的街坊却反驳：「我田景D风劲到风感觉随时吹到爆窗」。另外，观塘区也有网民表示「风都冇咁滞」，甚至有上水居民指只是落大雨而无甚么风。有对天气有研究的网民解释，估计由于平时十号波多为西登，吹袭的方向不同，这次东登近岸爆发，才令部分当风区域的市民觉得这只风比以往强烈。

华贵邨网民直击：海面涌浪加剧 巨船被吹移位

随著风向转变，沿岸地区首当其冲，有身处华贵邨的网民直击海面惊险实况，表示「越嚟越大浪」。从其远摄海面的影片可见，海面涌浪极大，狂风甚至将多艘停泊在海面的船只吹到左摇右摆。由于「越嚟越大浪」，楼主发现，当中一艘原本亮著灯的船只「系右边，而家去咗左边，希望入面嘅人平安」，楼主不禁惊呼：「以往拍系度嘅船我都无见过吹到移位的！」

另一边厢，有彻夜未眠的网民亦记录下「红霞」打过来的一刻，从其拍摄的影片可见，岸边树木被吹到猛烈摇晃，更有海水不断拍打上岸的情况。楼主直指虽然有其他区网民说风势减弱，但他那边却是「越嚟越劲，d浪花越撞越高」，尽显台风威力。

8号波停外卖？连锁快餐店人流冷清

除了天气，台风下的民生经济也成为热话，有网民在晚上10时许改发8号波后落街买宵夜，发现平时打风爆场的连锁快餐店竟然人流冷清，连楼下的手制饺子小店也无客。楼主分析指，估计因为8号风球令两大外卖平台停运，截断了客流，慨叹「下大雨三号波，饮食业可能好生意... 一旦8号波停运，对食店也是致命打击。」

来源：Threads＠yankit_ko、goosegookie、ma.pui.100、joker11shadow、wewerecycle、angus.1119、bowieleung123

相关新闻：

台风红霞．持续更新︱天文台早上7时10分改发八号西南烈风或暴风信号 至少维持至中午12时

台风红霞‧交通消息｜八号风球生效 港铁观塘线全线恢复服务、东铁线红磡站至火炭站亦已恢复

台风红霞｜以为无料到点知风声fafa声 港男：对唔住睇少咗你 村屋网民：吹走金属鞋柜