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台风红霞｜以为无料到点知风声fafa声 港男：对唔住睇少咗你 村屋网民：吹走金属鞋柜｜Juicy叮

时事热话
更新时间：08:53 2026-07-26 HKT
发布时间：08:53 2026-07-26 HKT

台风「红霞」来袭，市民被杀个措手不及。有在风暴下彻夜难眠的港男在网上惊叹「红霞」真系劲有料，不禁向「红霞」认低威大叹：「对唔住睇少咗你！」。有住村屋的网民附和，惊呼连重甸甸的金属鞋柜都被狂风吹走。详情见下图及下文：

台风红霞｜以为无料到点知风声fafa声 港男：对唔住睇少咗你 村屋网民：吹走金属鞋柜逐张睇↓↓↓↓

港男：红霞真系劲有料

一名港男今日（26日）清晨5时28分在社交平台Threads发帖，留言指「红霞真系劲有料，带畀我嘅感觉仲劲过上年十号风球！」

他续指：「你边度可以见到东登嘅风可以劲到咁样？风声嘈就算，Ｘ你连雨都大到咁样，根本唔畀人瞓！我哋全香港人真系多谢你红霞，对唔住睇少咗你，未嚟之前大家都觉得呢个风唔算好劲。」他并形容「近20年来最畀人低估嘅台风，应该就系呢只红霞。」

风暴声如灾难片

另一名楼主今早6时14分也在Threads发帖，大呻被「红霞姨」吵得完全睡不著，形容风暴声犹如灾难片：「有冇人都系畀红霞姨嘈到完全瞓唔到😑围下炉，咁多年来好似未试过啲风系咁啪啪声，吹口哨声，呼呼声恐怖过电影情节😑完全被低估。」

网民对此大有共鸣，纷汇报各区情况。有人惊呼：「窗漏水，伏伏声，仲有只窗吹到打开咗。So crazy（太疯狂了）。」另有网民大叹：「好恐怖，瞓唔到觉，又惊啲窗爆开。」、「fa fa声点瞓。」

村屋网民：金属鞋柜吹走咗

更有居村屋的网民自爆：「住村屋地下，从来冇试过大风到成个金属鞋柜吹走咗。」

沙田区的街坊则汇报：「全晚都十分嘈，啲风好似鬼叫咁，啲雨又大拍打窗，劲过上次的十号好多。」

屯门街坊感受呈两极

有趣的是，风暴下部分地区街坊的体验却出现极大反差。有屯门友竟留言：「我屯门呢边一滴风都冇，好奇怪。」，有连随和应指：「我哋里边静英英🤔。」

不过，另有屯门街坊反驳：「屯门好大风……我田景啲风劲到感觉随时吹到爆窗。」对此，该名无风的网民笑言：「系呀所以我好奇怪，可能我对面𠮶单位食晒🤣🤣。」
 

资料来源：angus.1119、yankit_ko＠Threads

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