港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮

有港女OL在社交平台发文，直言对办公室及服务业的工作感到身心疲惫，正认真考虑转行到地盘工作，认为地盘「感觉上好似体力劳动+默默落手做就 ok」，随即引来大量行内人热烈讨论，揭开地盘不为人知的现实面，原来这「职安真汉子」的行业亦隐藏适合女性的工种。

OL晒「绿咭」求转行 决心挑战职安真汉子

楼主身为女性，在帖文中自认是「野鸡大学乞食科」毕业，四舍五入等同于「地盘白纸一个」。她透露自己并不怕热、不怕累，也不介意先报读课程，更坦言自己「连屎尿脓痰都唔惊」，只是怕见到血肉骨头而无法做护士。她无奈指出，在办公室或服务业每天都觉得身心消耗极大，因此想尝试完全不同的地盘工作。

她更上载了一张刚起手、代表已完成基本安全培训的绿色「建造业安全训练证明书」（俗称平安咭或绿咭），旁边还有一张写着「对危险说『不』」的蓝色「安全承诺」卡，显示她已做足基本准备，以女儿誓要投身「做个职安真汉子」。

不过由于一直做文职工作，她坦言对地盘生态并不了解，发问：「如果系女仔＋白纸＋冇识人，系咪只能做杂工/清洁姐姐/保安？除咗安全主任𠮶类有咩工作比较适合？」

行内人爆料声称地盘有「潜规则」？

帖文引来大批地盘行内人留言，有人嘲讽「你估你话想做𠮶样就做到咩」，楼主则反击「唔想下点知做唔做到呢」。不过，更多过路人与地盘前辈纷纷指出，地盘的环境比想像中复杂得多：「地盘其实都龙蛇混杂，而且好多麻甩佬钟意口头占便宜。」有网民开玩笑称：「大部分人入地盘都系靠潜规则嘅......去到地盘千祈唔好等运到，周围问人要唔要潜规则就啱㗎啦......」，这种不知真假的言论，令楼主满头问号回复：「？？？」

有行内人又留言提醒，一些地盘有机会「成日拖粮」，「有啲架步有打理/蛇头系人工扣下午茶/饮品钱......仲有啲扣你5%人工，扮同你供MPF其实又冇供，好多古惑嘢。」另一位现职「地盘妹」更现身留言指自己「比上一个盘拖咗3至6个月，今年1月粮先系6月出」，警告如果不入大判，绝对会面临无薪挨日子的困境。

有任职地盘的网民又打破楼主对「默默做事不需面对政治」的幻想：「如果你返地盘谂住冇办公室政治，我劝你唔好谂。地盘有J𠮶啲比起写字楼班女人更加八婆更加小气。」

不过，面对这些业内人士提出的种种警告，楼主依然非常有火，坚定回应：「最紧要有汗出有粮出！有心理准备&钱到位就 Okay!」

行内人指路：女仔落手大输蚀 报读CIC走专业路线才是正路

在大泼冷水的言论之外，亦有多名资深地盘工人为楼主「指路」，他们极力劝阻楼主「落手落脚」做纯体力劳动的杂工，指出「普通成年女性，太靠体力同力量应该都难搞，实畀人话手脚慢」，而且无技术的杂工非常容易被外劳取代。

热心者纷纷为她指点迷津，并上载了一张充满正能量的现场照片，相中显示一位身穿反光衣、戴着安全帽的女工，在尘土飞扬的工地中默默落手拌水泥，配以打气字句：「有志者事竟成，苦尽甘来」，鼓励楼主有心不怕迟。

前辈们也纷纷给予实用建议，指出地盘其实有许多适合女性的职位，包括：

文职与半室内工种：例如QS（工料测量）、CLO（社区联络主任）、安全主任（安全佬）或环保主任。虽然有人认为安全主任「一有事就被拉被锁」、「吃力不讨好」，但亦有平水熟手指出，安全佬「做上去算系专业人士同半白领，眼光同知识会更高，自然揾更多钱」。

专业技术路线：例如平水（测量）、墨斗、电工或油漆。其中电工（电王）更被形容为「护城河最深」的刚需工种，不仅是铁饭碗，连移民英国、加拿大或澳洲都极为吃香。

学徒与进修计划：网民强烈建议楼主善用建造业议会（CIC）的资源，报读免学费、有每月一万元津贴的短期全日制课程（如测量、细木工），毕业后大公司会直接引荐，能一举解决「无人脉、无识人」的痛点。

看完行内人士排山倒海的分析后，楼主最终留言表示「四舍五入等于地盘白纸一个」的自己，会好好研究测量、环保及土木工程（Civil）等范畴，看来已选定转行做地盘、最适合自己的跑道。

来源：heal_thgram＠Threads