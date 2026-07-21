公屋奇闻？拒要东涌新楼顶层 二派招来大反转 网民神回：有种遗憾叫「如你所愿」｜Juicy叮

网民近日热议一宗公屋派楼奇闻，有幸运儿首派获分发东涌全新屋邨的顶层单位，却因非心仪地区而果断拒绝，结果二派如愿以偿获派沙田区，惟楼层与景观却迎来「大反转」，令事主陷入进退两难的局面，发帖求助却引来大批网民热议，甚至有网民揶揄楼主是完美示范有种遗憾叫「如你所愿」。

弃全新顶层换旧邨2楼 楼主崩溃求问：搏唔搏？

该名楼主在「公屋讨论区」facebook专页上发文，称呼一众资深公屋网民为「师兄弟、师姊妹」，指自己今次要「虚心求请教你们」。楼主在帖文中透露了自己的派楼历程：「今年五月尾首派东涌未落成顶层单位(已拒绝，因希望是沙田区)，刚二派沙田沙角邨，但二楼最底层，好不好接受？或是搏？」短短几句，道出了由「全新顶层」跌落「旧邨底层」的极端心理落差，也显示出事主对于是否要在第三派终极一搏感到非常犹豫。

得一想二？网民：完美示范求仁得仁

帖文瞬即引发热议，不少网民对于楼主轻易放弃东涌新楼感到不可思议，直言首派的条件其实相当优越，批评楼主现时的犹豫是过份贪心。有网民毫不留情地讽刺说：「呢D就真系叫『得一想二，得二想三』」，亦有人无奈表示：「东涌新楼高层都唔要，做人唔好太贪心啦」、「之前顶层嘅，你唔要（你想要沙田），依家比沙田你，你又唔想要（因为系低层）」。更有网民以「有种遗憾叫『如你所愿』」，来形容楼主明明已经「求仁得仁」获派沙田区，却依然嫌三嫌四，直指「上天已如你所愿...沙田，仲想博，小心物极必反」。

「劝退党」列二楼致命伏位

关于二楼最底层是否值得接受，网民的意见呈现两极化，反对接受的「劝退党」主要忧虑旧式公屋低层的卫生及环境问题，有网民警告低层单位随时面临去水管淤塞的噩梦，甚至夸张地形容：「你接受到成日都爆到成屋屎水同系咁装全屋修咪得」。

此外，有过来人亦提醒，如果单位不幸面向垃圾房或食店，便要面临恶臭及虫鼠滋扰：「最紧要唔好对住垃圾房、街市或者食店、惊有米奇（老鼠）啫」，此外，噪音问题、大尘以及保安隐患也是不少人建议楼主三思的原因。

「实用党」力劝见好就收：配套无敌兼唔使等䢂

不过，另一派「实用主义者」则力劝楼主见好就收，认为沙角邨的地段优势足以弥补楼层的不足。许多街坊大赞沙角邨交通四通八达，生活配套极度完善，纷纷留言力撑：「沙角好方便，有马铁，街市，多巴士」、「搭81k出新城市广场，又好行，又多嘢买，多嘢食」。

有网民更反其道而行，点出住低层的另类好处：「2楼可以唔洗等电梯」、「起码你想沙田区」、「人生有起码四分一时间用嚟等䢂，你住2楼行上行落快到呕」。他们强烈建议楼主亲身到现场视察环境、询问保安及邻居真实情况再作决定，毕竟「第三次已冇得拣」，万一终极一派被发配到更偏远、条件更差的地区，到时真的欲哭无泪。有网民再提醒楼主，凡事没有完美，无论如何，最重要是选择适合自己生活方式的居所。

来源：公屋讨论区＠facebook

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