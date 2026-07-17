屯门找换店设「魔术手」骗局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大胆职员图强吞$500｜Juicy叮

有市民在屯门一间找换店以港币兑换人民币时，险堕入有预谋的「魔术手」骗局。现场不但有奸狡母子在旁做媒，更在关键时刻做出「一件事」帮忙助攻，还好事主及时清醒，当面揭破大胆职员企图强吞$500的恶行。对方事败后竟无耻推诿，辩称是数钱机出错。详情见下图及下文：

屯门找换店设「魔术手」骗局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大胆职员图强吞$500逐张睇↓↓↓

兑换五千元被指少付$500

楼主昨天（16日）在社交平台Threads发帖，分享了一个刚刚亲身经历的屯门找换店骗局，希望各位街坊去换钱时一定要提高警觉，以免受骗。

楼主表示，当日去了一间找换店准备将港币兑换成 5,000 元人民币。根据当时汇率，总共需要支付 $5,804。于是从钱包内拿出共 $6,000（包括4张 $1,000 钞票及4张 $500 钞票）递给职员。没想到职员一接过钱，便摆出一副理所当然的模样，声称楼主递交的款项「只有$5500」。

起初楼主并无起疑心，以为自己真的点算错误，于是便顺从对方意思，在钱包再补多了一张 $500 钞票给他。但付款之后，楼主突然越想越不对劲。因楼主非常清楚自己的钱包原本放有 $6,500 港元。如果自己刚才只付了 $5,804，为何现在钱包会出现「一蚊都无净」的奇特情况？楼主当刻立刻清醒过来，意识到事有蹊跷，于是强硬要求职员当面重新点算一次。

结果在当面重新点算之下，柜枱上总共放有4张 $1,000 钞票及5张 $500 钞票，总数足足是 $6,500 港元。这证明楼主一开始就已经付足了款项，而该名职员竟试图吞并多付的 $500 港元。被当场拆穿阴谋后，该名职员眼神显得极度心虚，并立刻大声推卸责任，向楼主辩称：「系部数钱机数错！不关我事！」

母子同党做戏分散注意

事后回想整件事的经过，楼主直指这绝对不是普通的点算错误，而是一个有预谋的诈骗圈套。楼主忆述，一踏入该找换店时，店内已经有一对母子在场。该名母亲表现得非常有礼貌，向楼主表示「你先做啦」，主动让位。

没想到一到楼主兑钱、数钱的最关键时刻，身旁的幼童就开始在隔壁疯狂吵闹，双手还不断放在交易柜枱上。楼主指其动作非常可疑，完全是意图分散注意力，甚至想趁乱偷钱。

当楼主一兑完钱、并与职员发生争执后，该名母亲便随便问了一句「点样兑港元」，然后一分钱都没有兑换，便立刻带着幼童急步离开现场。楼主深信：「好明显，呢对母子唔系客，而系个职员嘅犯罪同伙（打手），专门负责喺隔篱制造混乱，等职员用『魔术手』偷钱，或者等你大脑混乱，听从职员讲嘅数目。」幸好楼主最后关头清醒过来，坚持要求重新点算，才避免了财物损失。

网民怒轰骗徒

网民都直斥骗徒手法无耻。有人在留言区指出，这种行骗手法在其他地区早已非常流行，直言：「呢招大陆好兴」。

不少街坊则强烈要求楼主公开该找换店的名称以提防受骗，直呼：「开佢名等大家小心」、「开佢名啦，做埋啲Ｘ街嘢，唔好庇护佢啊楼主」、「屯门边间呀等我叫老人家小心啲」。

另外也有网民提议采取法律行动和保留证据，表示：「最好去报警，等放蛇」、「CCTV（闭路电视）」。大家齐心呼吁街坊出入要提高警觉，以免无辜跌入找换店的魔术手陷阱。

资料来源：cheer.up.please

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