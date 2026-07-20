DSE状元出PO自爆拣读医只为「稳阵」兼「有Friend陪」 「挣扎三日三夜」终屈服现实 网民叹：无热诚一定后悔｜Juicy叮

DSE放榜后，不少考生正紧张地等待下月初JUPAS（大学联招）结果，一名应届DSE状元在社交平台出帖不仅大晒神级成绩，更自爆在理想、兴趣与现实之间「挣扎咗三日三夜」，最终竟然因为「稳阵」和「有Friend陪」而选择了读医科，帖文引发网民激烈争议。

神级成绩单曝光：5科5**任拣神科

楼主在上周DSE放榜当日（15日），在社交平台发布了一张傲视同侪的DSE成绩单截图，并谦虚地发问：「想问下有冇机会入到gps/dms（中大环球医学/港大内外全科医学）」。

根据截图，楼主的成绩堪称「无敌」，应考的7科科目中，在英文、数学、物理、化学，生物，均夺得最高成绩的5**，中文科获4级成绩，而另一科数学延伸部分（代数与微积分）则考获5*成绩。

楼主的DSE成绩，以港大计分法高达50.5分、中大计分法亦达40分满分，这成绩让不少网民惊呼：「你好劲，基本上所有科任你拣！」

JUPAS排阵：A1/A2医科、A3变商科

手握被网民形容为「世界通行证」的DSE成绩，楼主亦公开了自己JUPAS大学选科的首三志愿，从随帖文上载截图可见，首两志愿均为医科，第一志愿（A1）为中大环球医学（GPS），第二志愿（A2）则为中大内外全科医学（MBChB），至于第三志愿（A3）则填上了科大计量金融学（QFin）。

神级成绩JUPAS拣读医 屈服现实挣扎坦承「冇谂过」

虽然以DSE状元成绩，JUPAS首两志愿填报医科似为理所当然，但楼主在帖文中写下自己大学选读医科的心路历程，坦言自己根本无心从医，字里行间充满向现实妥协的无奈：「挣扎咗三日三夜，最后都系拣咗医。」

楼主更表示因为选读医科对自己作出了灵魂拷问：「老实讲，如果我返去同几年前嘅自己讲话我会读医，我可以想像到佢会用一对几咁空洞嘅眼神望住我，佢眼中嘅我又系几咁陌生，始终真系冇谂过读医。」

明明直认「始终真系冇谂过读医」，那到底是什么驱使这位DES状元踏上行医之路？楼主的答案非常坦白，却也极度现实：「不过医科条路系真系稳阵嘅，其次又有frd陪，起码呢条路上我唔孤单。」 放弃梦想，向「稳阵」低头，楼主最后只能补上一句叹息：「唔敢话今日嘅选择啱定错，但希望唔会后悔。」

网民两极反应：「未听过读医都要有Friend陪」

这位DSE状元选大学读医科的心路历程，引起热烈讨论，反应两极，有网民对楼主表示佩服及祝福，认为「有心就会挨到」，甚至有同样已报读医科的网民留言约定「九月(开学)见」。

不过，有大批网民似乎不看好这种缺乏热诚的读医科动机，有网民直言：「未听过读医都要有friend 陪，真心有兴趣有热诚才好报」、「读医要热诚，拣医因为有frd陪，真系难为你」，有网民亦劝楼主「你简（拣）得咁委屈，你将来一定唔会做得开心」。

不少网民更警告楼主，没有热诚根本无法在医疗界生存：「唔系为兴趣真系唔建议读医」、「无兴趣挨唔挨到㗎」、「冇兴趣千祈吾好拣，日日对住唔同的病人，咩人都有，EQ差少少都吾掂！」有网民更提醒这是一辈子的事：「要选择自己想做既去读，唔系读完就算，读完仲要出嚟做，仲要考牌，唔系你自己钟意既嘢，呢世都会觉得好辛苦」。

过来人警告「Welcome to happy hell」 楼主承诺「一定尽我所能」

有自称是医生的网民更语重心长地写下长文劝退，直指做医生极度辛苦，考试考到30几岁，更要面对无止境的医患纠纷：「你一定会后悔...现代行医嘅日子=每日都会坐喺铁窗边缘返工」，更有网民抛下一句「Welcome to happy hell」作为「祝福」。

面对排山倒海的质疑与警告，楼主展现了极高的EQ，逐一礼貌回复。对于外界担忧其缺乏医者仁心，楼主坚定地承诺：「做到医生嘅话一定尽我所能。」

来源：Threads

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