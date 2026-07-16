护士社工老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮

社交平台近日掀起了一场职场焦虑的讨论，一些网民发帖概叹现时香港各大被视为「铁饭碗」的专业似乎全面告急：「护士饱和、社工饱和、老师饱和......请问，依家仲有咩系未饱和？」提问瞬间击中无数打工仔及即将面临前路抉择的DSE考生的痛点，「护理系仲读唔读得过」更迅即成为网络热话。

3大「铁饭碗」专业黄金时代已过？行内人叹：近年最痛苦一届

在这场热议中，关于护理界的现况尤其令人关注，在网上讨论中，有准备选科的学生询问不同大学护理系的优劣，引来另一位楼主大泼冷水，直指该行业已经面临结构性饱和。从字里行间估计该楼主似乎为行内人士，她语重心长地警告准备入行的年轻人：「护士已经饱和，你仲未开始读，宜家已经揾唔到工，宜家仲有1、2千个护士ENRN学生读紧未毕业，会快过你争嘢做。」

帖文更点出多个残酷现实，包括政府财赤、NGO削减资源、医管局狂砍兼职，以及外劳与内地护士的引入，该楼主直言，这两年毕业的护士学生体感上是「近年来最痛苦、揾工最吃力的一届」，并感叹盲目相信「护士包分配、一毕业即三十几万年薪」的黄金时代已经过去了。

护士留言反驳：依然大把工开 医卫局：非本地护士仅占不足1%

面对传统「神科」光环褪色的忧虑言论，网民反应两极，有行内人出面反驳，指其实依然有工开，只是缺少了兼职职位，「要做长，大把工拣」，但亦有不少网民仍存疑虑认为内地护士专才来港可能是造成压力的重大因素。

不过，今年4月立法会会议上，医务卫生局在回应议员质询指近年有传政府引入内地护士，导致本地护士职位紧张，局方表示，截至去年（2025年）12月31日，本港共有394名注册或登记的非本地培训护士，占全港逾7.5万名护士的不足1%，属于极少数。回复亦指，医管局、卫生署及基层医疗署有大量护士空缺，显示公营部门护士人手非常紧张，本地培训护士就业并无困难。

相关阅读：立法会二十题「引入非本地培训护士」

热心网民指点迷津 罗列长年缺人工种

面对各行各业可能陷于饱和的困境，不少热心网民留言为迷茫的年轻人指点迷津，有网民长文分析，指出现时真正未饱和且起薪点高的明路是「纪律部队主任级」。他指出这些部门编制大、年年招人，而且门槛极具弹性，不论大专读什么科，如成功投考此职级起薪可高达5万元（$43,000至$52,000），起薪点高过新入职的老师和护士。

此外，有务实的网民罗列出一系列长年缺人的工种，如私营安老院保健员、特殊学校教学助理、冷气水电维修及地盘等，并语重深长地表示，现时唔饱和的工种一定离不开辛苦、轮更、要体力或合约制，如果一定要「冷气房+稳定」，恐怕基本上已经没有了。

香港得返「呢样嘢」未饱和？港式幽默笑爆网民

在一连串严肃的生涯规划讨论中，亦不乏舒缓紧张的港式幽默，面对楼主「仲有咩系未饱和」的终极叩问，大批网民纷纷留下充满自嘲意味的神回复，全场出现频率最高的答案莫过于「银包」、「银行存款」和「荷包」，有网民哭诉自己的银包「长期空虚寂寞冷」；其次极具人气的答案则是「脂肪」与「不饱和脂肪」，令人哭笑不得，有网民更讽刺地表示，现时最有发展空间、绝对未饱和的行业其实是「骗徒」和「KK园」。

网民吁放下神科迷思 装备自己才是最终出路

在玩笑中，有网民有深度地总结这场行业饱和的讨论，实际上可能折射出本港年轻一代面对经济转型及社会结构变化的集体焦虑，当昔日的「专业铁饭碗」不再绝对安稳，无论是即将规划未来的DSE考生，还是准备转行的打工仔，或许都需要放下对传统神科的执迷，只要你在自己所属的行业里是「精、出色、快手」，就算大环境饱和，也不会轻易被时代淘汰。

来源：Threads＠cataflam019、roadto_26dse、man.yi__、govjobhkpass、rosalind_yasmina

延伸阅读：

DSE放榜2026︱调查：护理学最受应届考生欢迎 AI类学科亦受青睐

DSE放榜2026｜放弃护理学位追寻运动梦 CUSCS生获中大运动科学与健康教育有条件取录

港大2026年JUPAS课程申请数据出炉 护理学及内外全科医学士申请人数领先

护士课程2026｜注册护士VS登记护士 课程/学费/入学要求一览 边个课程可以免学费？