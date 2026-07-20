公屋「欠租$1」惊动房署出警告信 网民排队代交笑指行政费蚀埋 住户揭中伏真相原来系...｜Juicy叮

有公屋住户因为一宗极为罕见的「欠租事件」在社交平台引发热烈讨论，事主在网上透露竟然因为欠租「一蚊」，而收到房屋署发出的正式「欠租通知」警告，令他感到一头雾水，不过在事件曝光后，不少网民身体力行排队为事主代交，并有资深住户拆解这欠租1元的背后真相。

突收房署「欠租信」 追讨$1欠租

该名公屋住户在网上发文，大感无奈地表示：「系咪加咗一蚊租我唔知？或者系四舍五入」。随帖文上载的照片，是一张由房屋委员会发出的「欠租通知」，信中可见，楼主的公屋租金欠款金额仅为「$1」。

欠租通知列明：「根据你与香港房屋委员会签订的租约，你必须于每月的首日缴交上期租金......」；由于信件亦有一行备注写著：「不足一角的零数0.00元会拨入下一个月」。这令楼主疑惑，为何不足一角的零数可以宽限，但区区一元却要劳师动众发信追讨。

欠五毫子照追？多名住户晒相同遭遇：「我多你5蚊！」

帖文瞬间在网络上疯传转发，引起热烈讨论，部分公屋住户亦纷纷留言，表示自己亦曾收过这类银码极小的「追数信」，有网民分享自己因使用网上缴费，经常不小心交少一、两元而被房署发短讯追讨，更有人笑言自己试过因为仅仅欠「五毫子」而收到信。

当中有网民更在留言区上载了自己同样收到房署催缴信的照片，单据上清晰显示其欠租金额为六元，该网民附上多个大喊的表情符号，无奈大喊：「我多你5蚊」，令一众网民哭笑不得。

出封信连行政费都蚀埋？网民：公屋涉公帑「欠就系欠」

部分网民将焦点放在房署的「行政成本」上：「寄呢封信都唔止1蚊」、「纸、墨，揾人印，再揾人入信箱」，直指为了追讨一元而发信，有可能连行政费都蚀埋。

不过，有大批网民认为这是公共资源管理的必要程序，毕竟公屋涉及庞大的公帑与资源，管理上必须黑白分明：「规矩就系规矩，欠就系欠，理得你系咪一蚊」、「政府钱一分钱都不能欠」、「程序上嘅嘢系冇情讲，就好似申请公屋超额一毫子都当超！」，解释这些信件全由电脑系统自动生成，只要系统发现有欠款，无论是一元还是五毫，都会自动印信追讨。

有网民更严肃提醒，千万不要把这「一蚊」当作小事，如果持续不理会，随时会被当成惯性欠租，最终甚至会收到迁出通知书，因小失大。

QR Code外泄惹全网集资 网民排队「一蚊跟机」

事件最有趣的是，由于楼主上载通知信时未有遮掩用作交租的QR Code，竟然触发了一场「全网集资交租」的爆笑行动。不少网民见状，纷纷扫描二维码扬言要帮楼主找数。

有网民上载了一张成功转账一元的电子支付截图，霸气留言「唔使客气」；有网民亦上载了一张一元硬币的照片，笑称要「摆低一蚊跟机」撑楼主；甚至有网民幽默地上载了人称「一蚊Joe」的艺人游莨维照片来应景。最惹笑的是，有另一位同病相怜的网民，上载了自己同样收到房署追数信的照片，上面显示欠租六元，并无奈大喊：「我多你5蚊」。有网民笑言，如果大家都帮楼主交一蚊，「演算法推到变咗交多一年租」。

公屋住户拆解「伏位」：真相全因差饷宽免？

在讨论中，亦有不少过来人及「资深租户」点出了楼主中伏的真正可能原因，或许与「差饷宽免」有关。有网民详细解释，今年政府有两季各提供500元的差饷宽免，由于一季有三个月，500元除以3，便会得出两个月减167元、一个月减166元的情况。换言之，每季总有一个月的租金会比其余两个月「贵一蚊」。不少人猜测楼主没有留意到这个微小的变动，习惯性地照交上个月的金额，结果就导致「交少一蚊」的尴尬局面。

一招免烦恼！网民建议自动转账交租

要避免这种尴尬又麻烦的情况，综合住在公屋的网民的经验，除了每个月仔细核对大堂通告上的租金变动外，最一劳永逸的方法就是申请银行自动转账交租，有网民指出：「用自动转账冇烦恼」，将交租责任交给系统，就不用再担心因为「一蚊」而收到催缴信了。

房署处理欠租程序解构：发迁出通知前会主动了解住户状况

目前房屋署处理欠租的程序相当严谨，根据房署提交立法会资料显示，每月14日会先向未交租住户发出「欠租通知」；若拖延至下个月的第7日及第21日仍未找数，便会先后将行动升级为「欠租警告」及「最后警告」。如去到下个月月底依然无动于衷，房署便会发出「迁出通知书」，正式落实于再下一个月底终止租约。

不过，房署的处理手法亦非毫无人情味，住户接获迁出通知书后，可在15天内提出上诉；只要在租约终止前清缴欠款并承诺日后准时交租，房署一般会酌情取消收楼。此外，在发出迁出通知前，职员通常会主动了解住户状况。若证实住户面临经济困难、全家皆为长者或遭逢家庭变故，只要并非「惯性欠租」，职员可酌情暂缓发信，甚至协助住户申请减租一半的「租金援助计划」。

来源：hojoewk＠Threads、公屋讨论区＠facebook

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