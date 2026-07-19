六合彩暑期金多宝下周二（21日）搅珠，头奖基金估计高达1亿元，不少市民都希望成为幸运儿，一圆发达梦。社交平台Facebook及Threads上，最近掀起一股利用AI预测六合彩号码的热潮，更有网民分享成功透过向Google的免费AI—Gemini提问而中奖的经历，引发网民热议，不少人争相仿效，希望借助AI之力增加中奖机会。本文将综合各路网民的经验，与及《星岛头条》记者实测，教你如何以最简单的提问，向AI索取六合彩投注策略。

网民实测向Gemini提问中奖 成本$220赢$1920

有网民在社交平台Threads上发帖，分享他早前在免费Gemini辅助下，购买2.28亿元「六合彩50周年金多宝」的经验，展示了他向Gemini提问的截图。他只用了一句极其简单的指令：「提出一组五胆拖全餐嘅号码」。

Gemini当时推荐了「08, 18, 28, 30, 46」作为五个核心胆码。楼主依此下注，购买了2026年5月2日「六合彩50周年金多宝」，总支出为$220。结果，当期搅珠号码为「2, 3, 8, 28, 30, 48，特别号码9」。

根据楼主上载的中奖纪录及由其他网民协助核对的结果可见，五个胆码中命中了「8」、「28」及「30」三个号码，在拖全餐的44个配脚号码后，总共赢了3个五奖（奖金共960元）、1个六奖（奖金共160元）及40个七奖（奖金共800元），赢得奖金总共$1,920，回报接近8倍。

此帖文立即引来大量网民讨论，有人对「胆拖」玩法感到陌生，「第一次知原来胆中唔晒都得？」，楼主亦亲自解释：「其实你中3个字(胆) 就可以回本，所以点解咁多人推荐买5胆拖全餐」。

不过，更多网民的焦点集中在AI本身，不少网民跟风尝试，却得出不一样的结果：「你个gemini同我个个唔一样...」、「我...果然无识问差好多」。从他们上载的截图可见，当提问方式较为笼统，如「六合彩比几个号码我」，AI的回应亦只会提供一些大路的选号策略，例如「热门与冷门号码」、「追踪大数据」等，缺乏针对性。

有网民指出：「你冇问啱问题啊，AI你问得啱就会准确好多」。另一位网民亦分享心得：「建议你多D同佢倾计，等佢摸清你性格系点问问题，等佢估中你想要咩答案会仲好」。

进阶秘诀：为AI设定「人设」

成功中奖的楼主其后亦分享了他的「小心得」，他指出，要让AI回答得更到位，关键一步是先给它一个「人设」。例如，在提问前先指令AI「代入做𠮶个范畴嘅专业人士」。

他附上截图作为示范，展示如何引导AI成为「六合彩数据分析大师」，并要求它「根据以往六合彩搅珠结果去分析每一次六合彩嘅走势」，最后才「综合所有网上分析和大数据提出一组五胆拖全餐号码」。这种设下特定角色和背景的提问方式，能让AI的回答更具深度和逻辑。

楼主为AI设定「人设」（帖文截图）

楼主为AI设定「人设」（帖文截图）

别再只问「畀几个号码我」！整理六合彩数据 5大实用AI指令

除了设定人设，另一位专研AI分析的楼主亦发文分享了较具系统性的「ChatGPT/Gemini 5大指令」。他坦言：「六合彩冇人可以准确预测。但如果你平时会睇走势，AI可以帮你将开奖资料整理得更清楚。」

他强调，重点不是「叫 AI 帮你中奖」，而是用 AI 帮你避免完全靠感觉乱拣。楼主向网民提供可以直接Copy向AI发问的5个指令：

指令 1 - 整理开奖资料：

「请根据以下六合彩历史开奖资料，帮我整理每个号码的出现次数、最后出现期数、连续未出现期数，并分成热门、中频、冷门号码。资料：[贴上最近多少期开奖号码]。」

指令 2 - 分析冷热号码：

「请根据以下开奖资料，分析近期热门号码和冷门号码。请列出高频、中频、低频号码，以及每个号码的出现次数。资料：[贴上]。请避免使用必中、高胜率等字眼。」

指令 3 - 分析奇偶同大细比例：

「请分析近 [填入期数] 期六合彩号码的奇偶比例、大细比例和号码区间分布。区间请分为 1-10、11-20、21-30、31-40、41-49。资料：[贴上]。请总结常见分布形态。」

