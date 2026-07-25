住家饭灵魂竟是「这餐具」？不分贫富公屋、豪宅必备 网民盘点5大无敌优点 魅力惊人连移民都带埋｜Juicy叮

近日有网民精警地指出，要煮出最正宗的住家饭，原来必定要配备一款在港极为常见的「灵魂餐具」，餸菜才称得上拥有真正的「住家味道」，氛围甚至会瞬间变得亲切温馨。

这款不起眼的平民餐具，不但被广大网民盘点出5大无敌优点，其惊人魅力更是无远弗届，甚至连移民海外的港人，远隔千山万水都坚持把它「托」到异乡。详情见下图及下文：

住家饭灵魂竟是「这餐具」？不分贫富公屋、豪宅必备 网民盘点5大无敌优点 魅力惊人连移民都带埋逐张睇↓↓↓↓

网民：见到个碟已经好肚饿

楼主早前（21日）在社交平台Threads发帖分享自己的生活体会，直言：「我觉得住家味道嚟讲，一定要有公屋铁碟，个食物先称得上住家，味道马上变亲切温馨。」

网民对这些「铁碟」大有共鸣，赞不绝口，不过先行纠正：「不锈钢……唔系铁。」有人指这款餐具充满回忆：「屋企由细到大必有」、「见到个碟已经好肚饿🥵」。大家并热烈留言，指出这只看似平凡的不锈钢碟，其实隐藏著极多神级好处，实情是厨房里最温馨的传家宝。

网民盘点不锈钢碟 5 大无敌优点：

优点一：传热极快兼唔辣手

网民指出不锈钢碟的传热速度极快，能大大缩短烹调时间，直呼：「冇佢点蒸排骨……」更有网民发现它独特的散热特性：「导热快，拎起唔辣手都唔知几好用」，楼主亦回复大赞：「真系㖞唔辣手𠮶度好，细路都无咁惊。」

优点二：极致耐用兼超轻身

不锈钢碟以超强的生命力闻名，网民激赞：「最主要够轻身加唔易打烂」、「跌极都唔烂」、「又好用又好洗，最重要系唔惊跌烂」。有网民更留下一句神回复，令无数人感叹赞好：「一碟传三代，人死碟还在。」

优点三：万能百搭易清洗

网民留言指出，不锈钢碟的日常用途极广，堪称多功能小助手：「攞嚟腌嘢一流，或者蒸嘢」、「真心正，蒸又得炒又得，又平又唔惊跌烂」。网民更大赞它极度方便清洁：「不锈钢碟系好嘢嚟，又易洗，用一世都未烂」、「唔止传热快，入洗碗碟机唔会洗得多裂」、「仲有又轻又唔怕打烂，冲洗方便」。

优点四：易收纳极悭位

对于空间狭小的香港厨房来说，这绝对是神恩物。网民点出：「重点系超好收纳，大中细叠埋一齐」、「屋企大大细细咩 Size（尺寸）深度都齐，唔惊打烂又轻系重点」。

优点五：受热均匀蒸鱼最靓

楼主在回应栏中附和，大赞铁碟受热均匀，能锁住鱼肉的水分，让餸菜卖相极佳，赞网民上载的相片：「碟挞沙（编按：网民在下方留言指正应为多宝鱼）蒸得好Ｘ靓🤤。」

当然，世上事无完美，有网民亦客观地指出了不锈钢碟的微细缺点：「真系好好用，系衰在入唔到微波炉，否则0缺点」、「缺点系冻得快，煮好晒餸未返齐人就好快冻晒」。

不分贫富 公屋、豪宅必备

这只不锈钢碟不但承载著温馨的基层回忆，更有网民指出，它的实用性早已跨越贫富阶级。不少人平反：「唔系住公屋都用呢款兜🤣」、「唔系住公屋都会用㗎㖞」、「好使好用……唔一定系公屋先用嘅」。

不论家住何处，厨房里总能找到这只碟的踪影，有网民特别提到：「几华丽几豪嘅豪宅，必定有不锈钢碟」、「我见过富贵之家都有用。」

这只餐具的魅力更随著移民的港人迁徙至世界各地。不少移居海外的港人自爆，即使飞越万水千山，也坚持要在行李箱中为它留一席位。

有网民留言分享：「带咗大中细 Size（尺寸）碟连双层不锈钢汤碗去外国，日日都用。」身在澳洲的港人亦表示：「我直程由香港带嚟悉尼用，蒸肉饼蒸排骨一流。」

更有身处纽西兰的网民留言和应：「纽西兰港人，只要蒸餸都一定系用佢，啱啱蒸肉饼」、「不枉我喺香港托咗几只返纽西兰🤣！」

看到这款平民餐具红遍海外，楼主不禁自豪地笑言这是成功的「文化输出💪」。

资料来源：gdsmilehktoy＠Threads

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