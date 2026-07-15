穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮

一名全职小学英文补习女老师在社交平台发文，分享了一段关于爸爸与一部经典电子字典「快译通」的暖心故事，帖文道尽了上一代父母「爱在心里口难开」的伟大，感动大批网民。

羡慕同学暗藏枱底 冷面老窦深夜送「黑盒」惊喜

这位女网民在文中忆述，那是九十年代，她在中一那年，班上同学开始流行使用电子字典。当时的她只能将字典偷偷藏在书枱底，虽然「睇唔到，但听佢地按键查字，心里好想有一部」。某天放学，她鼓起勇气向晚下班的爸爸提出要求，希望能拥有一部「可以用广东话读英文」的快译通。平时早出晚归、甚少买玩具给她的爸爸，当时只冷冷地「嗯」了一声。

没想到，巨大的惊喜在第二天晚上降临，楼主在文中生动地还原了当晚的情景：「听见大门开锁声。爸爸行入嚟，将一个盒放喺我手上：『畀你嘅。』」从楼主随帖文上载的相片中，可以看到这部充满历史重量的经典电子字典，该部快译通型号为EC5900HV，机身带有九十年代独有的厚实翻盖设计与实体QWERTY键盘，萤幕是充满年代感的黑白液晶显示屏。虽然按键与机身已略显岁月痕迹，但从相中可见该机依然被保存得十分完好，足见物主对它的珍视。

豪掷3个月学费 无声父爱成就今日英文Miss

楼主当晚开心得尖叫，调皮的她更输入几句英文粗口，测试这部机的发音功能。但后来她才知道，这部机在九十年代盛惠3390元。对学历不高、在港岛辛苦打工的爸爸来说，这笔钱可能是他几个月的午餐钱，足足等于女儿三个月的学费。「二话不说第2日就买咗比我，」楼主感动地写道：「佢唔太识英文，但佢俾咗个女一把打开世界嘅锁匙。」这部充满父爱的电子字典，最终陪伴她考上高中、读大学，甚至应付无数翻译功课，绝对是物超所值。

这篇充满温度的帖文引发大量网民热议，不少网民被这份深沉的父爱打动，有留言感叹指「父母的爱及关注，未必在言语上，好多时在行动上」。有网民指出，若以2026年的物价来换算，当年的三千多元大约等于现在的七、八千元，绝对是一笔巨款，足见这位爸爸对女儿学习的无私奉献与支持。

网民齐爆集体回忆：变五子棋神机、最爱听粗口发音

除了感动，帖文亦唤醒了大家的中学回忆，不少曾拥有同款电子字典的网民纷纷留言「相认」，笑指当年这部昂贵的学习工具，往往被发掘出另类用途。有网民坦言当年全靠它「误打误撞学埋仓颉」，甚至用来打歌词；也有人笑称电子字典根本是「五子棋专用机」和「玩贪食蛇」的游戏机。当然，亦有不少人与楼主一样，曾用它来听粗口发音，更大赞系统「发音超准」。

不过在众多温馨留言中，亦有令人心酸的经历，有网民忆述当年爸爸顶著家庭压力，买了一部价值2200元的快译通给他，却被嫌弃爸爸的祖父母发脾气打烂，令他从小就明白到「实力唔够就会注定比人虾」的残酷现实，令人唏嘘。

来源：ms.chan.teacher.15year＠Threads

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