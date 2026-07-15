DSE放榜2026｜网民严选经典「放榜意头嘢」：朝早「A1」买面包？牙膏要用Oral B？IKEA神级抽水最爆笑｜Juicy叮

DSE（中学文凭试）今日（15日）放榜，有网民在社交平台发文，以「一人一个放榜迷信嘢」为题，召集大家分享各种经典的放榜前「攞好意头」的仪式，帖文引来历届考生网民们分享各类「祈福大法」，甚至连连锁家私店IKEA（宜家家居）的小编都突入出图神级「抽水」。

买星岛？用oral B 牙膏？

楼主在帖文中率先抛砖引玉，列出三大经典迷信：「1) 买星岛（因为升到）；2）唔买明报（因为明年再报）；3）用oral B 牙膏」。

讲起买《星岛》这个谐音传说，有网民以亲身经历留言解画，指这并非单纯迷信，而是「以前放榜真系要买星岛」，因为早年的联招（JUPAS）放榜榜单，是真的会刊登在《星岛》和《明报》上。有过来人再补充忆述，当年「有机会系星岛出先，好似3-4点已经有同学买到」。不过，有网民亦突破盲点，搞笑反驳指其实「应该买明报，明天可以见报」，毕竟考到超级状元才有机会登上头条大篇幅报道。

朝早去「A1」买包？食鱼「勿叫东星斑」？

为了顺利考入大学首选志愿「A1」及考取好成绩，网民的「食字」功力简直发挥到极致于饮食之上，最多网民推介的贴地之选，莫过于「朝早直入A1（指连锁面包店A-1 Bakery）买个包食」，或者去「A1」买定个蛋糕准备庆祝，誓要将「A1」食落肚！除了食「A1」，有人提议早餐要食「蜜糖星星」（「蜂蜜星星」是著名早餐脆片品牌）狂揽星星，亦有应届考生家长出动传统法宝「包粽」（寓意包中）。当然少不了阿妈的经典爱心早餐：「煎一条香肠加两只太阳蛋比我做早餐」，寓意顺利考取100分。还有网民搞笑提醒，今晚食饭可以食鱼，但「勿叫东星斑」（Don't升班），以免成绩跌落谷底。

O1狠心分手变A1？$10.4红底利是不可少？中学有舞狮(冇C)？

最爆笑且极度狠心的一个放榜迷信，竟是有网民呼吁正在拍拖的应届考生：「O1嘅快啲同伴侣分手，分完变A1」（O1意指拍拖次数一次，分手后变回Available 1），此言一出，令其他网民惊叹指为求升学真系可以去到尽。

另外，有网民分享中学时期学校甚至会安排「舞狮」，贪其谐音「冇C」；有网民亦提到考试放榜期间要用「三星」手机。有传统派网民更指任何重要时刻都要「著红底+袋封利是」，甚至有网民精确到要准备「$10.4利是」，务求攞尽好意头。

用Oral-B？过来人亲证效力

帖文中最具争议的，莫过于楼主提出的「用oral B 牙膏」，不少网民满头问号，反问「做咩买oral B咒自己」，不解为何不追求A级而要B级，但有过来人即现身说法为牙膏平反：「当年用oral B结果中英都系oral A」，看来这支牙膏的加持力绝对不容小觑。

IKEA突入大乱斗：买猩猩得星星

这场放榜「摆彩」大会，甚至连连锁家私店IKEA（宜家家居）的小编都ｊ突发落场「抽水」，IKEA官方帐号在留言区上载了一张相片应援，相中见到IKEA极受欢迎的招牌大猩猩毛公仔坐镇，完美示范何谓顶级食字公关，并配上留言「买猩猩得星星 」，祝愿各位考生好似相中大猩猩一样，成功摘下满天星5**。

许多网民看完这堆千奇百趣的放榜迷信大法后，都笑指「第一次听」、「学到嘢」，并大赞大家「好可爱」，有毕业廿几年的网民更坦言是大开眼界。

来源：r1rho5ho＠Threads

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