大西北孕妇逼车返工 车厢内几晕倒竟有两男上前争位 感激70岁婆婆曾主动让座｜Juicy叮

一名家住大西北的孕妇在网上发文大吐苦水，指日前长途跋涉逼车上班时几近晕倒，在车厢内好不容易看到一个空位，竟有两名男士上前争夺。她只能硬著头皮开口求助，幸好获其中一名肥哥哥让座。

此情此景让她百感交集，不禁回想起曾经主动为她让座的70岁婆婆及印度游客。这段辛酸的经历随即引发网民共鸣，有过来人甚至留言大呻：「我𠮶阵就生，个肚非常大，仲返紧工要搭地铁去见客，来回九龙去港岛全程都无人让座！」详情见下图及下文：

大西北孕妇逼车返工 车厢内几晕倒竟有两男上前争位 感激70岁婆婆曾主动让座逐张睇↓↓↓↓

楼主：曾获70岁婆婆让座

楼主早前在社交平台Threads以「让座」为题发帖，大叹孕妇的辛酸。她表示自己已经怀孕6个月，一向认为别人让座并非「老冯（理所当然）」：「试过有好好人70岁婆婆让座，有印度游客让座，我永远觉得唔系老冯让，每次都好多谢佢哋。」

然而日前她搭港铁时突然「晕晕哋、好焗」，一看到有空置座位，便有两名男士与她争位。虽然她最终「争输咗」，但因为身体实在不适，唯有礼貌地开口询问，最后获得其中一位肥哥哥让座，她亦在文中表示万分感激。

楼主害怕被公审

不过，最令楼主感到委屈与无奈的是，她得到座位后，非但没有感到轻松，反而「好怕佢放我上 Threads，话我大肚大晒。香港地做人阿妈真难，好多批判，想喊。」

楼主感叹自己住在「大西北」（新界西北区），每天必须长途跋涉上班：「有几多个大肚婆咁幸福唔使返工，住大西北唔通真系日日搭的士咩？」楼主在回应栏无奈补充：「系，我只系想有个位挨住，但原来香港人呢个位都会争😂……」

不少过来人齐吐苦水

不少过来人对此大有共鸣，也乘机分享怀孕时备受人情冷暖的遭遇——有人指：「大西北屯马线怀孕8个月，企喺关爱座前都唔让，成车厢啲人扮瞓觉，企到荃湾西出晒冷汗。」

另一位怀孕7个月的孕妇亦表示：「我依家都7个月，日日大西北坐西铁返工。其实都唔系话一定要坐，不过系返工时间太多人，好惊人逼人，或者啲背囊，睇我唔到会撞亲或被批亲。如果有人让座，就乖乖地坐低，安心啲。如果唔系就一个好警惕嘅 mode（模式），会好紧张。」

网民：中年男最热心 后生仔抢位

不少过来人也点出让座的「奇特现象」，指最热心让座的往往是中年男士，甚至粗犷男士：「比较多中年男士肯让或者帮手，基本每次都系男士让畀我」、「好多望落去比较粗犷男士都会让座👍」、「最大机率让系啲中年男人，同埋大陆男（呢个真系估唔到，可能大陆注重生育啩）。」

相反，年轻一代则经常被诟病：「后生嘅十成九唔会让，仲会同你抢」、「后生就钟意扮瞓扮揿电话」。

更有网民分享被抢座的离谱经历：「有次一位中年男士让座畀我，正当我想接受呢个好意嘅时候，一个目测30几岁嘅女人，一个箭步坐咗个位，佢望住我两秒，然后拎电话出嚟玩。」

另一位网民更遇过令人发指的抢位男：「最过分试过有位女士让位，有位后生仔20（岁）左右即抢咗嚟坐，全程低头玩手机。让座𠮶位女士都呆咗。」

还有网民分析不同港铁线的让座情况：「话你知『香港线』全部西装人，99%冇人会让座，反而呢条线系最短，基本上都系坐得两三个站。屯马线最长，让座机会率好高😆真系好多谢佢哋。不过咁长途唔好意思坐咗人个位，我通常避得就避，遮得就遮，唔好畀人发现。」

网民：社会仍有温情时刻

虽然社会上时有冷漠之事，但亦有温馨的救命时刻。有网民自爆：「我有次真系晕到想呕，踎低又好辛苦，系个后生哥哥仔问我要唔要坐，然后真系顶唔顺要落车唞一唞，又有两个女仔问我需唔需要帮手或者扶我去边度坐，香港系仲有希望㗎😣😣。」

网民认为：「我相信对人以礼相待，大部分人都会同样以礼回应，最怕有啲人郁啲就摆上网公审。」

更有另一孕妇表示：「虽然大住个肚，但我都会主动让畀老人家，啲后生仔女见到老人家都唔让。让座畀有需要嘅人系美德，更加系公民责任👍。」

资料来源：Threads

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