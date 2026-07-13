出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮

中学文凭试（DSE）本周三（15日）放榜前夕，一名曾经历抑郁休学、数度徘徊在深渊边缘的20岁应届DSE女考生，在网上发布逾千字「人生回顾」的帖文，震撼网络。她道出自己从出生至今犹如「地狱开局」的悲惨经历，面对贫穷、家暴、校园欺凌以及重男轻女的不公待遇，她依然展现出惊人的生命力，更靠自学实现人生大逆袭，不但靠自学考获日文N1资格，更获日本大学的药剂学取录，虽最终因经济问题留学梦破灭，其不凡经历已获大量网民留言心痛与打气。

基层开局：母17岁生她、被当人球、确诊SEN与家暴阴影

这名女生的人生从一开始就充满挑战，她在帖文中以一句「0岁：老母17岁，老豆3X有咗我，基层开局」揭开序幕。她透露，一岁时由东涌搬到港岛住公屋，两岁时更因父母无力抚养，带著他们去太古城求人收养，险些被直接遗弃在房署，幸好撞见姑姐姑妈，才免于入住儿童之家。三岁时，她被确诊患有过度活跃症（ADHD）及自闭症（ASD）。四岁时她与两岁弟弟争玩具打交，更因此留下一条疤，有网民笑问为何四岁会打输给两岁，她无奈道：「冇计，我有良知。」

她又解释当年医生能及时发现她患有过度活跃症及自闭症，是因为「我姑妈系做特殊教育，所以应该系佢同training𠮶边讲，一开头应该净系畀ADHD嘅诊断同语言迟缓」，有育有SEN（特殊教育需要）儿童的家长留言感叹自己儿子不珍惜学习机会，大赞楼主：「你好乖，一定系一块宝玉，上天要慢慢雕琢你。」楼主未有自傲，反而温柔回应：「冇事嘅，我谂佢都系要揾到自己发光发亮嘅地方，祝你哋一切顺利！」对于有网民分析她过去易被欺凌可能与ASD的社交障碍有关，她坦然面对：「我冇特别check，但我喺学校以外系识到朋友，返工都无咩问题......就当自己有啲唔同。」

在成长过程中，贫穷与家庭暴力如影随形，九岁的她开始意识到阶级差距，「羡慕人哋可以去补习、课外活动，自己放学净系可以搭校巴返屋企」。十一岁时因不想上学，「畀屋企人打到Ｘ街」。十二岁考入Band 2头的中学，每日的零用钱仅得50元。面对网民惊讶「50蚊点会（食）饭都食唔饱」，她直言：「我𠮶50蚊就系饭＋车钱，日日都系碟头饭，菜都冇条。」

荒谬家庭惹公愤：17岁产女竟斥爱女「系鸡」

最让网民感到气愤与不解的，是其父母对待亲生骨肉的荒谬态度，楼主提到，十五岁时确诊抑郁症入院半年，期间结交了男朋友，竟「畀老母话我系鸡，从此冇联络」。

这句出自母亲之口、极具侮辱性的指控激起不少网民怒火，纷纷为女事主感到心痛，有人点出当中的荒谬：「老母17岁生女仲好话自己女系鸡...？」直言其身不正却去侮辱女儿，有网民亦留言看透其父母本质：「老豆老母系咪都好mk，mk佬配mk妹......」，有网民更慨叹：「唔想洗钱养大仔女嘅可以唔生」，又有网民大骂：「一个公屋Ｘ街老豆累全家」。面对有网民的戏谑式建议「揾多啲钱然后赶绝你高堂」，著她去父母公司做老板报复，楼主只能无奈道出一个更荒谬的事实：「佢哋冇返工。」

遭学校无情打压？控诉遭训导主任困医疗室逼退学

除了家庭，学校似乎亦未能成为她的避风港，她表示，自十三岁起遭受严重的校园欺凌，十五岁遇上疫情上网课，「日日只可以屈喺屋企听屋企人闹交，为咗钱同唔使留喺屋企出去揾工」，同年确诊抑郁症并入院半年。

