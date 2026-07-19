未来奶奶出首期买楼 男方邀同居竟开「平租」条件 港女不知所措 网民揭穿「圈套」劝分手｜Juicy叮

一名有家底的女子近日在网上发文，指未来奶奶拟出首期帮儿子置业，并让她在成事后「一齐搬入去住」，但男家方面却竟然开出要她支付「平租」加水电煤的条件。

女事主对此大感奇怪，甚至有点不知所措。然而，通透的网民却一针见血地揭穿这个「同居圈套」，力劝她必须保持清醒，甚至应及早分手以避免人财两失。详情见下图及下文：

未来奶奶出首期买楼 男方邀同居竟开「平租」条件 港女不知所措 网民揭穿「圈套」劝分手逐张睇↓↓↓↓

置业邀同居 开「平租」条件

楼主昨天（18日）在社交平台 Threads 发帖求助，表示：「男朋友阿妈话之后帮佢买层楼，畀首期咁，然后佢话之后搞掂可以叫我一齐搬入去住，不过前提系租金同水电都要畀，不过就话租金会开返个平少少嘅价畀我。」

楼主续指：「唔知点解成件事好似 Make sense（合理）又唔 Make sense（合理），即系我同佢一齐喺外面租楼水电煤租金全部 AA（按比例平均分担）我都觉得好正常，但依家换咗系呢个情况就唔知点解觉得有啲奇怪😥😥 是咪我谂多咗，想问下大家有冇经历过呢种情况。」

楼主随后在回应栏补充详细背景：「讲返先，我本身香港都有屋嘅，就谂住一直喺屋企度继续住，然后佢提议不如搬入嚟住𠮶阵我就都唔好意思咁我就话咁不如我畀晒水电煤啦，如果你真系咁好邀请我过嚟住，佢就问我系咪唔打算畀租，我可以话系确实冇谂过嘅，食饭买餸钱AA都觉得Ok。」

虽然楼主认同同居时食饭和买餸钱实行 AA 无问题，但要求缴付租金，变相帮忙供楼的举动，还是令她感到困惑，在网上崩溃求助：「有冇人可以点醒我，我觉得佢仲系爱我的😭。」

网民一针见血神比喻：搭的士与交车费分别

针对这情况，不少网民直言楼主感到奇怪是完全正常。有人随即留下一个被网民赞好的「的士与私家车」神比喻：「你觉得怪系正常😤😤 举个唔太恰当嘅例子，你同你男朋友搭的士，要畀的士费🚗系正常；但你男朋友有车，每日车你返工放工，然后佢叫你月结，每个月计车费。」

这番言论让楼主惊呼：「Exactlyyyy（完全无错）😭😭！」不少网民亦点破背后的残酷真相，直指交租此举根本是找她当免费供楼工具：「唔好傻啦，好明显是揾你帮手供楼，但层楼你又冇名，就算结咗婚都可能会离婚，你只是帮人供完层楼但咩都冇啰。」

网民揭穿「同居圈套」力劝分手

除了男家方面的计算，网民亦将焦点放在未来的婆媳关系上，大叹未来奶奶数口太精：「未入门已经计得咁清楚，第日有排你受😄😄」、「伯母个算盘都打得几响」。

网民纷纷劝楼主不要委曲求全，直接拒绝同居邀请：「唔搬入去住，问题咪解决咗🤷🏻‍♀️未结婚，钱银嘢就各有各啦」、「住自己屋企唔系舒服啲咩又有私人空间，而家要畀钱住人哋屋企，分分钟你仲做埋免费工人打扫煮饭洗碗」。

对于楼主不舍这段感情，网民却语重心长地力劝她保持清醒，及早离场：「阿女，听我讲一句废话，最好结咗婚先同佢住，原因你自己一定明。」

有人亦直言：「结婚先一齐住，唔使咁心急搬去，送上门唔馨香」、「感觉好差，嫁老公其实系嫁埋畀佢屋企，见微知著，自己谂清楚啦」、「相濡以沫，不如相忘于江湖……如果系我，讲多句都无谓，解释亦嘥时间，即飞！」

网民：佢阿妈个角度其实冇错

不过也有网民主持公道地称：「佢阿妈个角度其实冇错😂佢畀钱买楼（首期），个仔同你冇出过钱，虽然口讲话层楼帮个仔买，但层楼其实系属于个阿妈嘅，口讲帮买或送呢啲听下就算⋯⋯个阿妈又唔想白送层楼畀个仔，要揾人同佢供楼，唔想蚀，又想每个月收返少少钱咁。但系喺你（女朋友）角度就会觉得好奇怪。可以睇下佢阿妈话租金几多先，对比外面租平几多，如果佢阿妈讲嘅个价位你除开，接受到嘅，即管照租，如果接受唔到，唯有分手或两个人出去租／返你屋企住。当然如果男朋友住你𠮶度，就收返男朋友啲租金，叫佢要夹份畀租。」

资料来源：Threads

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