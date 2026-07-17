炒股人4大变异价值观 落注几十万唔肉赤 生活极悭大反差 网民：打工仔有「这底气」 被动收入不输薪金｜Juicy叮

股票市场跳动的账面数字，似乎正重塑俗世的金钱观。网民近日讨论「炒股人4大变异价值观」，揭开股民「揾几万蚊月薪嘅工，会睇唔起」、「几十万落注唔肉赤」、「平时日常使钱又好悭」的怪诞反差。

有精明眼网民更明言，若身旁的打工仔有「这底气」，似乎正暗示自己在股票市场捞得的被动收入不输薪金。详情见下图及下文：

炒股人4大变异价值观 落注几十万唔肉赤 生活极悭大反差 网民：打工仔有「这底气」 被动收入不输薪金逐张睇↓↓↓↓

楼主列4大典型「变异」

楼主昨天（16日）在社交平台Threads发帖，引述朋友的观察，指出炒股票时间长了，价值观会变得十分奇怪，并列出以下4个典型的「变异」情况：

「揾几万蚊月薪嘅工，会睇唔起」；「买股票动辄几万、几十万落注，完全唔肉赤」；「平时日常使钱又好悭，皆因大部分资金都摆落股市」；「唔理有冇钱，全部净系见到户口账面数字，好少会沽股票拎钱出嚟应付日常生活开支。」

网民共鸣：戒买奢侈品 户口长期得几皮嘢

帖文一出，随即引来股民强烈共鸣。有人坦言「系真，当你输过，便会改变，最后找到投资的正确方法和态度！」、「未买股票前已经好悭，买股票更悭，账面数字蚀更更悭仲要唔开心冇人倾诉，账面数字赚多好多只系食好少少。」

不少网民还排队自爆自己的缩水日常生活。当中有人感叹：「依家觉搭的士都无钱，然后……买奢侈品都戒晒……」

有人连随和应：「会！一有$就手痕买收息 ETF（交易所买卖基金）和指数 ETF，户口长期得几皮嘢。」网民更笑指生活变得极简：「会无咗概念，食嘢有咁平得咁平，日常生活愈少钱，简单。」

网民反驳：返工有余钱使乜沽股票？

不过，就著「好少会沽股票拎钱出嚟应付日常生活开支」这点，亦有网民持相反意见，有人点出根本没有需要沽股票套现：「返工扣除日常生活开支仲有钱剩，点解要沽股票拎钱出嚟？」

也有人提及：「我就每月都要股息过活。」；有人更认为，不应看不起打工的薪金，「系真嘅，但系我唔会睇唔起返工𠮶份粮，固定嘅收入增加本金对于炒股票嚟讲系好重要」、「更加觉返工重要，先应付到生活同波动」。

还有人称「炒股票耐咗，会更加明白一份稳定嘅收入有几重要，会更加明白花无百日红，及时行乐应使则使，会更加明白人多嘅地方就唔好去、有赚就好、离场重要过入场呢啲无数前人试出嚟嘅珍贵经验之谈。」

网民大爆打工仔「这底气」

在众多的讨论中，有网民更一针见血地指出，身边长期炒股的同事虽然平时看似极悭，但背后却拥有一项令全港打工仔极度羡慕的「惊人底气」。

有人透露，自己隔壁座位的同事就是炒了股票很多年，早已有了一笔稳定的资金，平时返工遇到不公都非常够胆大声反抗，令人十分羡慕。

对此，不少心水清的网民点破背后的社会真相，直指这种有底气的同事，特征往往是「平时低调呻穷，衣著普通，一旦在公司遇上委屈，即时霸气外泄，上司都照Ｘ」。这网民笑言，遇上这样的同事，大机率是背后早已有了「被动收入」，而且这笔被动收入的份量更完全「不输畀公司薪金」。

不过，有网民则笑言这种极端的数字游戏并不健康，调侃指：「变得好怪，其实系咪精神出现咗问题。」有人更加抵死讽刺道：「我比较想知，佢补仓𠮶阵会唔会同你讲。」



资料来源：hhjk29153＠Threads

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