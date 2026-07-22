打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮

有网民在社交平台发文大呻自己「返工返到精神失常」，最终决定裸辞，楼主请教广大网民分享目前求职市场现况，掀起热烈讨论，楼主亦不禁陷入两难局面。

有网民分享「500人争一职」犹如「男人追女仔」

该名打工仔在帖文中透露，自己工作压力大到崩溃，甚至会「做做下嘢喺度喊」，经过深思熟虑后，终于鼓起勇气递上辞职信，预计本月正式离职。楼主原本打算趁机好好休息，修复身心后再重新出发去找工作。不过，楼主耳闻现时市道极差，听闻有其他求职者自三月裸辞后，寄出过百份履历却只获三次面试机会，最终更是石沉大海无回音。这残酷的现实让楼主开始质疑自己的决定，直言现在的处境简直是「横又死直又死」。

帖文引发大批网民留言分享，有曾求职的网民形容现时竞争极度激烈，直指一份行政工作「旧年睇500+人争，今年应该再癫啲」；有网民又大爆现时细公司通常都有二、三百人争夺一个职位。有网民更以男女关系作生动比喻：「而家个市况就好似男人追女仔咁，女仔大把人approach，可以慢慢选择，但男人就不断被reject咁失望而回。」这番言论令楼主无奈感叹「世道艰难」。

百份CV石沉大海 「6份in冇offer」

有网民又分享自己数个月的空窗期，坦言「裸辞咗2个月，都Sd过百份，只有一个面试」；有网民又指自己「send左50份cv，有6份in，未有offer」，慨叹雇主「唔急住出offer畀人，要人一个礼拜通知慢慢等」，令求职时间大幅拖长。

有网民又分享自己四月底裸辞后一直见工，经历过多次看似顺利的面试：「有啲系真系line manager当场叫我返去等hr比offer，有啲我又觉得大家相谈甚欢，有啲甚至最尾问哂我系咪下个礼拜返到，但一个offer都冇。」这种反复的期望落空令他大受打击：「越揾越灰心，个人开始麻木......见咗起码十间，十间都唔比offer，开始怀疑自己。」

有求职者又大吐苦水，指自己见工时遇上面试官「0诚意，望来望去，完全无睇过你cv，无心听你讲野」，甚至发现工作性质「与个JD（Job Description）极大差距」，最后更想推卸「out of the JD」的「孭镬位」给新人，令人深感无奈。

求职难易度取决于行业 有网民「4份面试4份都请」

不过，求职市道亦非一面倒悲观，有部分网民表示自己在6月初裸辞，「send 咗15分cv，in咗4份，4份都请」，现在已经顺利返新工，并直言「其实唔系想像中咁差」，认为虽然自己学历不高，但胜在「经验搭够」，强调揾工难易度「主要睇你做边行」。

另外，有网民亦指自己「5月尾开始揾工，6月已有offer」，甚至有做设计的网民分享自身经验，称「上年5月裸辞，2个星期后揾到工」，有网民分析，指求职难易度取决于行业，如果是「每年持续十几%增长嘅行业应该唔难揾工」，可见只要经验充足，配合相关行业需求，裸辞后寻找新机遇也未必如想像中绝望。

精神健康为先！网民力撑裸辞：「开心系最紧要」

尽管求职市道充满变数，但绝大多数网民都力挺楼主当初的决定，认为「精神健康重要过其他嘢」。不少留言鼓励楼主先好好休息，直指「如果返工搞到精神极度痛苦，咁一定要裸辞都冇办法，千祈唔好搞个精神病出嚟」，并安慰楼主「喊已经同你讲紧你个心需要被照顾被看见」。

有网民建议楼主如果经济许可，可以考虑先做兼职或炒散维持基本收入，甚至趁机发展其他兴趣或转型。楼主亦在回复中派定心丸，透露自己的积蓄尚算足够支撑一年半载，现阶段会专注寻找新方向。

来源：Threads

延伸阅读：大学毕业裸辞后送外卖 33岁港男陷迷茫：每日赚500蚊先敢下线