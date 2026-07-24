「姐姐」下周入屋 新手雇主急问注意事项 过来人传授9大「收服」外佣秘笈 倡一招定下「红线规矩」｜Juicy叮

对于许多香港家庭而言，请外佣（姐姐）帮忙处理家务及照顾家人是普遍不过的事，但如何与新入屋的外佣相处，往往令不少新手雇主大感头痛。

近日，便有新手雇主在网上发帖，表示下星期将会迎来第一位外佣，焦急地请教一众「高级大人」有何入屋注意事项。

帖文随即引来多位神级雇主倾囊相授，大方分享如何「恩威并施」的9大收服秘笈，更有过来人倡议利用一招定下「红线规矩」，教导大家如何做个精明老板。详情见下图及下文：

「姐姐」下周入屋 新手雇主急问注意事项 过来人传授9大「收服」外佣秘笈 倡一招定下「红线规矩」逐张睇↓↓↓↓

首请外佣急求助 网民：将心比己

楼主早前（19日）在社交平台Threads上发帖求助，表示：「请问一下高级大人，外佣下星期到埗，有咩地方需要注意？第一次请外佣，我希望自己可以预备得好啲，佢都会做得开心🙌🏻外佣主要照顾屋企人，做少少屋企基本清洁，有时煮简单饭餸。」

这个充满善意的求助帖文，获不少资深雇主留言分享实战经验。网民普遍赞赏楼主的良好心态，认为将心比己是成功的第一步——「要醒目，有适度规范，但都要畀姐姐感觉舒服，将心比己，谂下你去打工你想要一个点嘅老细，就会明白。」

资深雇主传授9大守则

为了让新外佣能尽快融入家中并符合工作要求，网民整理了超实用的入屋9大守则，建议新手雇主必须「先严后松」：

一，安装摄录机保障双方：「装 Cam（摄录机）对大家都有保障，一入屋讲声先，先小人后君子。」

二，预备舒适居住环境：「佢瞓嘅地方、基本日用品我会预备好，住得安心，返工都精神啲。」

三，制定双语工作日程：「我用 Weekly schedule（每周工作表）方式英文加印尼文对照，写好晒要做嘅家务，呢度可以严少少，先严后松会开心，先松后严会出事。」

四，第一日亲自示范：「第一日示范一次所有嘢点用、呢间屋嘅人嘅习惯。」

五，沟通生活与作息：「夹清楚佢嘅饮食、日用品安排，大家嘅作息时间。」

六，首星期磨合带路：「头一星期磨合、带佢行附近街市，夹清楚买餸安排，佢做嘢都要望多几眼，Make sure（确保）符合要求先。」

七，首日入屋请食好西：「第一日入屋我会请食餐好少少嘅晚饭。」

八，收好贵重物品：「贵重嘢收好就基本，同埋最好喺有 Cam 影到嘅房。」

九，适度规范使用手机：「我会提佢，做好晒嘢可以㩒下电话，人之常情，但做紧嘢就要放低部机喇。」

过来人倡写「入职指南」

除了日常工作安排，有资深家长网民亦强烈建议新手雇主在起初就要定立一份两至三页的「入职指南」，并在第一日坐低向外佣解释清楚。

该位网民指出，指南中除了写明要求和提供紧急联络电话外，最重要是必须写明「红线与硬规矩」：「例如千祈唔好借钱，唔可以喺人哋𠮶度过夜等等。可以加啲 Emoji（绘文字），令成件事冇咁严肃，唔好吓亲佢。」

解释规矩时，亦可以包装成是为了保护外佣安全，例如跟她说：「唔好问财仔（财务公司）借钱，搞到你啲辛苦钱冇晒。」

网民分享恩威并施妙法

网民亦大方分享自己「对事不对人」的恩威并施妙法。除了做得好时「即刻赞，唔会吝啬赞美」外，做得不好也会「好客观但系直接指出」。

而当外佣工作辛苦时，会买蛋糕慰劳；甚至在首半年，每个月出粮前都会进行一次「Evaluation（工作评估）」：「讲佢有啲乜嘢做得好，有啲咩做得唔好，仲有提供改善嘅方法……都有问下佢有乜嘢需要我哋帮忙。」

至于如何撰写一份高质的入职指南？网民亦醒目地献计，教导楼主可以利用AI（人工智能）工具代劳：「讲下你屋企情况，你最需要姐姐帮你做嘅嘢，你最唔钟意嘅嘢，然后叫 AI 帮你写一份简单嘅指南，你自己再执整。」

资料来源：dddoryyyyy＠Threads

相关阅读：

满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？

雇主怒斥断约「公主病」外佣 担遮晾衫润手霜搽唔停 好似来港旅行咁

外佣姐姐系隐形富豪？ 床底塞满名牌包包 惊人真相曝光 自爆靠一经营手法赚够回乡买两块地