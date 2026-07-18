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公屋市区派楼竟有「宿命循环」？ 两申请者惊人巧合互换一派二派 连中港岛九龙近50年旧楼｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:21 2026-07-18 HKT
发布时间：11:21 2026-07-18 HKT

难道公屋派楼真的存在「宿命循环」？近日两位公屋申请者先后在网上发帖，惊爆首两次派楼结果竟然高度相似，只是次序刚好「一二派」互换。

他们分别连中港岛东及九龙东楼龄近50年的旧公屋，两人同样崩溃犹豫是否应该博最后一次编配机会。这宗巧合事件，就连网民的回应也巧合地相似，纷纷同意他们应该放手博三派，其中一位网民提出的理由更是相当玄妙。详情见下图及下文：

公屋市区派楼竟有「宿命循环」？ 两申请者惊人巧合互换一派二派 连中港岛九龙近50年旧楼逐张睇↓↓↓↓

楼主：等三派？博三派？

楼主甲6月5日在社交平台 facebook 群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」发帖，分享自己轮候公屋的无奈经历：「市3，4月头一派柴湾（兴民邨）民逸楼，6月刚派（观塘）顺安邨安逸楼，都是约50年的楼。」面对连续两次的旧楼安排，她大叹：「我也是太难了😂，我是不是要等三派？」

无独有偶，楼主乙在个多月后（7月15日）在同一群组发帖，遭遇竟然与楼主甲几乎如出一辙，只是次序刚刚相反，他大爆自己：「一派顺安，二派（柴湾）兴华二邨和兴楼，都系约50年楼，博唔博三派好，畀个意见🙏。」

网民看到派楼规律

顺安邨位于观塘区，兴华邨与兴民邨在柴湾为邻。这宗巧合的「宿命循环」，令不少公屋申请人深感共鸣。帖文吸引不少过来人留言分享经验。

当中有网民留意到，近期的市区派楼似乎有一定的规律：「这段时间的派楼顺序好像都系咁，港岛之后就观塘。」另有人补充：「仲有派观塘就多数系派三顺（顺利、顺安、顺天）呢。」

接连被派中旧楼，网民对两区的居住质素各持意见，有人大赞柴湾具优势，直指「柴湾应该要啦」，并指兴华邨配套完善：「兴华会比想像中好，去地铁站十分钟，买嘢食嘢可以去兴华一同新翠，起码无九龙咁逼咁多人。」但也有人持相反意见，提醒「柴湾兴民邨搭车加食嘢最不方便」，更有网民直言：「香港区食嘢贵。」

与此同时，也有过来人留言：「一个九龙一个港岛，都要睇返自己同屋企人返工地点，本人两个区都住过，如果真系要拣会顺安，其实好方便。」

有人亦认为顺安邨其实不错，反问：「点解唔要？虽然都叫半山区，不过好过租房仔挨贵租。」更有网民和应，大赞区内租金便宜且治安好：「租金好平（我二人单位$1600有找），生活设施Ok方便治安好，夫复何求？」

网民抛一理由劝放手博三派

两位楼主均犹豫是否等待最后一派，有网民分享「掷银仔理论」作为最强理由，力劝放手一搏，开解道：「人唔会一世行好运，亦唔会一世行衰运。就好似掷银仔咁，虽然每次都系五十五十，但系三次都掷到反面（唔好）嘅机会少过有好有唔好，梗系要博啦，等你将来报喜。」

不过，博最后一次亦非毫无风险，有人大泼冷水，警告三派随时会分到问题单位，并大爆自己的经历：「我一派顺天 2 楼，二派和乐（观塘和乐邨）顶楼漏水，三派（钻石山）富山邨事故单位，等四派。」有网民亦提醒，第三派如果再不满意，后果可能更严重：「你谂清楚，你博嘅话第三派佢畀到啲咩楼你你都冇得Say No（说不）。」

资料来源：Happy Wu、陈关西＠「公屋讨论区 - 香港facebook群组」

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