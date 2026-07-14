DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮

DSE（中学文凭试）周三（15日）放榜，莘莘学子难免感到焦虑迷茫，有网民在社交平台发问：「当年读书好劲嘅人，而家过成点？」这一直击灵魂的问题引起了极大回响，到底当年的学霸们，是否都走上了人生巅峰？还是被社会的铁拳打回原形？大量网民的分享了昔日学霸现时的状况，众多活生生的真实事例尽显人生百态，引人反思。

学霸胜利组：凭知识改变命运 或成社会栋梁

从网民的分享中，不少当年的高材生，确实凭借优异成绩取得了人生的「VIP通行证」，过著令人羡慕或极具意义的生活。有网民分享自己当年是传统名校长期全级前十名，1999年高考夺得3A，顺利入读港大法律系，二十多年后的今天，已经是一家拥有二十多名员工、八个律师的律师楼老板。楼主听罢也不禁惊呼：「大佬你当年系点样读书？...劲到癫！」

除了名利双收，也有学霸将知识化作救人的力量，有网民忆述一位中学旧同学：「做咗脑科外科医生。本来因年代久远，都唔记得这位同学了，有次听电台，有病人家属打上去，感谢某某某医生救了他亲人一命，才记起这位旧同学。」该网民大赞对方「又叻、工作又有意义、收入又好」。

当然，有网民也大爆有学霸过著超乎想像的「反差萌」生活：「94年会考6A，做咗卫生署首席药剂师...有次喺长洲见到佢，成个电车男咁一个行过」。

意想不到的转折：放下世俗标准 快乐比成就重要？

读书叻是否就等于要做高官巨贾？从网民分享中答案肯定是「未必」，许多学霸在人生十字路口，选择了截然不同的风景，追求心灵上的富足。有一位神级学霸的经历简直令楼主直呼是「小说剧情」，该学霸网民分享道：「小学每年全级前五，band 1中学会考文科第一名，之后去英国读预科、大学、硕士，硕士毕业入咗想做嘅行业（艺术）...而家喺加州读紧博士，一路读书一路教书赚钱，得闲跑步攀石追星，带住只猫喺度过得好X爽。」

有学霸选择出国寻梦，也有人为了亲情放慢脚步，一位中学一直名列前茅、港大 Double Degree First Hon（一级荣誉）、早稻田大学GPA爆四的高材生分享，自己廿几岁时曾因人工不及成绩差的同学而自卑，但30岁开始心态转变：「两年前阿爸突然末期癌症，因为我份工唔chur，反而日日可以照顾佢，处理身后事...虽然揾钱唔多，但做到钟意嘅工作...身心健康，就觉得好开心。」

中大尖子揸巴士：「你起跑线系点，你中间跑得快唔快，唔重要」

有网民更形容自己的5A状元老友是「现代庄子」，「潇洒豁达，享受生活，啱啱先读多个心理学MA，为兴趣不为功利」。

另外，有中大一级荣誉毕业的网民更表示，因为不喜欢困身，选择做兼职巴士车长，他豁达地表示：「你起跑线系点，你中间跑得快唔快，唔重要，最重要系揾到适合你既终点。」享受著月入两万多、「日日收住钱游车河」的自在人生。

残酷现实：入错科、遇无常 成绩无法抵御人生风雨！

不过，人生剧本往往比小说更曲折，高分从来不是免疫人生挫折的疫苗，有时候，现实的残酷甚至带著几分讽刺。有网民无奈分享了被神级学霸「走数」的荒谬经历：「DSE 5**𠮶个要问我借钱，仲要唔还」，令楼主也不禁摇头感叹「人善被狗欺」。有网民虽然学历亮眼，却在职场触礁：「滑铁卢大学硕士毕业，但几年都揾唔到工...得罪好多香港人，最后返咗香港，依家唔知点。」

有不少网民更感慨当年的选择改变了一生：「考AL真系有血有泪，要好勤力和天份先拎到好成绩。可惜既系自己有成绩，但入错科，而家只可以做平平凡凡既打工仔。」

但最令人唏嘘的，莫过于被命运狠狠击倒的学霸：「Band 1 年年全级第一果个，而家有精神问题出唔到街，做唔到嘢。」有网民亦提到当年会考 7A、大学一级荣誉毕业兼读完硕士，后来选择做生了三个小朋友的全职师奶。本以为人生顺风顺水，结果娘家屋苑遭遇世纪大火，令她直言「从此我个心多咗个大窿」，更表示虽然自问智慧还在，但世事不由人控制，「无力感好重」。

留言中最令人惋惜的是，有网民分享一位中一到中六都考第一的男同学，大家都在期待他成为状元，结果他却缺席了放榜，后来大家才知道，他因为癌症已经离开了人世。

网民：高分非金牌 你是你本身的传奇

帖文启发不少网民反思人生，有网民说，读书虽然能给你一张入场券去入读专业学系、过安稳生活，但「投身职场后唔会再有人关注你以前考咩成绩，工作态度同 soft skills 紧要好多」。成绩表上的分数，决定了你十几岁时能去哪间学校；但往后几十年的人生走向，终究还是取决于个人的选择、际遇，以及面对逆境时的心态。

有网民更在留言区分享了歌手方皓玟《你是你本身的传奇》的MV连结，并留下了一段触动人心的感言，为这场关于人生与分数的讨论作了最温暖的作结：「唔知点解见到呢个post就谂起呢首歌...读到书，读唔到书，做社蓄，又或做老板都好，今时今日仲系生存紧已经好出色，我哋大家都系自己人生嘅胜利者。」

来源：har_har_ribe＠Threads

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