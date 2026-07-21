谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮

四哥谢贤离逝，令大批网民深感惋惜，有网民在社交平台Threads上发文悼念，分享了一段初中时期与四哥「交手」的经历，大赞这位一代巨星「系大明星，但没有大明星架子」。

三人会议致电偶像 竟获四哥亲自接听

楼主在帖文中回忆，当年刚好是谢霆锋初出道、唱紧《坏习惯》的年代。楼主的一位同学作为霆锋的狂热粉丝，不知透过甚么途径，竟然拿到了四哥位于红山半岛的屋企电话。在朋友的怂恿下，三个初中生以「三人会议」的方式打电话去揾霆锋，结果接听的竟然是四哥本人。

楼主形容，四哥接起电话时，第一句就用好风骚的语气说：「哈～啰～」。当朋友怯生生地问霆锋在不在家时，四哥不但没有发火，反而非常温柔地回复：「佢唔喺度㖞，点解你会有我电话嘅？」楼主强调，四哥当时完全没有责骂的语气，态度「好nice」十分友善。

当朋友连忙道歉说「打搅了」，四哥依然保持极佳的风度，笑著说：「佢而家好少返屋企住了，唔使再打嚟揾佢啦，哈哈。」楼主笑言，这句「哈哈」非常经典，而自己在整个通话过程中吓得完全不敢出声。不少网民亦深有同感：「果（𠮶）句哈哈有声」、「有声~~笑死」、「点解你个post有声嘅」。这段充满童年回忆的经历，让楼主不禁感叹：「那个年代大家都很纯情，但都系一个很有趣的回忆。」

网民接力爆巧遇经历：「曾帮拉门讲Lady First」 激赞内到外都潇洒绅士

帖文引发大批网民纷纷涌入留言，分享自己遇过四哥的经历，一致激赞他充满绅士风度。有网民回忆起差不多二十年前，自己提著一袋二袋显得很狼狈时，四哥竟然主动为她拉开商场大门，还笑笑口地说了一句「lady first」，「......都有差唔多成廿年，果次我抽住好多嘢好论尽，突然有人帮我拉门，我拧过去想讲唔该果阵，原来系4哥，仲笑笑口同我讲lady first」，楼主看到后亦惊呼：「哗，有4哥帮你拉门！」

另一位网民则分享了四十几年前的往事，指当年只有几岁的霆锋在「出奇老鼠」打尖，结果被四哥即时教导「唔好...要排队」，这件小事足以证明四哥极有品格和家教。此外，不少曾在街上、机场或名店偶遇四哥的网民都表示，他即使到了晚年依然气宇非凡、腰板挺直，穿著牛仔褛配皮靴简直「型到爆」，面对途人的目光更会主动点头微笑打招呼：「之前做地勤boarding final call要出去揾客，一出机口就见到四哥，我都未反应得切，佢已经对我微笑点一点头，佢真系好nice。」「很多年前在置地广场见过四哥，那时他大约六十多岁，身形衣着步伐，可以用气宇非凡，玉树临风来形容。」

狂热追星惹热议 楼主笑认：年少轻狂

除了缅怀四哥的风采，网民亦对楼主当年的「疯狂」行径感到爆笑，有网民直指楼主当年的行为如果放在今天，绝对会被称为「私生粉」（喜欢刺探艺人私生活的极端粉丝），直言「你地好癫」。楼主亦大方回应，坦言「而家谂返起真系好轻狂」，并透露当年朋友似乎是透过Fans Club四处打听才拿到电话号码。

不过，有网民认为这种小学鸡式的追星行为其实非常单纯可爱，有网民更称自己小学时「也做过此等事，有一本乜书，里面详列各明星电话地址，我们电话打了，却不敢说话，按地址找到了，却不敢按门铃！那些傻傻岁月好回味」。

楼主分享这段小插曲，获不少网民表示不但勾起了集体回忆，更让大众再次见证了四哥那份不论对谁都保持客气有礼的巨星气度。

来源：Threads＠fire.with.wood、lauretta_ho、nov18_vol.1、yaufaic34、jack492357816

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