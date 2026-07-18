晚年婚姻危机 72岁大叔呻活得冇尊严想分身家搬走 老妻愿「做一事」求和解｜Juicy叮

夕阳拉长了影子，结冰的岁月却把两人挤成一道裂痕。一纸婚书像枷锁，沉沉压在胸口。尊严日复一日地消磨，碎成一地无声叹息。

一名高龄72岁的大叔出现晚年婚姻危机，坚决提出离婚，大呻多年来「活得冇尊严」，要分身家搬出去独自生活。虽然老妻愿「做一事」求和解，但遭斩钉截铁地拒绝。网民倒也看得通透，指事到如今，不如双方余生都为自己活。详情见下图及下文：

晚年婚姻危机 72岁大叔呻活得冇尊严想分身家搬走 老妻愿「做一事」求和解逐张睇↓↓↓↓

痛诉冇尊严 决意分身家搬走过新生活

为人子女的楼主早前（13日）在社交平台 Threads上发帖，大呻近日面临家变，直言：「72岁老窦想离婚。爸爸话自己活得冇尊严，想离婚分身家自己搬出去住。」

楼主续指，「妈妈就希望佢冷静啲，都一齐生活咁耐，任何嘢忍一忍就过去。爸爸就话唔得，无可能返转头。」

这段高龄婚姻决裂的帖文曝光后，网民一度误以为是楼主母亲单方面要求父亲「再忍她一忍」。楼主随即在回应栏作出澄清，致歉指：「我阿妈系同我讲佢忍老窦，始终系我爸爸，并唔系叫我老窦忍。」

楼主大爆父母开火细节

面对网民好奇询问母亲一方的性格，楼主亲自大爆两老日常交锋的细节，指母亲平时会「叫你唔好食咁多烟，唔好食烟霸住个厕所搞到人冇得去，每次嘈交就会讲返n年前爸爸同爸爸屋企人嘅不是」。

而楼主听完父亲的诉苦后，亦忍不住帮母亲说话，直言父亲埋怨母亲「去得太多旅行呢个 Point（盲点）系好 Ridiculous（荒谬）」，反驳指「今时今日有边个人唔钟意去旅行轻松下，系佢烟瘾大去边都唔方便佢先话唔去，讲真去2、3日𠮶啲使几钱……佢食少2日烟条数都喺度」。

有网民认同两老不合拍，不如放生对方。然而，楼主随即无奈大爆最现实的致命伤：「情感上我都认同，佢哋两个放生对方系最好，但系财力唔容许佢两个分居而又维持现时生活水平。」

网民：一世人至少做一件对得住自己的事

两老相处不来，加上经济限制，令不少网民大感唏嘘。但大批网民依然认为，既然老父觉得委屈，72岁选择放手、还他自由也是一件好事。网民称：「72岁还佢自由吧」、「都72，畀佢自己选择自己嘅人生」、「自己往后生活开心啲，无可厚非」、「支持老窦展开新生活，畀老窦自由啦」。

亦有网民好言相劝，指老人家忍了大半世，所剩日子无多：「忍咗大半世，得返最尾𠮶几年。一世人，至少做一件对得住自己嘅事。」、「忍多两年人都走埋，含住道怨气，到时真系变咗死唔眼闭」、「72岁好彩都仲有十几廿年人生，点解唔畀佢决定自己嘅最后时刻。人生只有一次，你爸已到了无法承受的地步，由得他，给他自由。」

有网民则点出，父亲对婚姻而言可能已经功德圆满，指他有权选择：「可能对爸爸嚟讲，佢已经喺呢段婚姻中『毕业』，完成咗自己做爸爸、老公大部分责任，会唔会可以同爸爸去饮下茶、散下心，用一个平静啲嘅方法去倾下」、「如果真系活得冇尊严，早离早著」。

有网民更叮嘱楼主：「72了，放过老窦啦！当佢出边真系有女人，呢个都系佢人生最后快乐嘅日子！做仔嘅应该成全和祝福！更唔应该吼住老窦嘅辛苦钱！」

网民警示小心骗局 劝睇实辛苦钱

虽然大批网民支持老父活出自我，但亦有不少人好心提醒，要小心外面的人或防范他被骗去棺材本。有网民警告：「72岁就由佢啦，佢想做咩咪做咩，睇住佢啲钱就得啦」、「72岁咪由得佢啰，睇实你老窦睇下有无畀人呃就得」、「72岁都唔畀佢任性？（只要知道唔系畀人呃钱就 OK（可以）)」。

有网民更直言要提防最坏情况：「如果系你爸爸外边有第二个，佢可能系想分走一半钱同二奶一齐。」

亦有网民分析父母在公司与家中的家庭地位，问楼主：「两方系咪一个强势一个忍受？若果世伯系忍开𠮶个，佢觉得临老想要自由空间都唔出奇㖞。」并建议如果不想直接离婚，大可以尝试「先分开住一排再决定」或「建议父母分房睡觉💤」。

最后，有网民看罢两老在柴米油盐、抽烟与旅行间的无尽争执后，大叹：「咁……放过佢哋~畀佢哋离婚啦」，无奈之情溢于言表。

资料来源：Threads

相关阅读：

公屋男中风住老人院老婆即提离婚 忧虑「无咗间公屋」：系唔系现在唔住老人院，返屋企住？

孽缘？叫已婚同事「离婚再追」玩出火 港女发文拒爱惹「绿茶」争议

移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」

移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题