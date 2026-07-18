重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮

社交平台 Threads早前出现一则求助帖文，内容大意是在日本地铁站的储物柜内遗漏了一袋行李，急求在日港人代领，并寄回香港或带回香港，当中特别强调「有单」和会给予「重酬」答谢。

然而，网民对这个看似寻常的「失物求助」帖文特别提高警觉。有人担忧当中暗藏恐怖的「替死鬼」陷阱，不客气地直指这与近期频频曝光的「代运毒品」圈套极为相似，反问到底是「重酬定重囚？」详情见下图及下文：

重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？逐张睇↓↓↓↓

网民：三唔识七点会帮你攞呀

在帖文的回应栏，有人直言行李可能藏毒：「分分钟行李藏毒或其他违法嘢！」、「几多单帮人过关出事」、「三唔识七点会帮你攞呀🙃🙃🙃🙃」。

有人亦质问楼主是否「喺度揾替死鬼？」，并发出严厉警告：「唔系有人 onＸ到会帮你攞件行李返嚟啩！」、「千祈唔好帮人拎嘢过关」、「唔好帮人看守行李，更加唔好帮人带行李过关」。

更有网民呼吁大家合力正视听，特别是正值暑假，担心有年轻人被利用：「觉得呢个话题要帮手正视听，尤其是暑假多后生仔去旅行，真系惊有人被利用。」

也有网民重申防骗金句：「都系𠮶句说话『唔好帮任何人带嘢出入境』」、「就算识都唔会代拎，莫讲话唔识，点知有冇违禁品或毒品」。

阿妈教落切勿帮人拎行李

针对这类求助，有网民更抵死抬出家中长辈的叮嘱：「记住，阿嫲教落阿妈，阿妈教落个仔，个仔教落个孙，千千万万唔好帮人拎行李，就算系阿婆求你都唔好帮，一阵入面有咩装生粉就全部入晒你数。」

网民力劝大家，无论如何都不要帮人运送任何物件：「提醒大家记住点都唔好帮人运嘢，楼主 So sad（好惨），但如果好重要，咁都唯有自己去拎。」

网民：重酬不如自己买机票

除了担心有毒品陷阱，不少心水清的网民亦质疑「重酬」背后的合理性。有人表示：「重酬个酬金，自己买张廉航冇行李来回机票，连车费返去攞应该仲有找。」

有人更直言不讳地反问：「重酬畀人就自己飞啦」、「重酬？唔自己买机票拎？」、「出重酬就不如自己买机票返去拎啦，重要的自己去，不重要就由佢，提醒大家不要帮」、「出得重酬不如自己买机票飞过去拎啦，唔系谂住一两千蚊叫重酬呀。」

网民一再警告切勿代运

网民大泼冷水直言如果袋中藏有毒品，下场可能不止是重酬：「重酬随时变重囚」、「如果入面有粉，就唔止重酬，重囚添！」、「大家小心，千祈唔好帮手！」。根据香港法律，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪最高可被判处终身监禁。

不过，在一片质疑声中，突然有网民留言自称已帮忙：「我帮楼主拎咗喇，大家唔使再帮手。」其后亦有其他网民留言提醒大家，表示「有人已经帮楼主攞咗，大家唔使再覆」。

资料来源：Threads

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