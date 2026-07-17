移英三年惨遭绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮

英伦的雾，是天空落下的纱，模糊了眼里的星光。大笨钟的钟声，终究敲不碎暧昧的执念，却敲醒了一个男人的长夜。

一名移英3年的顾家港男在网上发文大吐苦水，自爆太太移民后连环出轨的「戴绿帽」惨事，更称被太太的暧昧对象「震碎三观」。楼主痛心直言：「我自己都未系好接受，我同太太点解会出现呢个情况。」

女方如今态度决绝要放弃婚姻，背后原来藏著一个网民公认的「残酷原因」。详情见下图及下文：

移英三年惨遭绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」逐张睇↓↓↓↓

移英后关系突变

楼主今天（17日）在社交平台 Threads以「婚姻感情」为题发帖，大呻自己移居英国后婚姻破裂的惨痛经历。无奈写道：「过咗嚟英国三年，原来婚姻已经被背叛一段时间。」字里行间满是心碎。

楼主透露，他与太太「一齐好多年有小朋友」，在香港时的生活非常愉快和合拍，关于家里的事一向分工合作，基本上没有任何争执：「因为我系会主动做家务同照顾小朋友嘅爸爸，好少因为话家庭嘅分工而嗌交。」那时，他们每逢放假都会一齐出街，「饮饮食食倾偈几开心几舒服」。虽然偶尔会因为楼主的执著而吵架，但通常隔天就会和好如初。

然而，这段美满的关系直到来到英国才起了变化。来到英国后，楼主成为「主力返工」的顶梁柱，太太则全职「照顾屋企及小朋友」。虽然楼主返工时间极长，但他依然非常顾家，一星期放两天假，「放假都仍然会同太太出去拍拖，拍完拖就凑小朋友放学」。

惊揭妻子与人暧昧

可惜，楼主在一次意外中，惊觉枕边人变心，他「意外发现太太同人暧昧」。更令楼主崩溃的是，该名出轨对象，竟然是一个他「唔认为可以做到一个嘅暧昧对象」的人。这段荒谬的关系，严重地「冲击我对太太一向嘅理解及三观」。

真相大白后，夫妻二人经历了一段痛心、伤心的对话。楼主为了守护家庭，原本以为大家可以 Move On（继续前行）重新开始。岂料没过多久，「点不知又再畀我知道」太太与对方依旧藕断丝连。楼主选择再次原谅，但最近「又再一次畀我发现一啲更进一步嘅事情」。

卑微挽留 妻子反冷血拒绝

经历了接二连三的背叛与冷静期后，楼主依然展现出极致的宽容。他坦言，因为自己仍深爱著这个家、孩子与妻子，因此「仍然尝试挽留这段婚姻」，想要再为这个家努力多一次。然而，他的卑微换来的却是妻子的绝情。这一次，太太的态度异常决绝，楼主绝望写道：「今次反而我太太想放弃了。呢个就系个英国嘅经历。」

网民点破出轨残酷原因

不少网民同情楼主的悲惨遭遇，纷纷留言送上安慰，并一针见血地指出变心太太坚决离婚的「一残酷原因」。

有网民以女性角度剖析指，这与移英后朋友圈子的转变有关：「以女嘅角度话你知，有新环境：英国，新朋友圈，女嘅自问条件样貌可以，心野起就会去揾异性。问题唔系你满足唔到佢，系佢未玩够，佢觉得自己有条件玩。老实讲，系个女人自己冇谂过后果，佢亦都相信你会原谅佢，所以佢够胆出去玩。」

有过来人则安慰楼主：「好明白你感受。我曾经同家人都喺英国住过，同你一样，同太太关系好好，咩都倾，咩都讲。我以为呢段关系去都边都一样，直至我地去咗英国生活就有咗好强烈的变化。最后我地选择咗返香港。我只可以话可能你太太生活上太枯燥，佢想揾啲不一样的事经历下。想同你讲加油，感觉你系好好丈夫好好爸爸，你讲出嚟已经好叻、好坚强。撑住！」

网民：女人背叛 个心已唔喺你度

更有网民提醒楼主，女人出轨后心已不在，绝情起来往往比男人更决绝，劝他及早放手：「女人背叛，其实个心已经唔喺你度，佢通常都好决绝，你好难挽回嘅！放手，体面地离开，不要令自己太难堪！」

另有人指出，这类人本质上是「情感黑洞」，具有性格缺陷，劝楼主多照顾自己和小朋友；「希望佢回头是岸啦，你都要保重......同埋记得唔使自责，系佢唔珍惜头家」

有网民则大叹这类悲剧在移民群体中屡见不鲜，更警告楼主随时会人财两失：「听到唔少同类故仔，老婆出轨，离婚仲分身家，保重师兄！」

还有网民好奇追问「是鬼佬吗？同事？」及「同一个第三者？」，但楼主未有进一步透露。

资料来源：2023lovemyfamily＠Threads

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