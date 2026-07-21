大学毕业裸辞后送外卖 33岁港男陷迷茫：每日赚500蚊先敢下线｜Juicy叮

一名90后的香港中文大学毕业生在网上发文分享自己裸辞后成为外卖「步兵」的辛酸与迷茫：「假假地都系中大毕业，做咗十年终于顶唔顺裸辞，发现世界已无我容身之处」，触动了无数网民的心弦，在网络上引发热烈讨论。

一张$521.26的截图：是收入也是尊严

这位网民坦言为了匿名，特意开设「小账」（分身帐号）来分享心事。他在帖文中以「无前途既行业」来形容送外卖之前的工作，指自己投身了这个的行业十年，最终身心俱疲选择裸辞。但失业后的自由并未带来解放，反而是「无收入既感觉好恐怖」，让他陷入了对未来的迷惘。

为了不触动积蓄，他选择成为一名外卖步兵，「每日就系做步兵，行到脚抽筋，每日赚到500蚊先敢下线。」他随帖文上载了一张手机截图，截图显示，时间已是晚上11点21分，他当天完成了21张订单，收入为$521.26，刚刚达到他给自己设定的「下线」目标。

迷茫中挣扎 从「Poor」到「Rich」

帖文发出后，他的人生低谷被网络放大了，却也收获了意想不到的温暖，有网民留言「文字有力量」，建议他将网名由「Poor」改为「Rich」，他听从了这个建议，在挣扎中寻求一丝正能量。他澄清自己并非自卑，而是「迷茫」，不知道自己想做什么。

随后，他陆续更新自己的「步兵」日记，他看到招聘活动助理要求「30岁以下」，33岁的他自嘲「谂谂下自己都笑咗出嚟」；他也记录下大雨送外卖的狼狈：「部（收外卖单的）机响个不停，爆单唔代表赚得更多......一只手担遮一只手拎两袋外卖」，仅仅因为迟到三分钟，就被平台扣掉三元的准时奖励，他叹息：「三蚊买唔到一罐可乐，但买到我的尊严。」当晚市惨淡，三小时仅接到四张单时，他舍不得吃好的，一份「KFC穷人恩物39蚊双扒餐」便是一顿。

网民：「英雄莫问出处，揾食啫！」

楼主的帖文迅速在网上发酵，大量网民涌入留言送上鼓励与建议，许多网民表示，「职业无分贵贱」，「靠自己双手揾食」就值得尊重。有同样是「三大」毕业的网民分享自己也做过外卖，直言「揾食啫」；有网民亦感同身受地说：「当你讲得出假假地都系中大毕业呢几只字就知你仲未放得低个自我。」

不少网民又认为楼主「马死落地行」的态度是「真汉子」，「大丈夫能屈能伸」，有网民写道：「你行到呢一歩，证明你无放弃你自己。」不少网民又提出实际建议，从考保安牌、转做电单车手、投身建造业，到利用学历优势为人补习。其中一位建议投身建造业的网民，更分享自己「新入行3个月唔够，每日扶梯、递工具，剩袋$8XX/日」，楼主也虚心请教入行方法。

来源：Threads

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