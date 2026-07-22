全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮

有网民分享其一名在中环上班的高薪族朋友，与妻子合计月入高达16万元，本应是令人羡慕的「中产天花板」，却直言自己「活得像个乞丐」，每个月均活在极度焦虑之中，更无奈表示自己只要一失业三个月，「全家就会立刻破产」，楼主透露其朋友的开支清单，引发热议。

从事金融科技仍面对残酷现实：「我而家连病都唔敢病」

楼主在帖文中表示，其朋友在金融科技（Fintech）行业工作，是他的中学同学，日前和这位同学聚旧，对方一座下便大呻：「月入8万，但我活得像个乞丐。」该朋友透露和妻子合共月入高达16万元。

楼主表示，表面上这对夫妇过著标准中产的体面生活，但这位朋友继续诉苦，「但佢坦白，佢每个月都活在极度焦虑之中」，他们趁著「2026 年上半年楼市回暖，冲入市买咗港岛区两房，放假去日本、出入揸车」。

这位朋友又向楼主透露一张令人窒息的开支清单，详细列出这16万元月薪的去向：「每个月供楼5万、两边长老家用3万、个仔读国际幼稚园连兴趣班3万、两部车加杂费2万。」单是这四项核心开支，每月已烧掉13万元。楼主形容，扣除税项后，他们每个月根本所剩无几。

庞大的固定开支将这位金融才俊压得喘不过气，他向楼主苦笑倾诉：「我而家连病都唔敢病。虽然听讲话可能减息，但依家息口企得咁硬，只要我一失业，现金流断三个月，我全家就会立刻破产。」他更痛定思痛地感叹另一项沉重开支是「买楼上车」长辈常说租金破顶不如买楼，但他则形容自己是「卖身30年，变成了银行嘅终身高级奴隶」，因为一供楼，就意味著「放弃了转职嘅勇气、创业嘅机会、去旅行嘅自由」。

网民：「当自己有61万咁洗！」

帖文引发热烈回响，反应两极，有部分苦主留言表示身同感受，大呻自己月入十二万一样是「月光族」，同样面对供楼及养家重担。但不少网民均认为事主是「自己攞嚟」，直指一切皆是过度消费惹的祸。有网民直斥他们无人逼迫买贵楼和读国际学校，给予三万元家用亦太多，而在香港养两部车更是极度奢侈，嘲讽指他们「月入16万但当自己有61万咁洗，当然无钱净」。有网民又认为，中产变穷人通常是因为买车、读国际学校和老婆不工作，并直指「无咁大个头唔好戴咁大顶帽」。

有网民感叹，这正是社会设定的「中产套路」与怪兽家长的比较心态作祟，令许多人不知不觉被这些「标配」绑架，每个月硬生生地支出庞大费用。

被质疑「AI作故」 楼主现身反击

有网民则质疑故事的真实性，直言是「AI文」、「作咁细，下次写大啲」，认为在金融圈工作不可能对风险管理如此毫无概念，对于作故仔的批评，楼主并未退避，反而亲自现身多则留言中逐一回应。

楼主表示，他分享这朋友的情况，背后想探讨的正是社会上这种「集体内耗与批判」的能量，认为当大家生活紧绷时，一见到同类话题，防御机制就会不自觉打开。他又表示，这对夫妇遇到的问题其实是社会的缩影：「社会预设嘅『成功模板』太深蒂固，唔跟住走就好似变咗异类咁。」他解释很多时现实是被社会和身边环境逼著走，不知不觉被「中产套路」绑架，「等发现太重负担𠮶阵，已经好难拔返个脚出嚟」。楼主同意很多时现实是被社会同身边环境逼著走，本质上就是被「中产标签」绑架，为维持表面风光而牺牲了灵魂、健康同自由。

来源：hk.saving.secrets@Threads

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