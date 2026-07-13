细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮

谋一份高薪「铁饭碗」差事，是打工仔在浮生碌碌的岁月里，最渴望停靠的安稳港湾。一名港男近日却发文大吐苦水，指月入高达6.5万元的弟弟，早前竟瞒著全家辞去「铁饭碗」，毅然转行做月薪仅1.5万元的咖啡师。

父母得知后当场崩溃，老父更气炸拍枱大闹不孝，令全家陷入「世界大战」。夹在中间的待业大哥在左右为难之际，却自爆发现细佬转工背后隐藏的「痛心真相」，令他不忍心做说客。详情见下图及下文：

细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客逐张睇↓↓↓↓

老父气炸拍枱开年 老母哭诉全家希望碎晒

楼主早前在社交平台 Threads 上发帖，大呻家中发生「世界大战，全家集体暴动紧」。他透露自己作为大哥，「大半年嚟都冇揾到一份正职，老窦老母本来已经忧心到癫」，岂料细佬「突然自爆，话上个月瞒住所有人，辞咗份做咗好多年、月入大约$65,000 嘅铁饭碗，走咗去屋企附近做 Full-time（全职）咖啡师，人工得返 $15,000」。

楼主表示，老父听罢当场气得「拍枱开年」，痛斥细佬「读咁多书走去做基层工，不知所谓」；而阿妈更直情「喊到抽搐」，哭诉「全家嘅希望碎晒，以后都唔知点样喺亲戚面前讲呢样嘢」。面对父母排山倒海的压力，楼主不禁迷惘发问：「细佬咁样突然任性掉低个铁饭碗，系咪真系好不孝？」

待业大哥左右为难 揭细佬转工真相

楼主续指，虽然父母「日日喺度喊苦喊忽，逼我做大哥嘅出面去劝返细佬听话、揾返份正经工」，但本身未找到正职的楼主坦言「夹喺中间左右为难，真系唔知应该点处理」。他透露私底下观察了细佬这一个月，发现了一个令他极度挣扎的痛心真相——这竟然是细佬「出嚟做嘢咁多年嚟，精神状态最健康、笑得最多嘅一个月」。

细佬向楼主倾诉，现在做咖啡师「唔使放工仲要 Whatsapp 覆机，唔使面对上司嘅情绪勒索」，收工时更终于能好好看一个日落，「第一次觉得自己活得似返个人」。面对「一边系父母排山倒海嘅焦虑同安全感，一边系亲细佬好唔容易先揾返嘅条命同笑容」，楼主痛心抛出灵魂拷问：「为咗满足父母嘅虚荣心而逼死仔女嘅精神健康，到底值唔值得？」并直言自己「真系好头痛」，急求网民指点。

网民力撑细佬：养儿唔系防老

网民对细佬的决定产生强烈共鸣，纷为他抱不平。有人直指父母将压力全压在幼子身上极不公平，也有网民诘问：「有无人关心过你细佬系咪做得唔开心？」更有人直言：「养儿唔应该系为防老，转份低薪啲嘅工作，而唔系完全躺平已经好好。生仔嚟讲，啲仔无喺出边搞事、差人钱、问屋企拎返转头，已经执赢！」

不少网民亦以自身「过来人」经历大谈心理健康的重要性，有人直言：「我都系读好多书，3年前辞咗份收入不错嘅铁饭碗，提早廿多年退休，间中做吓低薪自由工作。照顾到自己加家用继续有畀已 Ok。其实呢个世代放弃稳定高薪真系越来越普遍，唔系你妈咪口中咁惊世骇俗。最紧要人冇事，其他都系过眼云烟！」

亦有过来人分享自己因压力大而患病的惨痛教训，劝诫大家不要等到身体出事才后悔：「我当年想裸辞，我妈话，咁咪辞啰，养返好自己身体先。最后我无辞职，3个月后因为压力，由头到脚生晒湿疹，睇咗半年中医先叫好返，生湿疹𠮶阵好抑郁。所以病况，最后辞职先不药而愈。」

长回应分析人生抉择 劝大哥不需做说客

除了大骂自私家长的留言，亦有网民发表长篇精警回应，劝解楼主作为大哥不需要扮演「说客」去逼细佬回头：「讲真你细佬做嘅嘢需要好大勇气。由$65,000跌到$15,000，呢个唔系冲动，系佢深思熟虑过，宁愿牺牲物质都要换返精神健康。一个人精神状态健康、笑得出，呢啲比起份工嘅名衔同揾几多重要好多。」

该网民续指，理解父母那一代人执著稳定和安全感，但这毕竟是细佬自己的人生，只要他能对自己的决定负责便足够。他劝勉楼主：「你可以同父母讲：『我明白你哋担心，但佢而家精神状态系呢几年最好嘅。如果佢返去做份工令佢抑郁、甚至出事，咁先系真正嘅不孝。』」

这位网民更体贴地提醒待业中、饱受家庭纠纷压力的楼主，要先学会照顾自己：「你自己都未揾到工，压力已经好大，唔好再揽埋所有人嘅情绪上身。每个人都要为自己嘅选择负责，你细佬嘅勇气，喺而家咁嘅经济环境下，其实好值得尊重。」

资料来源：Threads

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