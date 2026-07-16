长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮

有网民在社交平台上发出紧急「有味」求救，指邻居长者不幸过身，由于隔了一段时间才被发现，消防破门入屋后，难闻的气味瞬间充斥走廊，更飘入其家中，引发一场家居生化危机。楼主崩溃发文指：「求救！有冇高级成年人可以教下我点做，隔离屋有老人家过左身唔知几耐，今日消防爆完入屋keep住开门处理......我屋企同个鼻都有果阵味唔散，而家返左工都好似仲闻到阵味，点算」。帖文一出，随即引来大批热心网民留言献计，当中不少辟味奇招更令人意想不到，引起网络热烈讨论。

味道如「腐肉混死鱼」 连雪柜也无辜遭殃

楼主在留言区向网民形容，该阵气味令人「一世难忘」，直指气味「好似腐肉味、死鱼味混合咁」。由于邻居单位似乎仍未安排专业人士进行彻底的特殊清理，导致气味持续在走廊扩散。楼主即使紧闭门窗，情况依然严峻，更苦呻连厨房的雪柜也无辜遭殃，吸满了异味，令人相当崩溃。

网民献「地狱级」奇招：去公厕索屎味欺骗大脑？

面对这种情况，大批网民纷纷提出各式各样的应对方案，当中讨论度最高、最引人注目的莫过于「以毒攻毒法」，有网民建议楼主去闻一下极度臭的公厕，更有人详细解释这其实是生物学上的心理防御机制，指出「死亡嘅气味会令人不安，但有排泄物气味等于呢到有人聚集过，所以会安心」，因为尸臭味会触发人类神经警号觉得危险，而排泄物味则能骗过大脑产生安全感。楼主看后也不禁苦笑，表示自己家中有养猫，打趣道「咁我闻下喵喵的」。此外，更有网民搞笑地上载了一张家用脱鼻毛蜜蜡套装的相片，提议楼主干脆将鼻毛全数拔走，以免气味分子依附在鼻毛上，这破格的提议令人啼笑皆非。

传统烧香遇「猫奴」阻滞 转攻科学除臭法

除了另类的奇招外，不少过来人都提出了比较传统及科学的建议，大批网民异口同声表示「烧香」是最直接有效的辟味方法，更指以前连警察和消防员处理类似案件时，也是教人点香辟味。有网民亦提议点燃艾草、白鼠尾草或秘鲁圣木等作空间净化，或者如部分网民上载相片，教楼主在家中摆放一碗白醋来吸附异味。

不过，楼主表示家中有饲养猫咪，担忧浓烟及香薰成分会影响主子健康，故不敢贸然燃点任何香料。对此，有网民热心上载了一些标榜能够分解异味的专业除臭喷雾及空气净化机的相片，建议楼主从科学途径入手，或者考虑使用臭氧机处理，但多番强调使用臭氧机时人畜必须完全撤离。有不少网民亦分享外国人的做法，建议在家中煮一大煲咖啡，或者利用橙皮、柠檬及菠萝来驱散异味。

源头未清布艺品恐报销 过来人教1招定惊

事件引起广泛关注后，楼主翌日亦再度发文感谢大家的热心建议。面对这种情况，不少网民仍继续留言提醒，由于味道源头一日未彻底清理，异味依然会存在，布艺品一旦吸满味道更可能要全部丢弃。有网民亦贴心建议，如果楼主觉得心神不宁，可以在阳光充沛的正午时分到庙宇拜神祈福，并用柚叶洗澡及将护身符放在门口安定心神。

来源：8q_q8b＠Threads

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