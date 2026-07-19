中学老师呻陪月买餸贵 两口子一日两餐半月$4000 餐餐「仲有呢味菜」 网民反批其实算平｜Juicy叮

一名任职中学老师的新牌妈妈请陪月员，与丈夫两口子一日两餐，半个月的买餸钱共逾4000元，令她「觉得好贵」，于是在网上查问这价钱「系唔系合理」。网民看过餐单后发现「仲有呢味菜」，随即痛批食饭唔知米贵，直指这个银码其实已经算平。详情见下图及下文：

中学老师呻陪月买餸贵 两口子一日两餐半月$4000 餐餐「仲有呢味菜」 网民反批其实算平逐张睇↓↓↓↓

新牌妈妈：半个月买餸用咗$4000几

楼主昨天（18日）在社交平台 Threads上以「陪月」为题发帖，无奈发问：「陪月半个月买餸就用咗$4000几，得我同老公食，一日两餐，每餐一个肉一个菜，或者两个肉一个菜，每餐一个汤。想问下系唔系合理……因为我同老公都觉得好贵……」

网民点破坐月开支盲点

看过帖文后，网民都热心为陪月员洗脱「打釜头」嫌疑。大批过来人与网民留言，认为在香港这个物价高企的环境下，半个月 4000 多元的餸钱其实相当合理，并一针见血地指出坐月食材的昂贵之处。

网民表示：「喺香港好合理（其实算平）。」也有人直言：「如果用新鲜靓料系 Very（非常）正常价，依家买餸系好贵㗎！」不少网民点出，坐月的食材与一般家庭小菜有很大分别，陪月员一般都会严选最优质、最滋补的新鲜食材。

有网民细心解释：「以前个陪月次次攞单，就系费事有呢个情况，本地猪可以好贵，$60-70 一斤都有，鱼又贵，新鲜鸡几旧水一只。讲紧陪月期间，一般都会食靓嘢，唔明咁多人讲啲直销菜价同冰鲜扮新鲜肉、仲要系比较差嘅部位嘅价来讲。」有人也和应：「其实唔贵，因为大部分陪月都会主张用新鲜食材，新鲜肉类。」

此外，餐餐有汤也是开支居高不下的致命伤。有网民指出：「好睇买咩食材，日日煲汤都唔平。」有人更直言：「有汤，真系过百走唔甩」、「仲要一日两餐、餐餐有汤！」，甚至有人提议：「煲汤系贵，仲要日日煲，叫佢咪煲汤就会变正常。」

不食人间烟火？ 网民计算神回复

对于楼主嫌贵，许多网民反批她不食人间烟火，直言：「食饭唔知米贵你都系嗌返外卖啦」、「你有几耐无买过餸，定系你买开𠮶啲10蚊3斤菜」、「你应该之前无自己买餸，依家买旧细细嘅姜都10蚊」、「你平时有冇买过餸？」

有网民亦帮她以每天的价钱计算，指每日平均约 $267 元，两个人食两餐还要餐餐煲汤，其实非常合理：「$4000 除 15 日 $267/1 日，两餸一汤，我觉得差不多，咁视乎你食咩肉饮咩汤」、「每日 $266.6，每日煮 5 餸 2 汤，平均先 $38 一个餸，平过两餸饭呀🤣，日日煲汤 - 平均 $100 一个汤，鸡补身我当你隔日食 - 新鲜鸡都差不多 $200 一只。」

网民分享悭钱妙招

不少网民还大方分享自己当年坐月时的「悭钱妙招」，教导楼主如何控制预算。有人建议，最重要是起初有没有跟陪月员沟通好预算，并指出买餸要看地区：「区区唔同，将军澳、沙田、香港仔呢啲地区就会比较贵！」

有网民则分享自己会自备冻肉以减低开支：「我会买啲急冻西班牙猪展（$20-30一嚿）同埋急冻竹丝鸡（几十蚊只）放喺冰箱，供佢用嚟煲汤，亦会预备少量进口冻肉畀佢炒餸。」网民甚至搞笑献计：「想平你叫陪月去买两餸饭，饭餸分开装，价钱老细又满意陪月又舒服。」

有过来人亦回顾自己的经历，指陪月员可能只是为了产妇健康才选购靓料：「最贵系猪肉（煲汤+ 炖肉汁），同埋新鲜鸡，同埋开头佢成日煮好多，食到超饱，之后叫佢唔好煮咁多量。不过可能因为你啱啱生完小朋友佢买啲靓嘅食材？不过你可以睇咗佢啲单睇下合唔合理先啰。」

资料来源：Threads

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