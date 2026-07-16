裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮

有网民在社交平台分享其朋友近日面对被裁员的应对方式，引起网民广泛讨论，楼主的朋友是一名在细公司做足15年的中年打工仔，其老板最近暗示她「自己辞职」，面对这种「语言艺术」式的逼退暗示，其朋友不但没有屈服，更以一句说话霸气反击。

老板暗示辞职 女文员13字霸气反击

楼主在帖文中表示，身边有一位43岁的朋友，在一间小型公司从事文职长达15年。上星期，该名朋友突然被老板约入房间「照肺」。老板劈头就说经济环境欠佳，公司需要缩减人手，字里行间更不断暗示他工作表现不达标，最后更委婉地劝他「认真考虑番屋企凑小朋友」。

面对这种变相逼人自愿离职的手段，楼主坦言朋友其实「明知死梗，做乜都无用」，但心底里始终「带住一份愤怒」。于是，该名老臣子听完后沉思了一会，随即向老板爆出一句回复：「好呀，我辞职！不过做到60先递信！」结果毫不意外，一星期后她正式收到大信封，被公司无情解雇。

「推荐信」惹争议 网民忧被老屈犯大错

帖文一出，随即引发激烈的两极讨论，有网民认为，既然公司已经开到口，倒不如自己递信，让双方都能「体面离开」，有网民劝道：「公司讲到咁，自己递信仲可以体面离开，仲有机会攞份好少少既ref letter」，更警告如果坚持留低，公司可能会强行罗织罪名：「公司一定要讲到你犯大错，解雇唔使补水个只，份ref letter 唔使谂喇。」

不过，这种「要面唔要钱」的观点立刻遭到绝大部分网民及楼主围攻，楼主更以嘲讽的语气回复该网民：「你啱，佢应该为未来打算，放弃做咗15年的长期服务金自愿辞职。」字里行间已向该「好言相劝」网民揭示了有些以「语言艺术」逼退员工的公司，背后可能是为了节省遣散费及长期服务金。

其他网民亦一面倒支持该名员工「搏炒」的决定，直言：「畀人炒有遣散费，代通知金；辞职就乜都无」。有网民更提醒，如果自行辞职，非但没有补偿，「即走仲可能要赔返一个月人工畀公司」，直斥「傻仔先至自己走」，并指出：「睇下个老板想唔想老屈你姐......即时解雇如果唔系合理+收过几封警告信，一律建议劳工处见。」

细公司推荐信等同废纸？过来人教路：赔钱最实际

对于「辞职换推荐信」的职场迷思，不少职场老手更是嗤之以鼻，认为在恶劣的经济环境下，落袋为安的金钱才是最实际的保障：「你个post好多hr老细入咗嚟，叫人唔要长期服务金同一个月粮自己劈炮，拎份无人睇嘅reference letter同唔食得嘅好好睇睇。」

有网民更无情揭露中年危机的残酷现实：「43岁，又细公司，下一份工随时做保安同谭仔，洗Q ref letter？」、「细公司封refer letter 要唔要都摆，你拎去揾同行分分钟连间公司都未听过。」有网民更直言，遇上公司架构重组或结业，「随时张letter 间嘢下星期都唔存在......意义是无乜。」

为打破迷思，不少过来人纷纷分享亲身经历，有网民指曾有HR声称「自己辞职有ref letter，被炒就无」，但他坚决选择被炒以换取长期服务金及强积金。他表示日后见工时「如实讲前公司做咩炒我，照请」。

另一位超强网民更分享了「霸气全赢」的经历：「我以前有份工又系咁，拎番长期服务金9万几，我话你即刻比ref letter我，唔系我唔会走架， 佢唔敢唔比。」

AI时代文职悲哀 网民叹：炒高层救全家啦

除了劳资纠纷，事件亦带出了中年文职的就业困境及企业管理问题，有网民感叹在AI时代，「文职肯定死硬」。同时，不少人为基层打工仔抱不平，质疑为何公司要节省成本时，往往是向「真系落手做但人工又唔高既员工」开刀：「十万八万既高层唔cut之余，仲请就唔少，唔明啲公司点谂。」、「其实炒一个高层救几个员工」、「裁一个月三四万既员工，都唔知帮到间公司D乜，呢D公司全部都系Ｘ街。」

来源：sherlocktw0914＠Threads

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