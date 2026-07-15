慈云山91岁伯伯为老婆买外卖跌伤头 电话只记得6个字 街坊爱心接力急寻亲结局暖心｜Juicy叮

慈云山一名91岁伯伯落街为老婆买外卖时，不慎跌倒受伤，途人上前协助但伯伯只记得家人电话的6个字号码，事件在网上公开及转发后，引发了一场网上爱心接力为伯伯寻亲，结局令人暖心。

伯伯买麦当劳氹老婆 意外跌伤

有网民日前在Threads上发出紧急帖文，表示「有无认得自己屋企老人家啊？伯伯岩岩跌亲，眉上面上伤口都好深下，同埋脚都伤咗」。从楼主上载的相片中可见，伯伯当时身穿间条Polo恤，跌倒受伤后被途人扶坐在休憩处椅子上，神情带点茫然。他的鼻梁及额角有明显血迹，而有热心路人正在为他用纸巾按压住伤口止血。

在伯伯身旁，放著一袋麦当劳外卖，原来这份外卖背后，藏著一个浪漫的故事。楼主在帖文中透露，这位91岁的伯伯，原来是「落街买麦当劳比（畀）老婆食」。

网民总动员 爱心接力寻亲

由于伯伯受伤后「问佢电话只系比(畀)到6个数字」，楼主无法即时联络其家人，只好马上代为报警及召唤救护车。在等待期间，楼主心急如焚，于是在网上发帖，希望透过网络力量寻找伯伯的家人。

帖文一出，网民反应非常热烈，纷纷留言「Push」、「推」、「Up」洗版，希望让更多人看到消息。有网民关心地问：「现在情况如何？」楼主坦言自己因有事先行离开，同样焦急地等待消息：「我都想知。」

过程中，不少网民都提出各种建议，有人问「伯伯讲到自己个名吗？」，又有人提醒「通常老人家的钱包里，都有写著家人电话的纸」。楼主回应指，曾问过伯伯，但他当时「有点乱」，自己也不便擅自翻看其钱包，只能寄望家人能尽快看到帖文。

楼主的坚持和热心亦感动了很多人，她忆述自己过世的嫲嫲也曾跌倒，所以看到伯伯受伤也想起亲人。她表示，伯伯一度「话唔使帮佢call白车」，但她坚持认为情况不能轻视。

慈云山街坊认出伯伯 结局暖心

这场爱心接力很快就从Threads扩散到Facebook，有热心网民将帖文截图转发至「慈云山资讯交流」facebook群组，询问：「有无街坊认得呢位伯伯？」

帖文在地区群组引起巨大回响，很快便有街坊提供关键线索，有街坊留言认出伯伯，并指出：「佢住民建楼ＸＸ楼」。有网民即留言著街坊可通知该处保安员通知其家人。

警方消防：伯伯送伊利沙伯医院治理

《星岛头条》就此向警方及消防处查询，警方发言人表示，7月12日约下午1时22分接获报案，指慈民邨民健楼对开位置有途人报案，称现址有一名90多岁伯伯跌倒，头部和脚部流血，伯伯当时清醒，其后召救护车送院治理，事件列无须警员协助有人受伤处理。消防处发言人则补充，该伯伯其后送往伊利沙伯医院治理。据了解，伯伯当时头部流血，经治疗后，伤势未有太严重。

不少网民留言大赞楼主的善良，并为伯伯对太太的深情感动，「91岁仲记得落去买麦当劳畀老婆食，好深情」、「伯伯好彩遇见你好心人！」。

来源：lilyclairec＠Threads、慈云山资讯交流＠facebook

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