网上求带「漏低衫裤」回港 网民踢爆衣物惊藏「运毒魔爪」 好心人提醒：老窦叫都唔好制｜Juicy叮

去旅行最怕漏低嘢，但如果在网上看到陌生人哀求顺路代拿「漏低衫裤」回港，千万要提高警觉。

近日有网民踢爆，这类求助帖文背后随时暗藏「运毒魔爪」，一旦好心帮忙带过关，分分钟误堕法网沦为运毒犯。

针对这些无良的可怕骗案手法，不少好心网民发出终极警告，呼吁大家切勿大爱上身，并直言在这种关头，甚至连「老窦叫都唔好制」。详情见下图及下文：

网上求带「漏低衫裤」回港 网民踢爆衣物惊藏「运毒魔爪」 好心人提醒：老窦叫都唔好制逐张睇↓↓↓↓

踢爆衣服浸满毒品液体

楼主今天（13日）在社交平台 Threads 发帖，以「🚨 【2026最新运毒阴招】好心帮人随时坐一世监！ 🚨」为题，提醒大众切勿随便帮人带物件过关。

楼主透露，近期有空姐因帮人代运布袋，结果被发现夹层藏有白粉而即场被捕。

楼主接著揭露骗徒的「最新一招」：「骗徒喺网上扮可怜，话去完日本或东南亚漏咗件衫裤喺酒店，仲 P 图（修图）假造高昂运费 Email（电邮），求你顺路帮佢带返香港或转寄。」

楼主警告背后的恐怖真相，原来这些衣物随时是「浸满毒品液体」的，一旦好心帮忙过关，便会瞬间沦为运毒犯。

最高判终身监禁

根据香港法例第134章《危险药物条例》，贩运危险药物最高可判处终身监禁及罚款 5,000,000 元。楼主郑重提醒，在行李中搜出毒品，会当作运毒处理。

楼主呼吁大家：「理得佢系熟人定网民，一律拒绝代运任何物件！人哋漏嘢叫佢揾速递公司，唔好用自己一世前途去赌！」

网民警告：老窦叫都唔好制

无独有偶，有回应的网民表示，刚刚才看到类似的求助帖文：「刚刚见到个 Post（帖文）就系话喺日本漏咗件 Tee（T恤），叫人帮手带返香港。」有人亦指：「昨日有个『香港女人』话一件衫漏咗喺日本，$250 报酬喔。」

对于这类代运陷阱，不少网民都深表认同，直指：「真，呢啲警觉性真系要有，就算老友都咁话。」有网民更直言：「识嘅都唔愿意，莫讲话三唔识七，畀得少唔会帮，畀得多更加咪Ｘ搞。」

不过，很多网民指出这骗局其实早已存在。有人直言：「其实呢招玩咗好耐啦。」有见及此，有网民提出极端但实际的防范建议：「老窦叫你都唔好制啊，因为佢都可能系畀人呃𠮶个。」

网民大叹：常识归零

对于近年不时有人因好心帮忙而中伏，有网民慨叹：「唔帮人带嘢过境，呢啲真系讲咗十几廿年。不过近年多咗人大爱上身，觉得帮下人无问题，咁呢啲就真系抵死。」

亦有网民无奈表示：「觉唔觉而家啲人普遍受教育多咗，但常识归 0？Common sense is not common（常识并不普遍）。」

资料来源：path2demon＠Threads

相关阅读：

空姐运毒｜疑社媒私讯随机揾步兵 为2000元酬劳带白粉最高囚25年

海关检获渗海洛英衣服 估计市值约1580万