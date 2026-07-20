72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮

72岁的资深传媒人「Luke Sir」曾智华向来活跃于社交平台，近日他突然在Facebook惊爆自己因一次家居意外面临失明危机，甚至需要变卖部分股票套现进行手术，旋即引来大批网民关注。其受伤的消息亦牵动不少传媒及文化界好友，包括前香港电台助理广播处长张文新、知名电台DJ梁继璋及李志刚等人，均纷纷留言为他打气，祝愿他早日康复。

在家后脑「碰地」出事 旧患出血变「独眼龙」

曾智华于7月18日发文透露，自己约两星期前在家中发生意外，后脑不慎「碰地」。这一跌，怀疑震动到他「十一年前右眼中风后的略K生血管出血」。经过两周后情况恶化，Luke Sir 形容当时情况非常危急，因为「血迫眼球内部液晶体及视网膜。致失去视力」。

面对突如其来的「失明」恐慌，他随即于7月17日被安排接受紧急手术，进行放血及激光纠正，幸好视网膜并未脱落，他亦期盼稍后覆诊能确认手术成功，借此「回复正常生活，做个对社会有用的人」。

拒等公立医院 咬牙卖股付「黑洞」医疗费

到了昨日（19日），自嘲变成「独眼龙的Luke Sir再发长文，以「我要读，你要知」为题，分享决定动手术的心路历程。面临眼疾，医生指示「必须尽快下决定施手术」。他坦言在私家医院动手术，需要预约医生、手术室、麻醉师、床位及各项杂费，「可能系黑洞㗎」，因此必须先评估个人负担能力。否则，便要考虑到公家眼科医院「冲急症室」，或是「轮个天长地久，再要睇睇收唔收」。

考虑到眼睛乃人体中非常重要的器官，他认为「只要经济顶得住，当然去马，以免拖出其他并发症」。为了尽快获得治疗，Luke Sir决定破釜沉舟。他在帖文中坦言：「计吓条数，咬咬牙，一于住大房，加埋加埋几重锤下，要放部份股票先掂，总之，去马！」

决定后，护士随即安排翌日晚上的手术室，并到会计部交订金。万事俱备之际，护士拿出一大叠犹如「生死状」的文件请他签名确认，最后更附上两张「手术可能引致的风险」文件让他回家细看。Luke Sir 形容文件内容「一读一惊心」，当中甚至包括「打到变失明、爆血管、视网膜脱落......总之有可能的最严重情况，先旨声明」。

面对如此繁复且充满专业医学名词的文件，他直言「你根本不可能读匀......我识鬼咩」。最终他决定「选择一个字——信」，基于对医生医德与专业的信任而「挥笔签呀签」。他深明纵使有风险也是「根本绝少发生」，更自爆曾询问医生：「『医生，若你系我，打唔打？』（当然打，根本绝少发生，但我有责任读，你有责任知！）」

名人网民齐集气 有人错重点：篇文Double咗

两篇帖文引来大量网民留言集气，纷纷祝愿他手术顺利、「早日重见光明」，并叮嘱他要小心家居安全，指出「天气潮湿，家居或户外地砖或地板，都容易存有风险」。帖文同时引来不少传媒界及文化界名人留言送上祝福，当中包括前香港电台助理广播处长（电台及节目策划）张文新，他亲切地留言著对方「Take good care！」；知名电台DJ梁继璋、李志刚亦为他打气：「Luke Sir 系强人，少少伤，好快好，加油」、「Speedy recovery」。此外，前财政司司长政治助理叶根铨及著名作家沈西城等知名人士亦纷纷留言，著「碌哥」好好保重身体。

另外，一众眼利的网民却发现了一个搞笑的插曲：原来 Luke Sir在19日的帖文中，将整段长文不慎重复贴上了两次。不少网民随即发挥幽默本色，笑指文章「double pasted」、「一篇变两篇」，更有网民打趣说「文章double咗，你对眼真的有事了」。有留言亦温馨提示这位被网民暂时戏称为「独眼辘先生」的Luke Sir，要「辘少啲手机畀眼睛休息吓」。

「卖股医眼」惹网民惊讶：「你咁多储备都要卖股票？」

除了关心病情，Luke Sir「卖股医眼」的举动亦引起网民热议，有网民惊讶连财力深厚的他也要变卖股票，留言好奇「唔使7位数字挂，你咁多储备都要卖股票」。有网民亦疑惑为何不依赖医疗保险。对此，有网民则估计，可能由于Luke Sir提及11年前已经做过眼部手术，属于旧患，一般保险可能「都未必会受佢眼睛部份」，因此才有出现需要自掏腰包而卖出部分股票。另有网民则认为Luke Sir一向理财精明「唔会有多余钱放银行，够生活费就得，有事当然卖股最快啦」；由于Luke Sir未有回复留言，有关言论纯属网民食花生忆测。此外，有粉丝亦苦口婆心地劝告Luke Sir，病愈后必须注意饮食健康，尽量少吃坊间含有化学调和油的食物，甚至提议他「减下肥，食少D啦」，期盼他能以最佳状态继续分享快乐退休之道和理财心得。

来源：Luke Sir 曾智华＠facebook

延伸阅读：

呃到「Luke Sir」头上！曾智华遇诈骗「教科书级反杀」惹热议 「这句话」诱骗徒自行报警 网民爆笑狂推

曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司



