三派安泰邨高层 港男上楼在望却惊揭单位藏「秘密」 决心等终极四派掀网民激辩：有得住仲嫌？｜Juicy叮

近日有港男在网上发帖，指申请公屋获三派秀茂坪安泰邨高层靓楼，正当以为上楼在望能住上安乐窝之际，却惊揭该单位内藏一个「秘密」。

楼主因心理障碍决心拒绝，宁愿等待终极四派。这宗个案在网上掀起网民两极激辩，有人体谅，有人却无情嘲讽：「有得住仲嫌？」详情见下图及下文：

三派安泰邨高层 港男上楼在望却惊揭单位藏「秘密」 决心等终极四派掀网民激辩：有得住仲嫌？逐张睇↓↓↓↓

三派安泰高层大奖

楼主早前在社交平台facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」发帖大呻面临上楼抉择，直言：「自5月初二派拒绝了，6月24日，三派已到，派到安泰邨高层，太好了！」

不过楼主续指，「本来要毕业，可惜这单位（2021）5年前曾经发生自杀／意外事件，觉得风水不好，无奈只能等四派了。」

楼主流露出极度失落的情感，指「咁好的大奖被糟蹋了，唉。」，并请教网民：「大家如何看待？」

原来，楼主在收到这份被视为「大奖」的安泰邨高层编配，本以为终于可以安居乐业顺利上楼。岂料在他展示的资料中却见到，该单位在约5年前（即2021年5月左右）曾经发生自杀或意外死亡事件，基于风水与心理考虑，最终决定拒绝并等候终极四派。

事故单位不计次数 可等「第四派」

对于楼主的困境，有网民指如果是涉及事故的单位，可以不计算编配次数，留言指：「如果系𠮶啲单位，应该可以唔计一次。但喺拒绝信度要写明原因。」

有人亦指：「如果单位有问题了，可以不要，这次不计，等四派。」网民更加热心建议楼主：「问下主任，今次算唔算，如果唔计系第三次，唔要啦，无谓担心咁多。」

网民两极激辩：有得住仲嫌 vs 求安心

网民对楼主「应否入住事故单位」的看法非常两极，随即展开激辩。有胆大的人认为楼主过虑，直言：「你无做衰嘢惊咩。」有网民更分享自身好运经历，指自己入屋时甚么仪式都没做，依然「晚晚瞓到流口水」。

然而，不少网民都体谅楼主的决定，劝勉：「唔舒服！真的不要是对的，因日子好长，不要寄挂！」更有人就著他人的冷言冷语反驳，指：「而家攞间屋如无意外都住一世啦㖞！都想住得安心！」。

资料来源：Zhong AN ＠公屋讨论区 - 香港facebook群组

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