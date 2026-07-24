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移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮

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更新时间：11:22 2026-07-24 HKT
发布时间：11:22 2026-07-24 HKT

婚姻像精致的青花瓷，经得起太平洋的风浪，却碎在一场叫移民的潮汐里。网上近日再爆出移英婚变憾事——一家四口移民英国数年，顾家的慈父哭诉妻子出轨，自爆终日以泪洗面，并为「一件事」深感自责。网民对此唏嘘不已，直指近年不少港人选择回流，其实背后都跟婚姻背叛有关。详情见下图及下文：

移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关逐张睇↓↓↓↓

港爸惊揭伴侣出轨惨变单亲 第三者为......

楼主昨天（23日）在社交平台 Threads上以「单亲爸爸」为题发帖，大呻自己移居英国后婚姻破裂的惨痛经历，直言：「一家四口已经嚟咗英国好几年，估唔到会搞到今时今日咁嘅田地。」

楼主讲述来龙去脉时指，「努力为个家去改善生活...终于做到嘅时候但换来被背叛，被指责，将责任全归咎落我身上。」当被网民八卦追问出轨细节：「第三者都系移英港人？」楼主无奈且简短地证实：「系...」，揭露了这场婚变背后更令人感慨的同乡背叛。

面对婚变、家庭破裂，楼主痛心表示，为「一件事」感到最自责：「我觉得最对唔住啲小朋友...见到佢哋就会好内疚，冇谂到两个小朋友要喺单亲家庭情况下成长...事情都发生咗已经好几个月，每日以泪洗面...情绪时好时坏。」

面对这场突如其来的婚变与背叛，楼主坦言至今仍未能走出阴霾，并无助地向网民询问：「有单亲爸爸吗？面对伴侣出轨，你哋系点样挨过呢一段咁黑暗嘅时期？我而家正身处于黑暗，过来人嘅你哋明白我吗？」

楼主：如果佢一走了之会好过啲

楼主在回应栏中进一步大吐苦水，无奈直言：「我觉得好委屈，呢度咩都保护咗女性先，但男性其实都可以系被害者。」

有过来人留言，好心分享自己当年的理智处理3大步骤来开导他，包括先冷静处理离婚安排、子女归属以及财产分配，暂时将情绪和对错放在一旁。

楼主随即亲自回复致谢，却坦言道理虽懂，但情感上依然难以自控，无奈写道：「其实方向好似你咁讲，我系好清楚的。只是当一个人静落嚟，好多思想唔到自己控制，啲画面自己走出嚟，事情亦有好无力感，亦好复杂。」他更直言「冇办法唔分开，佢对我做成嘅伤害会系一世，太多太多」。

对于有网民鼓励他「努力过好自己同小朋友生活」，楼主大叹这确实是他目前的唯一盼望，更道出痛苦的现实处境：「呢个系我最想。如果佢一走了之，我都可能会好过啲」。

网民：好多人回流其实系因为婚变

不少网民都站在楼主这边，怒轰出轨一方不负责任。网民留言安慰楼主，并一针见血地指出，近年不少移英港人选择回流返港，背后其实都隐藏著「家庭及婚姻破裂」的残酷原因。有网民大叹：「听到唔少同类故仔，老婆出轨，离婚仲分身家，保重师兄！」亦有人唏嘘表示：「一早听闻好多人回流，都系同婚姻背叛、甚至要分身家有关。」

网民直指楼主毋须将错误揽上身：「又唔系你出轨，冇乜好自责。搞掂小朋友变成重中之重。」另有网民温柔开解，指现今社会男人也可以有脆弱的权利：「呢个年代，男人其实无需要坚强到底，畀自己软弱一阵，好好喊一场，有时间唔好畀自己一个喺屋企，可以去下啲郊外或者公园放空下，食下雪糕hea一日。做自己钟意做嘅嘢。」

网民亦大赞他是一个负责任的慈父：「单亲无问题，只要你过得开心，给足够嘅爱，小朋友成长都一样可以好开心。最重要系要畀小朋友知大人嘅决定系唔会影响对佢哋嘅爱，都唔系因为佢哋做得唔好所以分开。」楼主对此亦承诺会努力撑下去，表示自己只想看见两个孩子的笑脸。

网民亦力撑楼主为了孩子必须坚强：「为了小朋友更加要企返起身，你情绪差佢哋都会伤心，大家错爱咗分开好过，将来或者你会遇到更适合的人呢。」

资料来源：hptuklife＠Threads

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