指令 4 - 分析连号同重复号码：

「请根据以下开奖资料，分析近 [填入期数] 期是否有连号、同尾数、上期重复号码或相邻号码出现。请列出例子和出现频率。资料：[贴上]。」

指令 5 - 生成统计参考组合：

「请根据以下分析结果，生成 5 组六合彩统计参考号码。要求每组 6 个号码，奇偶比例平衡，大细比例平衡，号码区间不要过度集中，混合热门、中频和冷门号码。请清楚声明号码只作娱乐和统计参考，不保证中奖。资料：[贴上分析结果]」

各路高手的AI指令（Prompt）范例

综合《星岛头条》记者实测及其他网民的分享，以下为一些较为专业和具创意的AI指令，大家不妨参考：

数据分析派：

「你是一位统计学家与数据分析师。请整理最近30期香港六合彩的搅珠结果，计算出各个号码的出现频率。接著，请帮我设计5组包含高频号码的投注组合，并详细解释你的搭配逻辑。」

「你是专业数据分析师，根据以下十期六合彩搅珠结果，分析号码趋势并预测下期可能出现的号码组合。」

博弈论及阴谋论派：

「你是一位博弈论专家。请分析目前六合彩最少人选或最冷门的号码组合，避开传统的生日数字（1-31）和热门连号，为我提供3组『冷门且高值博率』的组合建议。」

「你是一名阴谋论者，相信六合彩的结果并非完全随机，请分析赛马会可能的号码设定模式，并提供一组投注建议。」

玄学命理派：

「我的生肖属X，请根据十二生肖运势、五行相生相克、幸运数字等命理知识，推算适合的六合彩号码。」

「（向AI图片生成功能提问）请生成一幅图片，你是一名李淳风占卜大师后人精通术数，在一本失传已久的书的左右内页，用术数计算根据过去七期六合彩结果，推算出2026年5月26日第26/056期六合彩八个头奖号码，图大小比例为16:9，图文并茂。」

有网民就利用类似的玄学指令，生成了充满神秘感的预测图，虽然只是趣味参考，却也为投注增添了几分乐趣。

网民恶搞另类AI辅助「中头奖」 方法竟是...

在这股「靠AI买六合彩」的热潮中，亦有网民纯粹为了娱乐，利用AI生成了一张中了$4200万头奖的假截图，并开玩笑说：「见大家都冇乜心机，讲个秘密俾大家知，同AI讲一声佢就会整出嚟」。

网民恶搞，利用AI生成的中头奖假图（帖文截图）

不过，这张假图很快被眼利的网民指出破绽：「21:11末开就有派彩」、「下次改图改好小小...头奖唔系得头奖既派彩」、「大额冇得自动存入」。有网民更严肃地提醒：「你知唔知你呢个叫伪造文件？」

AI「温馨提示」：所有建议均属统计分析或娱乐参考 切勿过度沉迷

虽然有网民成功利用AI中奖，例如一位网民分享「用chatGPT 揾过往100期最多中嘅18个号码...成本420，奖金4千几」，证明AI的数据分析能力确有一定参考价值。不过，正如《星岛头条》记者向Gemini提问时，AI自己亦「温馨提示」：「六合彩属于完全随机的机率游戏，头奖中奖机率约为1,400万分之一，所有AI建议均属统计分析或娱乐参考，切勿过度沉迷。」

在AI如何辅助投注六合彩的一片讨论声中，亦有不少网民提醒道，与AI互动一番，或许能带来意想不到的灵感，但紧记小注怡情，毕竟最终能否中奖，还是要看幸运之神是否眷顾。

来源：Threads＠cheong913、katrina_kt0218、diygwong、yulok852、hairstylist__cforceci、liyogo20、kuma.mycat、ojkop、nicole_ng517、facebook＠齐齐研究六合彩！

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