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放榜前夕DSE女忧失手无钱Retake街头痛哭 即场获暖心承诺感动全网：「唔需要觉得自己冇退路！」｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:46 2026-07-14 HKT
发布时间：16:46 2026-07-14 HKT

DSE（中学文凭试）明日（15日）放榜，有女网民发文分享指，其好友为应届DSE考生，在放榜前夕，与好友在街上倾诉时，两人进行一次模拟放榜，假设若果DSE不幸失手会有甚么打算，好友坦言家人不会资助她重读（Retake）。

「我就系你嘅退路」 承诺背后藏超催泪洋葱

楼主在社交平台的帖文中表示，面对好友的绝望与无助，她即场抛出一句：「我话我养佢一年（认真嘅）」，这份毫无保留的支持，瞬间令好友感动得在街头大哭。

这句看似是开玩笑的豪语，背后其实藏著满满的洋葱，楼主随后发文笑言，自己经常向好友强调：「认真读书，有咩事我出钱，姐姐养你」，但最反转的是，楼主的年纪其实比好友还要细。

到底是什么原因令她愿意为朋友倾尽所有？楼主娓娓道来，坦言自己曾有一段时间精神健康（Mental health）非常差，甚至「夸张到想放弃自己」。在那些最黑暗的日子里，全靠这位女生一直陪伴在侧，不断安慰她会没事的。楼主深情地写道：「我唔需要佢喺物质上俾任何嘢我，佢喺度对我嚟讲就够了，因为我知道佢已经尽力俾佢最多嘅爱我，呢啲嘢唔系钱衡量到㗎。」她更再发帖向好友温馨喊话：「唔需要太大压力唔需要觉得自己冇退路，因为我就系你嘅退路。」

网民质疑「小朋友点养人？」 楼主亲揭超狂底气

不过，这番豪言壮语亦引起部分网民好奇，有网民发问：「你都系小朋友，点养佢？！」面对现实的财政考量，楼主大方回应，解释自己平时有上班赚钱，不仅储到钱，甚至还有做定期存款。

此外楼主又表示，加上家人在物质上给予了很大支持，令她基本上不需要动用自己赚来的金钱，因此绝对有底气兑现「养好友一年」的承诺，成为对方最坚实的后盾。

神仙友谊感动全网 网民泪崩：「一次雪中送炭胜过锦上添花」

这段「神仙友谊」曝光后，瞬间感动大批网民，有网民大赞这根本是「友情嘅真爱」，有网民亦感叹「一次雪中送炭，胜过百次锦上添花」，直指能在遇到人生大事时，有一个愿意对自己说这些话的朋友，真的会感动到「忍唔住流咗出嚟」。

不少网民纷纷送上祝福，希望这对好闺密能够一齐走花路，有网民更羡慕表示「搞到我都想要」这样的朋友，大赞楼主散发著「无法抵挡的人格魅力」。面对大家的热情，楼主亦温柔地回复，希望大家都能遇到会毫无保留支持自己的朋友，并承诺会好好守护这段珍贵的友谊。

来源：Threads

延伸阅读：DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相

 

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