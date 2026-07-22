仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮

有子女在网上发公开信哀求父母找工作，引发大批网民关注热议，公开信抬头写「致各位Full time父母」，即那些全职在家照顾子女的父母，直指全职父母若没有自己的生活重心，会对渐渐长大的子女造成极大精神压力，甚至形容这种母爱或父爱「令人窒息」。

仔女崩溃大控诉：「呢啲爱太窒息」

该名为人子女的楼主透过社交平台Threads在公开信中劈头即表示：「得罪都要讲句，劝各位full time父母做到小朋友上小学就好翻社会做嘢，简单做个超市part time都好，同翻个社会连接翻。」楼主苦口婆心地劝告，即使家长坚持继续全职照顾家庭，也必须培养「凑仔煮饭以外嘅细艺」，并且「一定一定一定要keep住留意世界发生咩事」。楼主更直指，若身边只有「目光短浅师奶朋友」，不如去「听下Podcast听电台知多啲唔同观点」。

楼主在文末道出辛酸，直指父母不应在子女长大后，依然将他们当成婴儿般关注：「唔好仔大女大有自己生活个阵仲系到当仔女系BB咁关注同无知，系到问人哋忙咩，呢啲『爱』真系太窒息好辛苦」，最后更以「一位就嚟窒息嘅仔女上」作为下款，暗示那正是她本人正经历的情况。

楼主形容母亲的关心令人「劲唔舒服」

楼主其后在回应网民时，进一步吐露更具体的苦况，楼主形容自己的母亲是「懒得接受新事物，记忆佢有做过下散工，但都做唔长」，更无奈表示这种令人窒息的关心是「劲唔舒服，积埋积埋，最惨系佢无恶意但听者有心」。最令楼主感到恐惧和心酸的一幕，是曾见过母亲听著内地著名歌曲《时间都去哪儿了》流泪，楼主直言当时觉得「好惊」：「心酸成咁你生我出嚟为乜」、「其实呢啲人生小朋友之前有冇好好过自己生活，好可怕」。

内地媒体过去曾访问《时间都去哪儿了》的创作者，据报导指出，这首歌的主旨是感叹光阴似箭与父母的无私奉献，创作者为母亲庆祝60岁生日后有感而发，仅花一小时便写下这首朴实细腻的词。

《时间都去哪儿了》全曲：https://www.youtube.com/watch?v=5SM_ponCkI4

父母的受变压力！同病相怜网民：父母将子女当毕生成就

公开信瞬即引发网民热烈讨论，反应两极，当中不少网民表示与楼主同病相怜，深表认同，更措词严厉地批评在子女长大后，仍在家做全职父母的家长是「自私」。有网民形容这类失去自我重心的家长十分可怕：「控制狂如果唔返工，会更加脑塞......」。

有网民则慨叹华人社会的父母喜欢将子女当作毕生成就，甚至变成情绪勒索：「所以我系唔支持啲人生小朋友，就觉得自己付出好多比小朋友，然后到佢地长大后就必须作出相应回报，劲恐怖」、「世上只有妈妈好+你是佢毕生的成就。为咗你，佢牺牲咗一切等等等等」。

「有冇工返」非关键？网民：症结在于父母性格

不过，另一批网民则认为父母令人窒息的根本原因在于「性格」而非「是否全职」。有网民列举自身经历直指有长辈即使「一直有返工返足几十年，都好有控制欲同好令人窒息」。

网民分析，许多在职父母下班后依然封闭自我，不愿接触新事物，同样会与社会脱节；反之，资讯发达的年代，全职父母在家只要愿意上网看新闻、培养个人兴趣，随时比日夜加班的打工仔更贴近社会脉搏。

父母应如何优雅地放手？全职妈妈现身分享：「距离产生美」

帖文带来更深度的讨论：当子女逐渐羽翼丰满，父母应如何优雅地放手，找回属于自己的人生价值？不少全职妈妈亦有留言现身说法，有育有两名儿子的全职妈妈留言安慰楼主，分享自己虽然一直做全职主妇到儿子升中才重新做兼职，但期间不断听网台、学习新事物，并保持与年轻人交流，因此重返职场时并未感到脱节。

她认为关键在于父母是否愿意接受时代改变，以及接受小朋友长大后不再黏著自己，「距离产生美，适当保持距离，大家都会舒服啲，磨擦少啲」，并鼓励楼主：「你上得黎讲，都知道你真系好辛苦，尝试下慢慢心平气和地将你既感受同父母讲... 起码你讲出嚟，唔好屈住屈住，加油呀！」

她并建议楼主尝试心平气和地向父母表达感受，适当的距离才能产生美。这番说话令楼主大受感动，回复道：「睇到你留言秒喊咗，多谢你唔使问都一句安慰到我」。

身在福中不知福？楼主：只想讲出来「抖啖气」

另外，有网民又认为楼主「身在福中不知福」，指全职父母每日面对做不完的家务、买餸煮饭，其实已经非常忙碌；有网民更指出楼主若觉得自己已经长大，大可出外赚钱供养父母，将父母付出的金钱、时间与青春还给他们，否则没有资格嫌弃父母的关心。

面对各方意见，楼主坦言明白难以改变父母的性格与思想：「其实屋企咩问题自己知，都接受咗改变唔到父母嘅性格同思想，只系Threads都系一个公海唔透露咁多，大概地讲几句当抖啖气」。

来源：Threads

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