而令她气愤的是，即使她最终努力地考到全级头60名，学校却以出席率不足为由要求她留班。她在帖文中控诉道，当她尝试写医生纸要求出席率调适时，却遭到校方极度不合理的对待：「每次返到学校训导主任以我长缺为由，困我喺医疗室唔俾我上堂......年尾训导主任同社工困我喺社工室，喺冇家长嘅情况下逼我签名转校。」她十九岁时甚至被逼得「喺学校喊到Ｘ街」，因无家长接送，最终「解锁成就搭校长架车」。这段经历让网民群情汹涌，不少留言直斥「呢种做法是违反教育条例」，楼主透露该校为「港岛东、基督教学校、学校名有人名」。

自学考获N1 获日药剂学取录 家人资源倾斜细佬失留学梦

命运的作弄未有停止，经历三次中四、转校再被欺凌后，十八岁的她本已获得日本大学药剂学的取录，打算中学毕业后赴日留学。不过，家中资源却完全倾斜在弟弟身上。她发现弟弟中学时的零用钱是她的四倍，弟弟做「太空人」（入读HKU SPACE）因没有申请学贷，家人竟「用晒积蓄供佢读书」。有网民好心建议「你应该比你细佬读书先」，她苦笑回应：「佢high dip year1就畀人踢出校」。有网民提议她申请日本文化协会的奖学金，她绝望表示，学位需读6年，奖学金只够两年开支，「同埋而家屋企人退晒休，唔够存款同年收入资格」，令她彻底失去赴日留学的机会。

尽管身处绝境，楼主并未放弃自我增值，凭著十年自学成功考获日语能力试最高级别的N1资格。这项成就震惊了不少网民，纷纷留言大赞她极具语言天份，更有网民即场「报名」请她开班教授日文，楼主亦积极回应表示正向这方面发展。

网民群起声援 女事主：盼「重刷首抽」为自己而活

这位应届DSE女生的自述长文发布后，引起极大回响，面对如此荒谬的人生，有网民感叹这简直像人生模拟游戏，楼主幽默又心酸地回应：「我都希望系，噉（咁）我就可以重刷首抽到富裕开局」。有网民分享自己同为地狱开局，中学一个月零用得$100，在学校受伤连头都起瘤，校长打给家长都无人理，「最后等到放学自行返屋企，返咗屋企都冇人理我」，楼主亦窝心回应：「辛苦你，希望你未来顺利！」有同样受原生家庭苛待的网民大吐苦水，指被老父抱怨不请食饭，楼主亦以过来人身分互相取暖：「辛苦你，我屋企都系咁，记得唔好畀老豆知揾到几多钱」。

有独立后的网民则留言勉励她：「逃离原生家庭，无嘢重要得过你自己。」有患病的过来人亦以英文留言勉励她：「I have ADHD + Bipolar type 1... I have now graduated from master's in philosophy... mental illness is not the worst in the world... you will overcome it（我有ADHD和躁郁症...但我现在哲学硕士毕业了...精神疾病不是世界末日，你会克服它的）」。

绝望与希望的拉扯：只求活好每一日

面对网民问及这悲惨人生是怎样走过来，楼主的回答展现出无比的韧性与骨气：「唔摆到目标咁长远，只系活好每一日，要畀对我唔好嘅人你哋嘅计划失败咗。」

DSE放榜在即，这位女生字里行间仍对前景保持乐观：「any肥，留个小纪录，希望dse放榜后仲有得回顾」，在留言中，有面对DSE放榜崩溃的考生显得绝望：「我都话想登出啰，做咩要我规划一个根本唔会望到嘅未来，我连放榜𠮶日都唔会坚持到。」这位曾经历抑郁休学、数度徘徊在深渊边缘的女事主，反过来温柔而豁达地劝慰对方：「冇嘢嘅，可能有惊喜呢～。」正如不少网民所言，无论今次DSE考试成绩如何，这位20岁女生在人生这张考卷上，已经用坚强与不屈，写下了令人敬佩的满分答案。

来源：Threads

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